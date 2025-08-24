סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: ״החברה מסכמת את המחצית הראשונה עם תנופת פעילות ועם רווח נקי משמעותי״

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 זינקו לכ-53 מיליון שקל הודות לאיחוד גרין קואט, לראשונה לכל אורך התקופה.

הרווח הנקי בתקופה טיפס לכ-48.3 מיליון שקל, בעיקר הודות לעלייה בשווי ההוגן של ההשקעה בטריפל-מ תחנות כוח.

החברה ממשיכה להתרחב - עדכנה לאחרונה על רכישת 70% מחברת מתכת דביר.

חברת עלמא יסודות, חברת השקעות תפעולית הממוקדת בתחומי התשתיות והתעשייה בישראל,שהחלה להיסחר בבורסה בת"א בחודש אוקטובר האחרון באמצעות מיזוג, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון של שנת 2025.

חברות קבוצת עלמא יסודות:

1. 18.14% בחברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ, המחזיקה בכ-84% מתחנת הכוח אי.פי.אמ באר טוביה. החברה מסווגת כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. השווי ההוגן של האחזקה נכון לסוף הרבעון השני של 2025 עומד על כ-225 מיליון שקל, לעומת כ-177 מיליון שקל בסוף שנת 2024, וכ-158.5 מיליון שקל בסוף הרבעון השני בשנת 2024.

2. 60% בגרין קואט שותפות כללית, המתמחה בציפוי, גימור וצבע של מתכות ופלסטיק בטכנולוגיות מגוונות. גרין קואט מאוחדת בתוצאות עלמא יסודות החל מיום 1 ביוני 2024.

3. 33.3% בחברת היי ליפט בע"מ, הפועלת בתחום ההשכרה, התפעול והאחזקה של ציוד לשינוע ורטיקלי לקבלני בניין, ובעיקר מעליות חיצוניות לבנייה ופיגומי תורן. היי ליפט מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

4. 70% מחברת מתכת דביר, המתמחה בתכנון, ייצור, התקנה וחזוקה של מערכות צנרת, מכלים, קונסטרוקציה וציוד מסוגים שוים עבור מפעלים תעשייתיים (העסקה נחתמה ביוני 2025 אך טרם הושלמה).

עיקר התוצאות לחציון הראשון של 2025:

ההכנסות בחציון הראשון של 2025 גדלו בחדות לכ-53 מיליון שקל, לעומת כ-9.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד תוצאות הפעילות של גרין קואט החל מחודש יוני 2024.

הרווח הגולמי בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם בכ-20 מיליון שקל (כ-37% מההכנסות), לעומת כ-2.3 מיליון שקל (כ-24.1% מההכנסות) בחציון הראשון בשנת 2024. הגידול ברווח (וברווחיות הגולמית) נובע מהגידול האמור בהכנסות.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-3 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-6 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2024.

הרווח הקי בחציון הראשון של שנת 2025, הסתכם בכ-48.3 מיליון שקל (מתוכו כ-47 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת הפסד בסך של כ-25.5 מיליון שקל בתקופה המקביל בשנת 2024. השינוי ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול חד בהכנסות מימון אחרות, נטו ומיוחס בעיקר לרווח משינוי בשווי ההוגן של ההשקעה בטריפל-מ תחנות כוח.

מאזן ודגשים עיקריים:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ94 מיליון שקל, לעומת סך של כ-20 מיליון שקל בסוף הרבעון השני של שנת 2024, וכ-21 מיליון שקל בסוף שנת 2024. עיקר הגידול נובע מפירעון הלוואות בעלים ושטרי הון בטריפל-מ, מגיוס אגרות חוב באפריל 2025 וכן ממימוש תיק ניירות הערך הסחירים של החברה. הסכום כולל יתרה של כ-31 מיליון שקל המופקדת בחשבון נאמנות, בגין יתרת ההנפקה של אגרות חוב (סדרה א'). ששוחרר לחברה מחשבון הנאמנות לאחר תקופת הדוח, במהלך אוגוסט 2025.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עומד על סך של כ-238 מיליון שקל, המהווים כ-47.3% מהמאזן.

תקבולים מחברות הפורטפוליו:

במהלך המחצית הראשונה של 2025 נתקבלו בידי החברה תקבולים בהיקף של כ-22 מיליון שקל, וזאת בעיקר בשל תקבול בסך 19.6 מיליון שקל הנובע מפירעון הלוואות ושטרי הון מהחברה הכלולה טריפל-מ, סכום שהינו כמעט כפול מהתחזית שפרסמה החברה.

החברה צופה כעת כי סך התקבולים של החברה מהחברות מוחזקות עבור שנת 2025 יעלה ויעמוד על כ-45 מיליון שקל, וזאת לעומת תקבולים בסך כ-8.3 מיליון שקל בשנת 2024; השינויים ביחס לתחזית התקבולים המקורית נובעים מהגידול בתזרים המזומנים מטריפל, וכן מההשלמה הצפויה של רכישת מתכת דביר.

בחודש יוני 2025, חתמה החברה על הסכם לרכישת 70% מחברת מתכת דביר פרויקטים בתעשייה בע"מ, בתמורה לכ-30.7 מיליון שקל. חברת מתכת דביר, הינה חברה פרטית, שהוקמה בשנת 1994 על ידי המייסד והמנכ"ל, דני דביר. לחברה מפעל ייצור בשטח של כ-2,000 מ"ר באזור התעשייה עמק שרה שבבאר שבע, ומבוצעות בו עבודות מורכבות וגדולות, כגון ייצור מכלים, קונסטרוקציות, צנרת ועוד. במסגרת ההסכם, תקבל החברה אופציות CALL לרכישת יתרת מניות חברת מתכת דביר (30% ממניות החברה), הניתנת למימוש מתום 4 שנים ממועד ההשלמה ועד 7 שנים לאחר מועד זה.

בחודש מאי 2025, עדכנה כי חברת תחנת הכוח IPM באר טוביה, המוחזקת על ידה בשרשור בכ- 15.2%, התקשרה בהסכם מימון מחדש (Re-finance) חלקי של יתרת החוב הבכיר של התחנה. במסגרת זו, התקשרה IPM עם גופים בנקאיים לטובת נטילת הלוואות בסך כולל של 840 מיליון שקל, שישמשו לפירעון חלקי של יתרת החוב האמור. הסכם המימון יאפשר ל-IPM להגדיל את הספק האנרגיה הנמכר על ידה ללקוחות פרטיים בהסכמים בילטרליים, וכן גילוף מיטבי של החוב ושחרור מלא של כספים בהיקף של כ-80 מיליון שקל המופקדים בקרנות רזרבה, שיגדילו את יתרת המזומנים של החברה.

בחודש אפריל 2025, השלימה החברה הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א') בהיקף של כ-112 מיליון שקל, בריבית שנתית שקלית של כ-6.72%, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל -מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM. עלמא מחזיקה בשרשור בכ- 15.2% מהזכויות בתחנת הכוח IPM באר טוביה.

בחודש מרץ 2025, התקשרה החברה בהסכם למכירת פעילות הלמידה המקוונת. בתמורה להעברת הפעילות הקצתה החברה הרוכשת לעלמא 10% מתוך הון המניות של החברה הרוכשת (בדילול מלא).

סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "החברה מסכמת את המחצית הראשונה של 2025 עם תנופת פעילות, בהתאם לאסטרטגיית החברה, ועם רווח נקי משמעותי. בסמוך לתום תקופת המאזן הודענו על קבלת תקבול בסך 19.6 מיליון שקל מהחברה הכלולה טריפל-מ, כמעט כפול מהתחזית שפרסמנו בדוחות השנתיים ביחס לתקבול הצפוי מטריפל-מ, ובהתאם ויחד עם רכישת מתכת דביר הצפויה, אנו מעדכנים כעת מעלה את תחזית סך התקבולים הצפוי לחברה בשנת 2025. רכישת מתכת דביר, חברה איכותית המתמחה במתן שירותים לענף המתכת, מדגימה בצורה מיטבית את מדיניות ההשקעה של עלמא – רכישת חברות תפעוליות ותזרימיות, בעלות בידול עסקי ופוטנציאל השבחה. נמשיך לפעול להרחבה והשבחה של הפורטפוליו של עלמא יסודות לטובת בעלי המניות".



