נאום פאוול - הדלת להורדת ריבית קרובה "נפתחה קצת" אך לא יותר מכך

יושב ראש הבנק הפדרלי, ג'רום פאוול, סיפק חלקית את הסחורה והלך צעד אחד קדימה – אם כי זהיר ומדוד - לעבר הורדת הריבית בקרוב.

משפט המפתח, לדעתי:

Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance,

הטון נותר זהיר, הניסוחים לא חד משמעיים, כך שהמדיניות תלוית הנתונים בינתיים תימשך, אך פאוול נתן להבין כי נתוני התעסוקה עשויים לקבל בכל זאת משקל גדול יותר אל מול סיכוני האינפלציה – מה שאולי יצריך שינוי תפיסתי. דברי פאוול על נתוני התעסוקה החלשים של יולי והחשש שלו מפיטורין מוגדלים רמזו לכך.

בכלל, השימוש במינוח של ניהול הסיכונים חשוב ביותר בהקשר זה, שכן כעת, כשמסתמן כי התעסוקה והצמיחה עלולים להצביע על היחלשות יתר, ניהול הסיכונים יאפשר נקיטת מדיניות דינאמית יותר – שינוי מהמדיניות המרסנת במוצהר ששימשה להורדת האינפלציה. כלומר, ניתן לצמצם עוד יותר את מידת הריסון, לקראת מדיניות ניטרלית יותר, לפי הצורך.

פאוול ציין כי המכסים שהטילה ארה"ב אכן לוחצים על המחירים, אך לא ניתן לומר כיום כי מדובר בהשפעה פרמננטית. זו עוד הליכה קטנה לכיוון השוק, אך הליכה זהירה, שכן פאוול גם לא שלל תרחיש של תמסורת פרמננטית. למען האמת, הוא לא יכול לשלול זאת כשהוא רואה את מדד המחירים ליצרן ואת מדד מחירי הייבוא מזנקים ומכים את הציפיות בחודש האחרון. לכן, הוא דבק בעמדתו כי סיכוני האינפלציה, גם אם פחתו, עדיין מוטים כלפי מעלה.

חשוב לציין כאמור כי מדובר בצעד זהיר. פאוול לא מכוון כעת לרצף של הורדות ריבית ולא מאמץ סדר יום של הקלה מוניטרית עקבית, כמו זו שנקט הבנק המרכזי של אירופה עד לאחרונה. כלומר, אי הוודאות עדיין גבוהה.

נהוג לומר כי בנק מרכזי לעולם לא אומר לעולם לא. בדרך כלל נוהג בנק מרכזי לפלרטט בין שקיפות לעמימות כשהוא בוחן את הדרך הנוחה ביותר לשקף את עמדותיו לציבור. הפעם מדובר במשימה מורכבת, הן נוכח המעמד – ועידת ג'קסון הול – והן נוכח התקרבות החלטת הריבית של ספטמבר והציפיה הדי גורפת בשוק כי הריבית תרד, הפעם. לדעתי, פאוול בדבריו הפיג מעט מהעמימות, אך נותר עם כל הקלפים על השולחן.

נקודה נוספת – דבריו המיוחלים של פאוול מגיעים על רקע לחץ די מתמשך ונוקשה של הנשיא טראמפ וממשלו שנוקטים קמפיין נמרץ להורדת הריבית. רק היום דווח בבלומברג כי הנשיא מתכוון לפטר את חברת הפד ליסה קוק, אם זו לא תפרוש.

זאת ועוד – בתוך הפד עצמו יש דעות לטובת הורדת ריבית וההחלטה האחרונה על הותרתה ללא שינוי לא התקבלה ברוב קולות. דברי פאוול היום באים על רקע העיסוק בעצמאות הבנק הפדראלי ולדעתי – יותר מהשאלה האם הפד יוריד ריבית, חשוב לשוק, במבט לטווח הבינוני, שהמדיניות שלו תמשיך להיות עניינית, מקצועית ועצמאית.

השוק הגיב חיובית לדברים – האג"ח והמניות עלו, אך חשוב להדגיש שוב. פאוול לא פתח את הדלת לרווחה, אלא היא כעת "מוגפת פחות". כלל לא בטוח שהריבית תרד כבר בחודש הבא גם לאחר דבריו.

עם כל חשיבות הנאום, צריך להתייחס ללוחות הזמנים. עד הודעת הריבית, ב-17/9, יפורסם עוד דוח תעסוקה אחד ועוד נתון על מדד המחירים לצרכן. בהכירנו את התנודתיות של שני הנתונים – ובפרט זה של דוח התעסוקה – תוצאות חריגות יכולות לשנות את התמונה, הן מבחינת הפד והן מבחינת סנטימנט השוק. זה גם "מבטיח" תכונה גבוהה מהרגיל לקראת ובעקבות שני הנתונים הללו.