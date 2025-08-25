הימור על הנדל"ן: הפניקס משקיעה 140 מיליון שקל במרכזים המסחריים של אאורה

השקעה אסטרטגית ישירה בחברת המרכזים המסחריים של אאורה: הפניקס ביטוח תשקיע 140 מיליון שקל תמורת 17.5% ולפי שווי חברה של כ-800 מיליון שקל, אחרי הכסף
לחברה 22 מרכזים מסחריים בהקמה, ברחבי הארץ, הממוקמים בלב הפרויקטים של אאורה במרכזי הערים ונועדו לספק מעטפת אורבנית משלימה לדיירים מחד ותזרים יציב, קבוע וצומח לאאורה מאידך. מרכזים מסחריים רבים נוספים יצטרפו לחברה בשנים הקרובות בפרויקטים אותם מקדמת אאורה ברחבי הארץ.
החברה תבחן הנפקה עתידית.
השקעה הונית זו מצטרפת להשקעה של 750 מיליון שקל באחד עשר פרויקטי מגורים של אאורה ומעלה את סך ההשקעה הישירה של הפניקס בפרויקטים של החברה לכ-900 מיליון שקל.
יעקב אטרקצ׳י, בעלים ומנכ״ל אאורה: ״אנחנו רואים בחברת המרכזים המסחריים מוצר משלים לפעילות המגורים של אאורה, בלב עשרות שכונות גדולות בכל הארץ, תוך יצירת חווית מגורים אורבנית עוטפת ושלמה. החברה מאמינה שפעילות המרכזיים השכונתיים בלב שכונות ענק יהפכו לפעילות משמעותית שתשיא רווחים ותשואות בשנים הקרובות. אנחנו מודים להנהלת הפניקס בראשות המנכ"ל אייל בן סימון והסמנכ"ל גיא פורת, על הבעת האמון הגדולה ולא בפעם הראשונה ובטוחים שהצטרפות הפניקס בהשקעה הונית תחזק את החברה ותאפשר להרחיב את פעילותה".
גיא פורת, מנהל מחלקת הנדל"ן בפניקס קפיטל פרטנרס: "כפועל יוצא לשיתוף הפעולה הפורה בין הפניקס לאאורה בתחום ההתחדשות העירונית, גבשנו עסקה ייחודית נוספת, הפעם בתחום המרכזים המסחריים השכונתיים. הפניקס שמחה לרכוש לאורך זמן נתחים מחברה שתאגד תחתיה את כל פעילות הייזום העתידית של אאורה בתחום דפנסיבי ורווחי זה, שהולך ותופס תאוצה כחלק ממגמת עירוב השימושים בשכונות החדשות הנבנות ע"י אאורה"