"סערה חיובית מושלמת" הביאה לעליות יפות במיוחד אצלנו - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

היה מפתיע אם לא היינו רואים עליות היום (24-08). וזה אומנם קרה, והקרנות הכילו זאת כך: בחיוב היומי מצאנו את המדדים ת"א 90 ות"א 125 כאשר הביטוח נשאר הבלעדי בחלק החיובי החודשי. לעומת זאת, בחלק השנתי, הבנקים לא זזים, עם קמצוץ של ביטוח גם כן. הדולר חוזר לשלוט בגדול בשלילה היומית עם קצת מניות מזון, כאשר מניות הבנייה והתשתיות נשארות הכוכבות של החלק החודשי. שנתית: דולר ואג"ח דולרי. כרגיל.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

האופטימיות ממשיכה לשלוט ברמה בשוק המניות הישראלי ומממשיכה לקיים את התצוגה שאנו מצפים לה ומעוניינים בה: כל התשואות של הקרנות ירוקות! כל הקרנות מעודכנות ל-24-08, וכך, ברמה היומית, בולטת הקרן של מיטב עם 0.33% כאשר החלק החודשי נמצא בהובלה של דולפין עם 1.13%. אי-בי-אי עד 3 שנים לוקחת את ההובלה הכפולה של מתחילת השנה (7.61%) ושנתית (12.59%).

לבסוף, נציין שהטווח הארוך עדיין בידיים של מור (!) אג"ח + 10% עם תשואה של 27.84% עבור שלוש שנים. הקרן של פורסט (שאינה מובילה בכלום) הינה היקרה ביותר עם 0.88% לשנה כאשר הקרן של דולפין נשארה הגדולה מכולן עם 2.502 מיליארדי שקלים. הקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים לא רק מובילה בשני טווחים אלא גם מצליחה לגייס הכי הרבה ביולי עם 163.14 מיליוני שקלים!



הבורסות

ארה"ב: האם יהיה המשך עליות ליום שישי המופלא? יש לזכור שאנו נכנסים לתקופה הפחות טובה של השוק וזה בהחלט מכניס הרבה ויברציות כאשר המחירים של המניות המובילות בשמים, המינוף הספקולטיבי עובר כל גבול היסטורי, והמדדים מייצרים שיאים כל יום מחדש... בכל אופן, זהו שבוע של נתוני מקרו מעניינים אבל לא מכריעים:

יום שני: מכירות בתים חדשים, יום שלישי: מכירות מוצרי בר קיימא, מחירי נדל"ן, ומדד אמון הצרכנים. ביום רביעי: נראה את מלאי הנפט כאשר יום חמישי יהיה היום החשוב מכולם: נתונים ראשונים של התוצר (GDP) ומלאי הגז. כמו כן, נראה ביום חמישי קצת נתונים לגבי מכירות עתידים של מגורים.

לבסוף ביום שישי: נתון האינפלציה החשוב ביותר לפד: PCE יחד עם עוד סקר של אמון צרכנים. בקיצור: המון טריגרים פוטנציאלים אבל לא מספיק חשובים כדי להיות מזיזי מגמה. אלא אם כן נראה קפיצה אדירה ב-PCE שתכניס ספק חדש בהורדה הצפויה בריבית...

תל-אביב: היה ברור שנראה ביום ראשון (24-08) עליות יפות בשוק המניות המקומי. אחרי הכול, ההשערה המרומזת שתהיה הורדת ריבית בארה"ב (בכנס הבנקאים המרכזיים...) הצליחה להקפיץ את השוק האמריקאי בצורה קלאסית למדי. וכך, הקורלציה הטבעית דרשה עליות גם אצלנו. אבל, זה לא כל כך פשוט...

ראשית: ראינו בהחלט ימים טובים בחו"ל עם ירידות אצלנו. ושנית: ענייני המלחמה עדיין שולטים ברמה אחת מעל כל שיקול אחר. אז מה קרה בחזית העזתית? למעשה, דבר אחד: הטקטיקה המקבילה של הכרעה ומו"מ, בו זמנית. יש אפילו האומרים שכל המהלך לכיבוש העיר עזה נועד להביא את החמאס לבצע עסקה טובה מאשר זו שתשחרר 10 חטופים חיים בלבד.

בכל אופן, ישנו רקע חיובי גם בחזית המלחמה. אוסיף עוד עניין חשוב שלדעתי השפיע לא מעט גם כן: בנק ישראל נמצא עם ריבית ריאלית של 1.4% במשק!! עיקשותו מונעת הורדה כאשר אחד מן הגורמים היה המתנה לפד. כאשר זה הודיע על סיכוי להורדה, משקיעי ישראל יכולים בהחלט להניח שגם כאן תעשה הורדה. ואולי יותר מאחת... בסה"כ, מעין "סערה מושלמת" לשוק שגם כך צופה טובות ב"יום שאחרי".



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-21-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום נוסף של מחזורים "רגילים", עם מחזור כללי של 1.634 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35. המוסדיים נמצאים גם הם במצב "רגיל" כאשר ממשיכה התקופה היפה של הנטו החיובי בפעילותם. הם קנו: 444.6, מכרו: 305.0, ויצרו נטו של 139.5. זהו המסר החיובי הטוב מכולם... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את טאואר (18.8-) ואת מזרחי טפחות (26.1-) כאשר הקניות הבולטות נטו היו במנות לאומי (33.7) ופועלים (85.2).

