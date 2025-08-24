ניתוח מאקרו: ירידה בריבית מתקרבת? הזהב והדולר משנים כיוון

עיקרי הדברים

ישראל

הצמיחה של המגזר העסקי ברבעון השני הייתה ככל הנראה שלילית או אפסית גם אלמלא המלחמה באיראן.

הורדנו את התחזית לצמיחה למשק בשנת 2025 ל-2.0%-2.5%.

הודעת הריבית של בנק ישראל הייתה שונה מהרגיל, אך פחות מובנת. נוכח ההאטה בצמיחה ובאינפלציה, בנק ישראל צריך לדעתנו להוריד ריבית. אנו מעריכים שעלה הסיכוי להורדת ריבית בספטמבר.

עולם

בעוד פחות משנה, הוועדה המוניטארית של ה-FED צפויה להיות "סופר-יונית" ולנקוט לא רק בהורדות ריבית מהירות, אלא גם בצעדים מקלים נוספים. אנו מעריכים שתשואות האג"ח ימשיכו לרדת והדולר ימשיך להיחלש.

עם זאת, השינויים ב-FED וחשש מפגיעה בעצמאותו כבר גורמים לנסיגה מסוימת של המשקיעים מחוץ לארה"ב משוק האג"ח האמריקאי.

עקב שינוי בהתנהגות הזהב, שילובו בתיק המניות בשנים האחרונות שיפר תשואה והוריד את סטיית התקן.





ישראל

בכמה באמת צמח התמ"ג?

ברבעון השני ירד התמ"ג העסקי ב-1.6% (6.2% במונחים שנתיים). השאלה החשובה היא מה היה השינוי אילו לא הייתה המלחמה עם איראן? בנק ישראל כתב בהודעת הריבית שבניכוי השפעות המלחמה, הצמיחה הייתה חיובית אך נמוכה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של המשק.

לא בטוח שאלמלא המלחמה הצמיחה של התמ"ג העסקי הייתה בכלל חיובית. לצורך ההשוואה, אפשר לקחת את הרבעון הראשון של 2020, שבו התפרצה הקורונה והוטל סגר מלא ב-19/3/20. למעשה, הפגיעה בפעילות נמשכה כ-12 ימים ברבעון זה, פרק זמן זהה למלחמה באיראן.

כתוצאה מהסגר, התמ"ג העסקי ירד ברבעון הראשון של 2020 ב-1.8%, מעט יותר מאשר ברבעון השני של 2025. לא רק בתחושה הפגיעה בפעילות העסקית בזמן הסגר הראשון בקורונה הייתה חמורה הרבה יותר, אלא גם לפי הסקרים המיוחדים שעשה הלמ"ס בקרב עסקים בקורונה ובזמן המלחמה באיראן:

בסקר שנערך באפריל 2020 43% מהעסקים דיווחו על פגיעה של יותר מ-50% בפדיון, לעומת 24% בעת המלחמה באיראן.

בתחילת הקורונה 40% מהעובדים פשוט לא עבדו בכלל כאשר חלקם (24%) היו בחל"ת. זה לא דומה למצב שהיה ביוני 2025.

ניתן לעשות השוואה דומה, אך פחות מדויקת, גם לפגיעה בפעילות המשק ברבעון הרביעי של 2023 שבו התפרצה המלחמה בעזה . התמ"ג העסקי ירד אז ב-9.6%, מה שמגלם ירידה של כ-1.2% ב-12 ימים, פחות מאשר ברבעון השני של 2025. גם במקרה זה, הסקרים המיוחדים של הלמ"ס משקפים שהפגיעה בפעילות בתחילת המלחמה בעזה הייתה חמורה יותר מאשר במלחמה באיראן:

על פי הסקר המיוחד, ברבעון הרביעי של 2023 52% מהעסקים דיווחו על פגיעה של יותר מ-50% פדיון לעומת 24% מהעסקים בעת המלחמה באיראן.

במהלך המלחמה עם איראן 34% מהעסקים דיווחו שיותר מ-80% מהעובדים ממשיכים לעבוד, לעומת 24% מהעסקים בלבד בסקר שנערך ברבעון הרביעי של 2023.

לפיכך, גם בהשוואה לרבעון הרביעי של 2023, הירידה בתמ"ג העסקי ברבעון השני של 2025 לא מסתדרת עם הסקרים שערכה הלמ"ס.

ההסבר המתבקש לסתירה בין הירידה החדה בתמ"ג העסקי לבין הסקרים, הוא שבטרם פרוץ המלחמה עם איראן התמ"ג העסקי כבר היה בקיפאון או אף התכווץ. מסקנה זו מסתדרת גם עם הירידה במדד המשולב של בנק ישראל בחודשים אפריל ומאי והיחלשות בסקר הערכת המגמות בעסקים של הלמ"ס לפני "עם כלביא".

אם גם ללא המלחמה באיראן המשק לא צמח או אף התכווץ ברבעון השני, קובעי המדיניות צריכים להסיק מסקנות לגבי המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית. תוצאות הצמיחה ברבעון השני הופכות תחזיות הצמיחה של בנק ישראל ומשרד האוצר לשנת 2025 (3.3% ו-3.1%) לגבוהות מדי וכמעט לא ניתנות להשגה. לפי הנחות ריאליות, המשק יצמח השנה בשיעור של בין 2.0% ל-2.5%.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שקצב הצמיחה במשק ב-2025 יעמוד על כ-2.0%-2.5%.

בנק ישראל צריך להוריד ריבית

לכאורה, הודעת ריבית של בנק ישראל הייתה non event מבחינת התוכן וגם לא השפיעה על השווקים. עם זאת, חלו בה שינויים משמעותיים רבים, לפחות מבחינת המבנה:

סדר השיקולים להחלטה השתנה מאוד. לא ברור האם בכוונה או במקרה. כפי שניתן לראות בטבלה למטה, בהודעות הקודמות בראש סדר העדיפויות עמד המצב הכלכלי, לאחר מכן אינפלציה, שע"ח, שוק הנדל"ן ובסוף הסיכונים הגאופוליטיים ופרמיות הסיכון.

בהודעה של השבוע שעבר בנק ישראל התייחס למצב הפעילות הכלכלית שלוש פעמים, אך בסה"כ אמר אותו דבר במילים שונות.

לאחר מכן, בנק ישראל התייחס פעמיים לפרמיות הסיכון/סיכונים הגיאופוליטיים. אם כבר נתן לזה משקל כה כבד, מדוע לא לציין שפרמיית הסיכון ירדה לרמה הנמוכה מאז תחילת המלחמה בעזה?

בהתייחסות לאינפלציה, שמופיעה רק במקום הרביעי בסדר השיקולים, נרשם – "קצב האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים ירד ועמד על 3.1%, מעט מעל לגבול העליון של היעד". אותו המשפט עם אותה אינפלציה הופיע בהודעה הקודמת מתחילת יולי, רק שלא הייתה שם מילה "מעט". האם יש לזה רמז שבנק ישראל חושש פחות מהאינפלציה?

שע"ח של השקל נדחק למקום האחרון בשיקולים, אפילו מתחת לשוק הדיור. האם יש בכך מסר?

שוק העבודה כלל לא מופיע מבין השיקולים העיקריים.

לסיכום, זאת לא הודעת ריבית "אמריקאית" שמנסה להעביר מסר ולכל מילה בה יש משמעות מבחינת הבנק המרכזי והמשקיעים.



סדר השיקולים בהודעות ריבית של בנק ישראל