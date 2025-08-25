"הפריסה הגלובלית תניב פירות": פולירם מרחיבה פעילות בתאילנד ובמקסיקו ומחלקת דיבידנד

הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ-249 מיליון שקל.

ה-EBITDA ברבעון השני הסתכמה לכ-43 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל.

חברת פולירם תעשיות פלסטיק, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות חכמים לתעשיית הפלסטיק הנמצאת בשליטת קרן פימי, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-249 מיליון שקל, לעומת כ- 247 מיליון ברבעון הקודם ו-259 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

על אף הקיטון במחזור המכירות, על רקע הירידה במחירי חומרי הגלם נרשם גידול של כ-2.5% בכמות שנמכרה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 עמד על כ-55 מיליון שקל, לעומת 47 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני עמד על 21.9% לעומת 19.0% ברבעון הקודם, לעומת 22.4% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידה במחירי חומרי הגלם ברבעון הראשון של 2025.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 עמד על כ-32 מיליון שקל, לעומת 24 מיליון שקל ברבעון הקודם ו-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הEBITDA- ברבעון השני של 2025 עמדה על כ-43 מיליון שקל, לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 עמד על כ-10 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון ברבעון הקודם וכ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מגידול בהוצאות המימון בעקבות ייסוף משמעותי של השקל כנגד הדולר, האירו והליש"ט ברבעון החולף.

דיבידנד: דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד של 10 מיליון שקל שחולק בחודש אפריל ו-10 מיליון שחולק בחודש יוני. משנת 2021 חילקה החברה 250 מיליון שקל לבעלי המניות.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד ברבעון השני של 2025 על כ-21 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ- 10 מיליון ברבעון הראשון, וכ-8 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובעת מיציבות בהון החוזר ברבעון לעומת הרבעון הקודם והרבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה נכון לחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-657 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להון עצמי של 646 מיליון שקל בסוף שנת 2024. העלייה בהון העצמי לעומת 31 בדצמבר 2024 נובעת בעיקר מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ-31 מיליון שקל ובניכוי דיבידנדים בסך של 20 מיליון שקל.

יובל פלג, מנכ"ל פולירם: "במהלך הרבעון השני השנה גדלנו בהיקף הפעילות בהשוואה לרבעון הקודם, ואף הגדלנו את היקף המכירות הכמותי בהשוואה לרבעון הקודם ולרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, שמרנו על בסיס לקוחותינו, זאת על אף האטה שנרשמה בשווקים הגלובליים. במקביל, המשכנו לקדם את תוכניות הצמיחה שלנו, בהתאם לביקושים ולצרכים שאנו רואים מצד לקוחותינו.

"אנו משקיעים בימים אלו בהקמת תשתיות לצמיחה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה. אנו מאמינים כי הקמת המפעל החדש בתאילנד שמתקדמת בהתאם ללוחות הזמנים צפויה להניב פרי כבר בשנה הבאה, ולאור הביקושים בשטח אנו כבר נערכים להקמת קו ייצור נוסף במפעל בעוד כשנה. הקמת המפעל אפשרה לנו לחתום על הסכמי הפצה בדרום מזרח אסיה, על מנת להתרחב ולהיכנס לשווקים חדשים עבור צמיחה עתידית.

"במקביל על מנת לתמוך בפרויקטים חדשים בתחום הרכב במקסיקו, אשר מיועדים לשוק האמריקאי, ובהמשך להרחבה המשמעותית של המפעל בארה"ב, אנו מקימים בימים אלו חברת בת במקסיקו, אשר צפויה להתחיל לפעול בתחילת 2026. בזכות הפריסה הגלובלית של פולירם, אנו נהנים מיתרון תחרותי מובהק אשר מאפשר לנו אופטימיזציה בהתמודדות עם נושא המכסים.

"לצד המשך ביסוס הצמיחה האורגנית של החברה אנו ממשיכים לחפש הזדמנויות למיזוגים ורכישות אסטרטגיות אשר יביאו לסינרגיה בפעילות ולצמיחה משמעותית.

"דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל, מתוך התפיסה הרואה בחשיבות של חלוקת הרווחים עם בעלי מניות החברה".



