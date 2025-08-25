יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופינ׳: ״התוצאות המרשימות של החברה בחציון הראשון משיגות את מתווה היעדים שהצבנו לשנת 2027״

הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בחציון ה-1 של שנת 2025 בכ-941 מיליון ₪, בנטרול השפעות הפרשה בגין פסק דין שומת מע"מ לחברות כרטיסי האשראי עמד הרווח על 1.042 מיליארד ₪, עליה של כ-13%, לעומת רווח של כ-925 מיליון, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס הסתכם ברבעון ה-2 של שנת 2025 בכ-531 מיליון ₪, בנטרול השפעות הפרשה בגין פסק דין שומת מע"מ לחברות כרטיסי האשראי עמד הרווח על 632 מיליון ₪, עליה של 4%, לעומת רווח של כ-610 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות החציון ה-1 של שנת 2025 משקפות תשואה על ההון במונחים שנתיים של כ-21.5%, בנטרול השפעות הפרשה בגין פסק דין שומת מע"מ לחברות כרטיסי האשראי עומדת התשואה על ההון של החציון ה-1 של שנת 2025, במונחים שנתיים על כ-23.8%.

תוצאות הרבעון ה-2 של שנת 2025 משקפות תשואה על ההון במונחים שנתיים של כ-,23.2% בנטרול השפעות הפרשה בגין פסק דין שומת מע"מ לחברות כרטיסי האשראי עומדת התשואה על ההון ברבעון ה- 2 של 2025, במונחים שנתיים על כ-27.6%.

הרווח מעסקי ליבה לפני מס (הכולל מרווח פיננסי מנורמל בשיעור של 2.25%) עמד בחציון ה-1 על כ-1,123 מיליון ₪, לעומת 1,113 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה בסוף החציון ה-1 לשנת 2025 הגיע לשיא חדש ועומד על כ-393 מיליארד ₪, גידול של כ-5% ביחס להיקף הנכסים בסוף שנת 2024, שהסתכם בכ-373 מיליארד ₪, וגידול של 11% ביחס להיקף הנכסים בסוף החציון ה-1 אשתקד.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-30.06.2025, לאחר חלוקת דיבידנד של כ-200 מיליון ₪, מסתכם בכ-9.5 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-8.7 מיליארד ₪, ב-31.12.2024, גידול של כ-9%.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"התוצאות המרשימות של החברה בחציון הראשון של שנת 2025 משיגות את מתווה היעדים שהצבנו לשנת 2027. התוצאות משקפות יישום מוצלח של אסטרטגית החברה, תוך שיפור הרווחיות, הגדלת היקף הנכסים המנוהלים והרחבת מקורות ההכנסה, כל אלה נהנו גם מרוח גבית של שוק ההון. פעילות חברת הביטוח מציגה ברבעון ה-2 של שנת 2025 תוצאות מהגבוהות ביותר בפעילות הליבה - הרווח לפני מס עמד 839 מיליון ₪. גם מגזר כרטיסי האשראי מציג צמיחה בפעילות העסקית, זאת על אף מבצע "עם כלביא".

היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע לשיא חדש ועומד בימים אלה על כ-400 מיליארד ₪. היקף הנכסים לסוף החציון ה-1 עמד על כ- 393 מיליארד ₪, גידול של כ-5% ביחס להיקף הנכסים בסוף שנת 2024, שהסתכם בכ-373 מיליארד ₪, וגידול של כ-11% ביחס להיקף הנכסים בסוף החציון ה-1 אשתקד.

בתחילת הרבעון ה-2, הצטרפה כלל למדד ת”א-35, תוצר של עבודה אסטרטגית ממוקדת בשיפור הליבה העסקית, בגיוון מקורות ההכנסה והרווח, תוך ביצוע עסקה משמעותית ואסטרטגית של רכישת Max ובהובלה עקבית של תוצאות פיננסיות מרשימות.

אנו שמחים לראות כי ההשקעות שביצענו בישראל נושאות פרי, ויחד עם התאוששות המשק הביאו לתשואות הגבוהות ביותר לעמיתינו מחד, ולחיזוק הכלכלה בישראל מאידך.

לפני כחודש, זכתה כלל בפעם השישית ברציפות בדירוג מעלה ESG הגבוה ביותר - “פלטינה פלוס” ובדירוג AAA זו השנה השנייה – היחידה בענף הביטוח בישראל, ואחת מבין 6 חברות בלבד מובילות במשק. במקביל, זכינו גם בציון הגבוה ביותר בדירוג הגיוון וההכללה - חמישה כוכבים.

הזכייה החוזרת בדירוגים הגבוהים ביותר בתחום ה-ESG היא הרבה מעבר לאות הצטיינות - היא ביטוי למחויבות עמוקה של כלל, הנהלתה ועובדיה, לפעול מתוך אחריות חברתית, סביבתית וכלכלית למען עתיד טוב יותר עבור כלל אזרחי ישראל.

שנת 2025 היא המשכה של תקופה מאתגרת, שבה הציבור בישראל נדרש לחוסן נפשי, חברתי וכלכלי – ואנו בכלל רואים זכות להיות חלק מהמאמץ הלאומי: מתמיכה במשפחות שכולות, דרך מתן מלגות ללוחמות מילואים, ועד תרומה לעורף ולחזית. אנו גאים להמשיך ולהציב רף גבוה בשוק ההון – לא רק בתשואה למשקיעים, אלא גם בהטמעת ערכים של אתיקה, שקיפות, שוויון ודאגה לכלל החברה. זו משמעותה האמיתית של מנהיגות עסקית בעת הזו".

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

“תוצאות החציון הראשון של שנת 2025 משקפות המשך הביטוי של עוצמתה העסקית והפיננסית של קבוצת כלל ואת מימוש האסטרטגיה שלנו לצמיחה, יציבות ושיפור מתמשך בתשואה על ההון.

הישגים אלו מתאפשרים בזכות מקצוענות ועבודת צוות של כלל העובדים והמנהלים.

אנו גאים להציג צמיחה ושיפור מתמשך בכלל תחומי הפעילות, ובד בבד מחויבים להמשיך ולתרום לחוסן הכלכלי והחברתי של ישראל.

נמשיך לפעול באחריות, בנחישות וברגישות - למען לקוחותינו, שוק ההון והחברה הישראלית כולה, כשבליבנו תפילה לשובם המהיר של 50 החטופים והחטופה".



