יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם: "זהו רבעון נוסף בו המאמצים שלנו להרחבת תחומי הפעילות שלנו באים לידי ביטוי בתוצאות״

ההכנסות ברבעון צמחו לכ-231 מיליון ש"ח הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-30 מיליון ש"ח, גידול של כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-23 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון השני, בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה.
נכון ליום 30 ביוני 2025, נכסי הגמל והפנסיה אותם מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הסתכמו לכ-167 מיליארד ש"ח.
פעילות האשראי שהחלה במהלך הרבעון השלישי של 2024 ממשיכה לצמוח וסך האשראי שהעמידה אלטשולר אשראי עומד סמוך למועד הפרסום על כ-189 מיליון ש"ח.
הפעילות בתחום ניהול ההשקעות האלטרנטיבות המשיכה לצמוח במהלך הרבעון - סך הנכסים האלטרנטיביים המנוהלים והמופצים בתחום פעילות זה מסתכמים בלמעלה מחצי מיליארד דולר. במהלך הרבעון רשמה החברה רווח לפני מס של כ-10.6 מיליון ש"ח.
ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון השני לשנת 2025 גדלו לכ-227 מיליון ש"ח לעומת כ-225 מיליון ש"ח בהרבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות ברבעון צמחו לכ-231 מיליון ש"ח לעומת כ-228 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון גדל בכ-7% והסתכם בכ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-28 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
נכון ליום 30 ביוני, 2025 מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה (חברה בת בבעלותה המלאה של החברה), נכסי גמל ופנסיה בהיקף של כ-167 מיליארד ש"ח.
נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני, 2025 לכ-130 מיליארד ש"ח. נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני 2025 לשיא של כ-37 מיליארד ש"ח.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון ל-30 ביוני, 2025 עמד על כ-560 מיליון ש"ח לעומת כ- 545 מיליון ש"ח בתום שנת 2024.
בחודש אוגוסט, 2025 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-23 מיליון ש"ח על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2025 ובהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה.
פעילות ניהול השקעות אלטרנטיבות – הפעילות ממשיכה לצמוח ובמהלך הרבעון השלימה החברה מספר גיוסים נוספים לקרנות השונות. במהלך הרבעון רשמה החברה רווח לפני מס של כ-10.6 מיליון ש"ח בגין שערוך השקעה בשותפות כלולה בהתאם להערכת שווי חיצונית שבוצעה. על רקע העלייה בהיקף הרווח ביחס לסך רווחי החברה, פעילות זו מוצגת לראשונה בדוחות כמגזר פעילות נפרד.
נכון למועד הדוח, סך הנכסים האלטרנטיביים המנוהלים והמופצים בתחום פעילות זה צמחו לכ-590 מיליון דולר לעומת כ-374 מיליון דולר בסוף שנת 2024.
טווח דמי ההצלחה החזוי במסגרת פעילותה של אלטשולר נדל"ן ו/או אלטשולר קרנות השקעה אשר הסתכם ל-16 עד 28 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני, 2025.**
פעילות האשראי – הפעילות ממשיכה לצמוח ולהתרחב לתחומים חדשים. במהלך חודש אוגוסט הודיעה חברת הבת המרכזת את הפעילות על כניסה לתחום ליווי הבנייה במסגרת הכניסה לתחום והשלימה עסקת מימון משמעותית בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח. עסקה זו הצטרפה לעסקה קודמת שבוצעה מוקדם יותר השנה בהיקף של 50 מיליון ש"ח.
סך האשראי המנוהל על ידי אלטשולר אשראי ממשיך לצמוח ועומד למועד הדוח על כ-155 מיליון ש"ח ועל כ-189 מיליון ש"ח סמוך למועד הפרסום, לעומת כ-64 מיליון ש"ח בסוף 2024.
יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "זהו רבעון נוסף בו המאמצים שלנו להרחבת תחומי הפעילות שלנו באים לידי ביטוי בתוצאות. אנו עדים להמשך התרחבות פעילות האשראי וכניסה לתחומים חדשים ובהם ליווי בניה, תוך כדי סגירת הסכמי מימון משמעותיים לאחר הרבעון. פעילות ההשקעות האלטרנטיביות ממשיכה להתרחב גם היא ואף תורמת לראשונה רווח משמעותי לתוצאות. פעילות הליבה בתחום הגמל שומרת על יציבות ובפנסיה צמחנו לשיא נוסף של נכסים. אנו מאמינים כי שינוי הכיוון בפעילות הגמל יגיע הודות למהלכים רבים שהובלנו ואת התוצאות אנו כבר מתחילים לראות. החברה נהנית כיום מפיזור נכון של פעילותה ואנו מאמינים כי היא ממוצבת נכון להמשך צמיחה ומימוש ההזדמנויות השונות הטמונות בתחומי הפעילות השונים."
** יובהר, כי נכון למועד זה, טרם הוכרו הכנסות מדמי הצלחה בגין השקעות אלה, ובדוחותיה של החברה לשנת 2024 הוצג פירוט של טווח דמי הצלחה פוטנציאליים בלבד נכון למועד הדוח, על סמך התוכניות העסקיות של ההשקעות, בהתבסס על סך ההשקעות אשר בוצעו בגופים מאגדים, במסגרת פעילות ניהול ההשקעות האלטרנטיביות, המתבצעת באמצעות אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ ו/או אלטשולר שחם קרנות השקעה אלטרנטיביות בע"מ מתחילת הפעילות ועד ליום 31 במרץ, 2025.
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.59%
|
754355.74
|
2.29%
|
5591382.96
|
1.94%
|
2518164.64
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
1.91%
|
986832.66
|
1.67%
|
202320
|
1.66%
|
1755491.3
|
1.18%
|
1750798.6
|
1.18%
|
5607074
|
0.99%
|
51704
|
0.93%
|
2640843.62