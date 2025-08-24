ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות: "אנו מסכמים מחצית ראשונה ורבעון שני חזקים עם רווחי שיא״

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 17.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 7.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 115%. הרווח הנקי בתקופת הדוח נבע בעיקר מעלייה של כ- 10.1 מיליון דולר בשווי הוגן נכסים פיננסיים (שווי שוק החזקה באל על, לרבות כתוצאה ממימושים), מגידול ברווח של גלובל ליסינג וכנפי תחזוקה, וכן ממעבר QAS לרווח בתקופת הדוח, לעומת הפסד שנרשם במחצית המקבילה אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2025 רשמה החברה רווח נקי של כ- 10.6 מיליון דולר, שנבע בעיקר מעליית שווי הוגן נכסים פיננסיים (אל על) ומרווחי החברות הבנות, כאשר גלובל ליסינג וכנפי תחזוקה רשמו עלייה ברווחים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ו-QAS רשמה גם היא רווח ברבעון זה.

יתרות המזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות והשקעות לזמן קצר (סולו) ליום 30 ביוני 2025 הסתכמו בכ-16.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-16.2 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2024, כאשר בחודש אפריל 2025 חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-4 מיליון דולר. למועד פרסום הדוח לחברה יתרות מזומנים פיקדונות והשקעות לזמן קצר בסך של כ- 17.3 מיליון דולר, ללא חוב. החלק הארי של יתרות אלו הינו בשקלים (ומוצג בדוחות בהתאם לשער החליפין).

ההון עצמי של החברה (סולו) נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 91.8 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי של כ- 78.4 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2024.

אל על (1.03% מהונה המונפק של אל על למועד זה): במהלך המחצית הראשונה לשנת 2025 מימשה החברה כ- 0.9 מיליון מניות אל על, תמורת סך כולל של כ- 7.8 מיליון ש"ח (כ-2.1 מיליון דולר), כאשר עיקר המימושים בוצעו בתחילת השנה. למועד פרסום הדוח מחזיקה החברה בכ- 5.6 מיליון מניות אל על (כ-1.03% מהונה המונפק של אל על) בשווי כולל (נכון לשער הסגירה בבורסה ב-21.8.2025) של כ- 80 מיליון ש"ח (כ- 23.6 מיליון דולר). כנפיים ממשיכה לבחון מימוש מניות אל על תוך שמירה על שיעור החזקה המקנה לה חשיפה להמשך הצפת ערך באל על ובחינת ההחזקה בכפוף להתפתחויות בשוק.

גלובל כנפיים ליסינג (67%): חלקה של כנפיים ברווח הנקי ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 2.3 מיליון דולר ושל כ- 2.5 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לחלקה ברווח הנקי בסך כ- 0.4 מיליון דולר וכ- 1.9 מיליון דולר ברבעון ובמחצית המקבילה אשתקד, בהתאמה. בתקופת הדוח השלימה גלובל ליסינג שתי עסקאות למכירת שני מטוסים בצי שהניבו לה תזרים פנוי (לאחר פירעון הלוואות בגין מטוסים אלו) בסך כולל של כ- 29 מיליון דולר. כמו כן, השלימה גלובל ליסינג עסקת רכישת מטוס המוחכר לחברת תעופה במרכז אמריקה, הצפויה להניב לה דמי חכירה בסך כולל של כ- 6.6 מיליון דולר עד לתום תקופת החכירה ברבעון הראשון לשנת 2028. לצד יציבות ותזרים מזומנים חיובי מפעילות הליסינג, המבוססת על צי נוכחי של 3 מטוסים (תזרים דמי החכירה הכולל הצפוי ממטוסים אלו עומד על כ-18.7 מיליון דולר, מתוכו סך של כ-7.2 מיליון דולר צפוי להתקבל ב-12 החודשים עד יוני 2026), לגלובל ליסינג יתרת מזומנים של כ- 40.3 מיליון דולר נכון לפרסום הדוח, המשקפת עודף מזומנים של כ- 30 מיליון דולר בניכוי יתרת האג"ח (יתרת החוב, בגין המטוסים בצי, הינו Non-Recourse), והיא בוחנת כל העת ביצוע עסקאות נוספות, הן בתחום הליסינג והן בתחומים משיקים וחדשים בהם לא פעלה עד היום.

כנפי תחזוקה (100%) - תחזוקת מטוסי חיל האוויר: ברבעון השני (רבעון שיא לכנפי תחזוקה) ובמחצית הראשונה לשנת 2025 התקבל דיבידנד בסך כ- 0.4 מיליון דולר וכ- 1.8 מיליון דולר, בהתאמה (דיבידנד נוסף בסך כ- 0.8 מיליון דולר חולק לאחר תאריך המאזן). הרווח הנקי של כנפי תחזוקה ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025 (ובהתאם חלקה של כנפיים) הסתכם בכ- 1.4 מיליון דולר, וב- 2.4 מיליון דולר, גידול של כ- 44% ושל כ- 39% בהתאמה, בהשוואה לרווח הנקי ברבעון ובתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי בתקופות הנ"ל נובע בעיקרו מגידול דו-ספרתי בהכנסות (בש"ח) של חלק מהפרויקטים אותם מבצעת כנפי תחזוקה (יצוין כי חלק מההכנסות שנתקבלו ברבעון השני לשנה הינן בגין תכולות עבודה חד פעמיות), וחלקו מבטא הפרשי שער (כאמור לעיל, הכנסות כנפי תחזוקה בש"ח והחברה מדווחת בדולרים). בנוסף לפעילות הקיימת, ולאור השפעת מלחמת חרבות ברזל על צרכי הביטחון והתחזוקה האפשריים של משרד הביטחון, כנפי תחזוקה בוחנת אפשרויות להרחבת היקפי פעילותה, בין היתר לכלים צבאיים נוספים.

QAS (50%) - שירותי קרקע למטוסים, שירותי ליווי לנוסעים וטרקלינים בנתב"ג: חלקה של החברה ברווח הנקי של QAS ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 0.4 מיליון דולר, בהשוואה לחלקה ברווח הנקי בסך של כ- 55 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלקה של החברה ברווח הנקי של QAS במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה לחלקה בהפסד הנקי שהסתכם בכ- 0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאות וברווח של QAS בתקופות הנ"ל לעומת אשתקד, נובע מגידול של כ- 44% וכ- 61% בהכנסות מהפעלה ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2025, בהתאמה, כתוצאה מגידול בהיקף פעילות החברות הזרות בנתב"ג ותחילת מתן שירותים לחברת התעופה הישראלית ארקיע החל מינואר 2025, לצד גידול בהכנסות מימון. תוצאות הרבעון השני של QAS הושפעו מהמלחמה עם איראן ביוני 2025, שהביאה לסגירה מלאה של השמיים, כאשר נכון לפרסום הדוח חלק מחברות התעופה הזרות חוזרות בהדרגה לישראל. עם זאת, נמשכת אי הוודאות לגבי קצב והיקף חזרתן של כלל החברות לפעילות בנתב"ג. על רקע זה, QAS צופה גידול של כ-36% בהכנסות הרבעון השלישי לשנת 2025 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני לשנת 2025 QAS ו-Swissport -International, המחזיקה ביתרת 50% מניות QAS, זכו במכרז חדש של רשות שדות התעופה (רש"ת) להפעלת שלושה מתוך חמישה טרקליני אירוח בטרמינל 3 בנתב"ג. המכרז חולק לשתי הרשאות, כאשר שני הטרקלינים האחרים יופעלו על ידי זוכה אחרת. תוקף ההרשאה הינה לשש שנים החל מאוקטובר 2025, עם אופציה להארכת ההרשאה לתקופה נוספת שלא תעלה על 36 חודשים.

NAYAK IL (49.9%) - פעילות בהקמה למתן שירותי תחזוקת ליין למטוסי אזרחיים בנתב"ג עם קבוצת Nayak Aircraft Services האירופאית: לאור אי הודאות המתמשכת במצב הבטחוני והשפעתה על קצב חזרת החברות הזרות להיקפי פעילות מלאים בנתב"ג, פעילות זו צפויה לצאת לדרך לכל המוקדם במהלך שנת 2026, כשהחברה והשותף מקדמים את המהלכים הנדרשים להקמת המיזם בעצימות נמוכה.

ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות: "אנו מסכמים מחצית ראשונה ורבעון שני חזקים עם רווחי שיא, הודות להמשך עליית ערך החזקתנו באל על ולשיפור ברווחי החברות הבנות. גלובל ליסינג נהנית מיציבות פיננסית, מינוף נמוך ויתרות מזומנים משמעותיות לאחר השלמת שתי עסקאות למכירת מטוסים שהניבו לה תזרים פנוי חזק בתקופת הדוח. כמו כן, חיזקנו את צי המטוסים עם עסקת ליסינג חדשה, ראשונה מזה מספר שנים, שהושלמה ברבעון השני, בה מרכיב ההון העצמי בתחילת העסקה הוא נמוך יחסית. בנוסף, לחוכרת המטוס מחויבות להחזרת המטוס בתנאי החזר אשר יאפשרו החכרתו מחדש לתקופה משמעותית נוספת מעבר למועד סיום ההסכם המקורי שהינו רבעון ראשון 2028. אנו בוחנים עסקאות ליסינג נוספות, לאור הביקושים הגבוהים למטוסי Mid Life בהם אנו מתמחים, וכן כניסה לתחומים משיקים וחדשים, תוך מימוש המומחיות והגמישות הפיננסית והניהולית שלנו."

"פעילות כנפי תחזוקה בתחום תחזוקת מטוסי חיל האויר רשמה גם היא גידול משמעותי בהכנסות וברווח כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות, אשר חלקו היה בגין דברים חד פעמיים, וממשיכה להניב דיבידנד יציב לקבוצה. כפי שציינו ברבעונים קודמים, אנו מזהים פוטנציאל חזק להמשך הרחבת פעילות כנפי תחזוקה כמנוע צמיחה אסטרטגי לקבוצה, ובוחנים הזדמנויות שונות למימוש המוניטין, המומחיות והניסיון הרב שלנו להתרחבות במסגרת הפעילות הקיימת ובכניסה לפרויקטים חדשים בתחום התחזוקה הצבאית, הן של מטוסי חיל האוויר והן של כלים צבאיים נוספים."

פעילות QAS, זרוע שירותי הקרקע והטרקלינים בנתב"ג ממשיכה להתאושש, והציגה גידול דו ספרתי בהכנסות עם שיפור ברווח ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה, על אף המלחמה עם איראן שהביאה לסגירת השמיים בחודש יוני. למועד זה ישנה חזרה הדרגתית של חברות התעופה הזרות לנתב"ג ועדיין קיימת אי וודאות לגבי היקפי הפעילות. בהתאם להערכה הנוכחית של QAS, היא צופה הכנסות בשיעור הגבוה ב-36% מההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2024. במבט קדימה להמשך השנה ולשנת 2026, זכייתה של QAS יחד עם Swissport בהרשאה הגדולה מבין שתיים במכרז החדש של רש"ת להפעלת טרקלינים בנתב"ג, לצד פעילות שירותי הקרקע, היא אבן דרך חשובה להמשך צמיחתה, נוכחותה ומיצובה של QAS כשחקן דומיננטי בתחומים אלה.

לסיכום, מסר בן מנחם: "המאזן החזק, יתרות המזומנים והמינוף האפסי, מאפשרים לנו להמשיך להשביח את פעילויות הקבוצה ולבחון עסקאות והשקעות חדשות. זאת, תוך שמירה על איתנות פיננסית והמשך בחינת חלוקת דיבידנדים, כפי שחזרנו לחלק בשלוש השנים האחרונות."



