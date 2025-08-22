אנדרס ריכטר, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב: ״המהלכים שאנו עושים כבר מראים אותותיהם בתוצאות״

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-9.4%, לעומת אשתקד לכ-335.1 מיליון ש"ח, זאת על אף ההשפעה הממתנת של הייסוף החד בשער שקל/דולר ברבעון.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-2.8% לכ-47.7 מיליון ש"ח (14.2% מההכנסות) והושפע מהתיסוף החד בשער השקל/דולר במהלך הרבעון.
להערכת החברה, השפעת השחיקה על הרווח הגולמי ברבעון הינה כ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון.
הרווח התפעולי (כולל הכנסות אחרות) גדל ברבעון בכ-15.9% לעומת אשתקד לכ-8.1 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ-1.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-1.6 מיליון ש"ח אשתקד והושפע, בין היתר, מהוצאות מימון גבוהות מהממוצע עקב הייסוף החד בשער השקל.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 2.4 מיליון ש"ח ובנטרול השפעת שער החליפין על הרווח הגולמי ועל הוצאות המימון, הרווח הנקי ברבעון היה מסתכם לכ-7.9 מיליון ש"ח.
החברה הכריזה כי תחלק דיבידנד בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח.
דגשים לרבעון השני לשנת 2025:
הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ- 9.4% לכ-335.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 306.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול אורגני בפעילות בשני המגזרים, זאת על אף ההשפעה הממתנת של הייסוף החד ברבעון בשער השקל מול הדולר אשר הקטין את ערכן השקלי של עסקאות המכירה הצמודות לדולר (שער הדולר הממוצע ברבעון הנוכחי נמוך בכ- 4% מהשער הממוצע ברבעון המקביל).
הכנסות מגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר גדלו בכ- 14.6% לכ-241.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 211 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל עלו ברבעון בכ- 1.5% לכ-97.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 95.8 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול קוזז בחלקו עקב ירידה מסוימת באספקת השירותים ללקוחות במהלך מבצע "עם כלביא". לצד תוספת ההכנסות של חברת EAG אשר טרם אוחדה ברבעון המקביל.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 2.8% לכ- 47.7 מיליון ש"ח (כ- 14.2% מההכנסות) לעומת כ- 46.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 15.1% מההכנסות). הגידול ברווח הגולמי הושפע בעיקר מהמשך מגמת השיפור ברווח ובשיעור הרווחיות הגולמית במגזר התוכנה יישומי הענן והדיגיטל. גידול זה קוזז עקב הפגיעה ברווחיות במגזר תשתיות הענן המיחשוב והסייבר כתוצאה מהייסוף החד בשער הדולר/שקל במהלך הרבעון. להערכת החברה, השפעת הייסוף בשקל על הרווחה גולמי מסתכמת לכ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון.
הרווח התפעולי (כולל הכנסות אחרות) ברבעון גדל בכ- 15.9% לכ- 8.1 מיליון ש"ח (כ-2.4% מההכנסות) לעומת כ- 7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 2.3% מההכנסות). ברבעון הנוכחי נרשמו הכנסות אחרות בגין פיצוי שנרשם בחלק מהחברות בקבוצה במסגרת מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע "עם כלביא". הרווח התפעולי במגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר ברבעון הסתכם בכ-4.2 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של כ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהפגיעה ברווח הגולמי כמפורט לעיל. להערכת החברה, הפגיעה ברווח התפעולי ברבעון מסתכמת לכ-3 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי במגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל הסתכם ברבעון לכ-3.9 מיליון ש"ח (4% מההכנסות) לעומת כ- 1.2 מיליון ש"ח אשתקד (1.2% מההכנסות). העלייה נובעת מהמשך מגמת השיפור בשיעורי הרווחיות בפעילויות הליבה במגזר, יחד עם המשך המיקוד בקידום מנועי הצמיחה.
ה- EBITDA ברבעון גדל בכ- 14.2% לכ- 16.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 14.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
הוצאות המימון נטו ברבעון הסתכמו לכ- 5.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהוצאות בגין הפרשי שער כתוצאה מהייסוף החד בשער החליפין שקל/דולר. להערכת החברה, השפעה זו מוערכת בתוספת של כ- 3.9 מיליון ש"ח בהוצאות המימון.
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ- 1.9 מיליון ש"ח לעומת כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 2.4 מיליון ש"ח. כאשר, בנטרול השפעות הייסוף על הרווח הגולמי ועל הוצאות המימון, הרווח הנקי ברבעון היה מסתכם לכ- 7.9 מיליון ש"ח.
אנדרס ריכטר, מנכ"ל הקבוצה מסר: "אנו ממשיכים ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו, עם דגש על התרחבות במגזר התוכנה והדיגיטל וכניסה לתחומים חדשים, והמהלכים שאנו עושים כבר מראים אותותיהם בתוצאות המגזר. ברבעון זה, על אף אתגרי המלחמה והשלכותיה, הצגנו צמיחה בהיקף הפעילות אשר קוזזה בחלקה עקב הייסוף החד בשקל אל מול הדולר. בנטרול השפעת הייסוף החד בשער החליפין היינו רואים צמיחה גבוהה יותר וכן שיפור במדדי הרווחיות השונים אשר הושפעו משמעותית גם הם. שוק ה- IT בישראל ממשיך להנות מביקושים גוברים, בייחוד בתחומי הסייבר, הדאטה והדיגיטל. אנו ממשיכים להתרחב לתחומים חדשים תוך שימת דגש מיוחד על רמת המקצועיות והעומק הטכנולוגי ומאמינים ביכולתנו להמשיך במגמה החיובית."
32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.56 מיליון באמת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמת. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
1.29%
|
763010.89
|
1.03%
|
53911.37
|
0.84%
|
2048650.63
|
0.82%
|
2795717.48
|
0.76%
|
1212120
|
0.54%
|
183216.6
|
0.39%
|
31412.56
|
0.39%
|
90759.82
|
0.37%
|
752568.01
|
0.34%
|
1046861.42