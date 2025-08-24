בלייד ריינג׳ר מכרה מניות פיינרפורם בהיקף של 4.45 מיליון שקלים, מחזקת את יתרות המזומנים

חברת בלייד ריינג'ר בע"מ, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, דיווחה את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של השנה, במסגרתם דיווחה החברה על כך שמכרה במהלך הדו"ח מניות של חברת פיינרפורם (PRFX) הנסחרת בנאסד"ק בהיקף של כ-1.1 מיליון שקלים, ולאחריו מניות בהיקף של כ-3.35 מיליון שקלים.
המימוש שבוצע לאחר מועד הדו"ח, בהיקף של כ-3.35 מיליון שקלים התבצע ברקע לזינוק במניה של פיינרפורם של עד מעל ל-100% בשיא, על רקע דיווח לקבלה לתוכנית NVIDIA Connect של חברת NVIDIA.
לאחר המימוש לחברה נשארו כ-449 אלף אופציות מסדרה ב למניות פיינרפורם, במחיר מימוש של 0.01 דולר, כאשר מניית פיינרפורם נסחרת לפי שווי נוכחי של 1.69 דולר, דבר המשקף לאופציות שווי נאיבי נוכחי של כ-2.6 מיליון שקלים נוספים.
שמוליק ינאי, דירקטור ובעל השליטה בבלייד ריינג'ר מסר בהמשך לדוחות הכספיים ולמימוש: "לאחר השלמת המכירה של דיפסולאר לפיינרפורם, ניצלנו הזדמנות בשוקי ההון ומימשנו מניות בהיקף כולל של 4.45 מיליון שקלים מתחילת השנה. המימושים מאפשרים לנו לחזק משמעותית את יתרות המזומנים של החברה, ולהצעיד אותה קדימה בהתאם לאסטרטגיה העסקית".