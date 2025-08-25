ארז בלשה, מנכ"ל ג׳נריישן: "עשייה אינטנסיבית והישגים משמעותיים ברבעון השני"

רבעון חיובי נוסף לקרן, עם כ-13% תשואה על ההון במונחים שנתיים, עליה משמעותית בתזרימים והתפתחויות חיוביות בהשקעות.

FFO ג'נריישן במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-281 מיליון ש״ח, עליה של כ-20% ביחס למחצית הראשונה אשתקד.

התזרימים מההשקעות הסתכמו בכ-66 מיליון ש״ח במחצית הראשונה של 2025, לעומת כ-33 מיליון ש״ח במחצית הראשונה של 2024.

הרווח לפני מס הסתכם לכ-132 מיליון ש״ח, עלייה של מעל ל-100% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון האחרון הציגה הקרן התפתחויות חיוביות משמעותיות בהשקעות – אישור ממשלה לתחנת כוח ריינדיר, חתימה על הסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם בעל הקרקע בפלמחים, זכייה במכרז להרחבת מתקן ההתפלה באילת ועוד.

הקרן מודיעה על המשך חלוקת דיבידנדים רציפה - תחלק 15 מיליון ש״ח ברבעון, בהתאם לכוונתה לחלק דיבידנדים בהיקף כולל של 60 מיליון ש״ח בשנת 2025.

ארז בלשה, מנכ״ל קרן ג'נריישן: "תוצאות הקרן לרבעון השני ולמחצית הראשונה כולה משקפות עשייה אינטנסיבית וממוקדת בקרן, צמיחה מתמשכת כמעט בכל הפעילויות ועלייה משמעותית בתשואות, ברווח לפני מס ובתזרים שעלה לקרן מההשקעות. קרן ג'נריישן תמשיך לפתח את שוק התשתיות, לחזק את המשק הישראלי, ולהשיא ערך ממשי למשקיעים בה."

קרן ג'נריישן, פרסמה היום (שני, 25/08/2025) את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה לשנת 2025, והציגה שיפור משמעותי בתוצאות ועלייה בהיקף התזרימים והרווח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

עיקרי התוצאות הכספיות

הרווח לפני מס לששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-132 מיליון ש״ח, לעומת כ-65 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה, עלייה של מעל ל-100%.

FFO ג'נריישן (חלקה של ג'נריישן ב-FFO של ההשקעות, מבוסס על איחוד יחסי, בניכוי עלויות מטה ותשלומי ריבית לאורך הפורטפוליו לרבות ברמת הקרן) הסתכם בכ-281 מיליון ש״ח, לעומת כ-235 מיליון ש״ח במחצית המקבילה.

הקרן ממשיכה להציג צמיחה בהיקף התזרימים שעולים אליה מההשקעות, כאשר במחצית הראשונה התקבלו תזרימים בסך של כ-66 מיליון ש״ח. במחצית השנייה, הקרן אף צופה לקבל סכום גבוה משמעותית של מעל ל-100 מיליון ש"ח נוספים, וזאת בהשוואה לתזרימים שנתיים של כ-100-110 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות. התשואה על ההון לפני מס בחציון משקפת תשואה שנתית של כ-12.7% ואילו התשואה על השקעות הקרן משקפת תשואה שנתית של כ-10.1%.

שווי ההשקעות של הקרן ביום 30 ביוני 2025 עמד על כ-4.4 מיליארד ש״ח לעומת כ-4.2 מיליארד ש״ח בתקופה הקודמת. שיעור התשואה השנתית הפנימית (IRR) על ההשקעות עומד על כ-17%.

NAV למניה (בנטרול מיסים נדחים) עומד על כ-2 ש״ח, זהה לרבעון המקביל.

בהתאם להחלטת דירקטוריון הקרן מתחילת השנה, הקרן מודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסכום של 15 מיליון ש״ח, חלוקה שלישית ברציפות מתחילת השנה. זאת כחלק מכוונתה לחלק סכום כולל של 60 מיליון ש"ח במהלך השנה הקרובה.

BlueGen – המשך צמיחה בהכנסות וברווחיות, התפתחויות חיוביות בפלמחים ובאשדוד, וזכיה במכרז סבחה באילת

הכנסות BlueGen, המנוהלת על ידי ליהוא הכהן, למחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-730 מיליון ש״ח, לעומת הכנסות של כ-638 מיליון ש״ח במחצית המקבילה אשתקד, עליה של כ-15%.

ה-EBITDA במחצית הראשונה של השנה הסתכמה בכ-159 מיליון ש״ח, לעומת כ-133 מיליון ש״ח במחצית המקבילה. ה-FFO במחצית הראשונה עלה לכ-115 מיליון ש״ח, בעוד ה-FFO במחצית הראשונה של 2024 היה כ-98 מיליון ש״ח בלבד. במסגרת דוחות הקרן, נעשתה הערכת שווי עדכנית ל-BlueGen, אשר מציגה ערך עדכני של 1.5 מיליארד ש״ח, המהווים עליה של כ-190 מיליון ש״ח בשווי החברה, לעומת הערכת השווי הקודמת שבוצעה בדוחות יוני 2024. עיקר מקור השינוי נובע מעליית שווי בפעילות הפסולת וזכיינות המים, לאור ההתפתחויות העסקיות המשמעותיות מהתקופה האחרונה.

חטיבת הזכיינות – חטיבת הזכיינות כוללת 5 פרויקטי תשתית לאומית לטווחים של עד 25 שנה, מהם שניים מניבים ושלושה בהקמה, המהווים עוגן תזרימי משמעותי לפעילות. בתקופת הדוח, החטיבה המשיכה להציג ביצועים טובים מפעילות מתקן ההתפלה בפלמחים, אשר רשם גידול קל בכמויות. במהלך הרבעון השני חתמה BlueGen על מזכר הבנות עם חברת IES למכירת 50% מהזכויות במתקן ההתפלה בפלמחים, בפרמיה על מחירו בספרים. ההסכם עשוי לאפשר את שדרוג המתקן, הגדלת הכמויות והארכת תקופת הזיכיון במתקן לתקופה נוספת. במסגרת הסכם זה סוכם כי כל עבודות שדרוג המתקן יבוצעו על ידי BlueGen. מתקן ההתפלה באשדוד פעל באופן חלקי בתקופת הדוח, לאור פרויקט השדרוג אשר הסתיים בחודש יולי, וכיום המתקן פועל בצורה סדירה ומלאה עם חסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה והטיפול המקדים. במהלך המחצית הראשונה של השנה נחתם תיקון להסכם הזיכיון מול המדינה במתקן אשדוד, אשר כלל הארכה של תקופת הזיכיון בשש שנים נוספות עד לשנת 2044.

זרוע הטיפול בפסולת –בתקופת הדו״ח מתקן גריט נט בירושלים הפגין ביצועים גבוהים משמעותית מהתקופה המקבילה בהשפעת הקול הקורא למתקני מיון, ובשל הגידול בכמויות הפסולת המטופלת וקיטון בשיעורי ההטמנה. בנוסף החברה מקדמת בניית מתקן מיון חדש בחירייה (שיטפל בכ-400 טון פסולת בשנה), במקביל להפעלת המתקן הקיים במתחם. גם בק.מ.מ, הביצועים היו טובים מהתקופה המקבילה, בעיקר לאור עלייה בכמות הפסולת המטופלת ובכמות פסולת האריזות המטופלת עבור תמיר, גידול במחירים במגזר האיסוף וקיטון בהוצאות הייצוא. גם בק.מ.מ, נמשכו פעילויות ההקמה של מתקנים חדשים, ביניהם מתקן מיון לאריזות עבור תמיר באתר חירייה.

במהלך הרבעון מימשה BlueGen את האופציה לרכוש את מניות המיעוט בחברת ק.מ.מ, ועלתה לשליטה מלאה בחברה. BlueGen ממשיכה לפעול לריכוז כל פעילות הפסולת תחת זרוע אחת, כפי שדווח בתחילת השנה.

גם בפעילות המים ושפכים וחטיבת ההקמות (EPC) נצפה שיפור ביחס למחצית הראשונה של השנה שעברה. לצד גידול ושיפור במספר חוזי תפעול קיימים, בחודש האחרון זכתה החברה במכרז סבחה להרחבת מתקן ההתפלה באילת בהיקף של כ-425 מיליון ש״ח וצבר ההזמנות החתום של BlueGen צמח ועומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח. בפעילות ההקמות, חלה התקדמות משמעותית במתקן סמארט-וויסט, פרויקט שיסתיים בחודשים הקרובים ויופעל במלואו במהלך 2026, וכן חלה התקדמות משמעותית בפרויקט דיה לקראת הפעלתו הצפויה בשנת 2027.

בון תור – המשך צמיחה בפעילות ההיסעים, לצד שיפור במדדים התפעוליים בפעילות התחבורה הציבורית

הכנסות בון תור, המנוהלת על ידי שגיא כץ (היסעים) וינון בן ענת (תח"צ) המשיכו לצמוח והסתכמו בכמיליארד ש״ח, עליה של כ-135 מיליון ש״ח לעומת התקופה המקבילה. נרשמה עליה עיקבית גם ב ב-EBITDA וב-FFO, כאשר ה-EBITDA הסתכמה בכ-201 מיליון ש״ח לעומת כ-153 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וה-FFO הסתכם בכ-162 מיליון ש״ח לעומת כ-115 מיליון ש״ח. במסגרת דוחות הקרן, נערכה ברבעון האחרון הערכת שווי מעודכנת לבון-תור המקנה לחברה שווי מוערך של 1.25 מיליארד ש״ח.

היסעים – פעילות ההיסעים המשיכה להציג תנופת צמיחה מרשימה עם גידול של כ-20% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה, וזאת בעיקר בזכות הגדלת היקפי הפעילות מול הלקוחות הקיימים, זכיה במכרזים חדשים וגיוס לקוחות. לצד הצמיחה המרשימה, החברה הצליחה לשמור על שיעורי הרווחיות והתוצאות הכספיות עלו על תחזיות החברה בכל הפרמטרים. צמיחתה של זרוע ההיסעים של החברה משתקפת בשווי החברה העולה, ובמרכזיות שלה בחברה.

תחבורה ציבורית – במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה מטרופולין המשיכה להשתפר במדדי הביצוע, תוך התמקדות בתפעול ובשירות. תוצאות המהלכים ניכרות בתוצאות הכספיות של החברה לתקופה זו, כאשר ההכנסות עלו בכ-100 מיליון ש״ח מהתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו לכ-760 מיליון ש״ח. הרווח התפעולי, ה-EBITDA, ה-FFO רשמו כולם מגמת חיובית אל מול הנתונים במחצית המקבילה אשתקד, והחברה חזרה לרווחיות תפעולית חיובית. בימים אלו החברה ממשיכה בדיונים עם משרד התחבורה, אשר נמצאים בשלבים מתקדמים, ומעריכה כי תהליך החתימה על ההסדרה הענפית יסתיים בחודשים הקרובים.

PowerGen – אישור ממשלה להקמת תחנת כוח חדשה, גידול בהיקף המגה וואט המתוקן בסולארי לצד זמינות גבוהה של התחנות

PowerGen, המנוהלת על ידי יואב הר-אבן, רשמה במהלך המחצית הראשונה של השנה הכנסות של למעלה מ-800 מיליון ש״ח, המשקפים עליה של למעלה מ-20% ביחס למחצית הראשונה של 2024. העליה בהכנסות, נרשמה למרות שחיקה מסוימת ברווחיות שנבעה בשל שינויים רגולטורים בקביעת תעריפי החשמל שהשפיעו על רווחיות התחנות הצפוניות והחופיות. לעומתן, תחנת MRC אלון תבור פעלה בצורה יציבה והציגה תוצאות טובות יותר מהתחזית. במהלך בתקופה, תחנות הכוח שמרו על זמינות ממוצעת גבוהה של מעל ל-95%.

בתחום האנרגיות המתחדשות, התוצאות הפרויקטאליות היו גבוהות מהתקופה המקבילה בעיקר לאור עלייה בהיקף מתקני הייצור, לאחר סיום מספר הקמות, שהוביל לגידול בהיקף המגה וואט המתוקן. במקביל, החברה פועלת להגדלת הצבר ומקדמת פרויקטים ושותפויות למתקני אגירה חדשים.

אספקת החשמל ללקוחות הפרטיים באמצעות חברת בזק-ג׳ן ממשיכה לעלות על הציפיות ומציגה קצב רכישת לקוחות גבוהה מהצפוי. שנת 2025 תהיה השנה הראשונה בה פעילותה של בזק ג׳ן תשתקף לכל אורך שנת הכספים.

במהלך החודש האחרון, לאחר תהליך של מספר שנים, אושרה הקמתה של תחנת הכוח ריינדיר הנמצאת בבעלות החברה. מדובר בהתפתחות משמעותית ביותר, והתחנה צפויה לפעול תחת האסדרה החדשה לפיה 4 תחנות H חדשות, שיקבלו אישור תעריף עד ליולי 2027, יהיו זכאיות לתעריף זמינות בטווח של 3.05-3.31 אג' לקילוואט זמין.

ארז בלשה, מנכ״ל קרן ג'נריישן: "תוצאות הקרן לרבעון השני ולמחצית הראשונה כולה משקפות עשייה אינטנסיבית וממוקדת בקרן, צמיחה מתמשכת כמעט בכל הפעילויות ועלייה משמעותית בתשואות, ברווח לפני מס ובתזרים שעלה לקרן מההשקעות. במהלך החודשים האחרונים הצלחנו לקדם בצורה מהותית, תהליכים הקשורים לפרויקטי תשתית לאומית קריטיים ביניהם אישור תחנת הכוח ריינדיר, חתימה על מזכר הבנות עם בעל הקרקע בפלמחים לצורך פעילות משותפת להרחבת המתקן והארכת הסכם הזיכיון, סיום שדרוג מתקן ההתפלה באשדוד והארכת הסכם הזיכיון שלו, זכייה במכרז להרחבת מתקן ההתפלה באילת, קידום סמארט וויסט לקראת הרצות, המשך תנופה בביצועי הפסולת וקידום הקמת זרוע הפסולת המאוחדת, התקדמות בתהליך האסדרה הענפית בתחבורה הציבורית ועוד. אין לי ספק שבזכות הניסיון הרב ואיכות הניהול קרן ג'נריישן תמשיך לפתח את שוק התשתיות, לחזק את המשק הישראלי, ולהשיא ערך ממשי למשקיעים בה. בהתאם לתוכנית שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה, אנחנו ממשיכים בתוכנית חלוקת הדיבידנד הרבעונית, ונמשיך לפעול לעמידה בכל יעדי הקרן, והצעדת חברות הפורטפוליו שלנו קדימה.״