גולן תעשיות מתחדשות מקימה תאגיד משותף בארה"ב להקמת מפעל חדש בצפון אמריקה

גולן תעשיות מתחדשות (בורסת ת"א: גלתע), מהחברות המובילות בישראל בפיתוח וייצור פתרונות להולכת נוזלים וטכנולוגיות מים, הנסחרת בבורסת ת"א ומציינת השנה 60 שנים להיווסדה – מודיעה כי חברה-בת אמריקאית בבעלותה המלאה של החברה ("גולן ארה"ב") חתמה על הסכם עם חברה אמריקאית בבעלות של צד שלישי שאינו קשור לחברה, הפועלת בתחום הבנייה בצפון אמריקה להקמת תאגיד משותף שיפעל להקים בארה"ב מפעל לייצור צנרת PEX דירתי, לצורך שיווקם בארה"ב ובקנדה.
התאגיד המשותף יוחזק בשיעור של 51% על ידי גולן ארה"ב ובשיעור של 49% על ידי השותף האמריקאי, ויהיה בשליטת החברה, כאשר חלוקת הרווחים תהיה בחלקים שווים.
עוד נקבע שכל אחד מבין גולן ארה"ב והשותף האמריקאי ישקיע בחברה סכומים בהתאם לשיעור החזקתו בתאגיד המשותף, בין אם בציוד ובין אם במזומן.
עלות ההשקעה הנדרשת ע"י החברה, נכון למועד זה, מוערכת בסך של עד 3 מיליון דולר.
ראובן אלון, מנכ"ל גולן תעשיות מתחדשות: "המהלך הנוכחי משתלב באופן מלא עם אסטרטגיית החברה להקים יכולות ייצור מקומיות בכל מדינה אליה אנו מתרחבים. בעינינו, נוכחות ייצור מקומית אינה רק יתרון תפעולי, אלא תנאי הכרחי להצלחה בשווקים הגלובליים. מהלך זה יאפשר לנו להיות קרובים יותר ללקוחות, להבין את הצרכים הייחודיים שלהם ולספק מענה מהיר ואיכותי, תוך שמירה על יתרון תחרותי משמעותי. אנו רואים בכך המשך ישיר לחזון של גולן כחברה ישראלית עם שורשים מקומיים עמוקים, שמביאה את הערכים והחדשנות של התעשייה הישראלית אל מרכזי השוק החשובים בעולם."