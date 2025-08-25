מנורה מבטחים מחזקת את תחום ביטוח העסקים וממנה מנהלת בכירה חדשה

מנורה מבטחים מחזקת את השירות והמקצועיות בביטוח עסקים: מודיעה על מינוי מנהלת עסקים ראשית במחוז מרכז
מנורה מבטחים מודיעה על צעד משמעותי לחיזוק השירות והמקצועיות בתחום ביטוח עסקים, וממנה את אורית דניאל לתפקיד מנהלת עסקים ראשית במחוז מרכז אלמנטרי. זהו עוד חלק ביישום האסטרטגיה שמיישמת החברה להרחבת הפעילות העסקית תוך ייעול ושיפור השירות לסוכנים.
אורית דניאל, שכיהנה עד כה בתפקיד מנהלת יחידת אלמנטרי במחוז מרכז, תשמש כתובת מרכזית ומקצועית בכל הקשור לביטוח עסקים ברמה המחוזית ותהווה חוליה מקשרת בין הסוכנים ליחידות העסקיות באגף. מינויה של דניאל, שתהנה מסמכויות עסקיות מורחבות, נועד לייעל ולשפר את השירות ולספק לסוכנים מקור מידע מקצועי לסוגיות הנוגעות בנישות מיוחדות וצרכים בעולם הביטוח לעסקים.
"אורית מוכרת ומוערכת בקרב הסוכנים, והמינוי החדש יאפשר לה לשמש גשר בין השטח למטה החברה", מסרה חני אסלן, מנהלת מחוז מרכז. "הסוכנים יוכלו להסתייע באורית על-מנת לקבל ייעוץ מקצועי, לבצע בחינה לפוליסות מיוחדות ולדייק בפתרונות המותאמים לצרכים עסקיים מורכבים".
מחויבות לשוק העסקי
מינויה של אורית מהווה חלק מיישום האסטרטגיה הרחבה של מנורה מבטחים לחיזוק מעמדה בשוק ביטוח העסקים ולהעמקת הקשרים עם קהילת הסוכנים.
"המינוי החדש משקף את המחויבות העמוקה שלנו לתחום ביטוח העסקים ולחיזוק השותפות עם הסוכנים," ציינה אסלן, והוסיפה כי "אנחנו משקיעים משאבים משמעותיים בפיתוח היכולות המקצועיות ובהרחבת מגוון הפתרונות העסקיים שאנו מציעים לקהל לקוחותינו".
כמו כן, בזכות הכרות עמוקה עם פעילות הסוכנים כמו גם צרכיהם הייחודיים, דניאל תהווה כתובת ישירה ונגישה לבחינת הזדמנויות עסקיות חדשות, תוך רתימת הניסיון הרב שצברה בתחום, שיאפשר לספק מענה לנישות ייחודיות ולפוליסות מורכבות, תוך התאמה המענה לדרישות השוק." המטרה היא לקפוץ מדרגה נוספת ברמת השירות, המקצועיות והליווי שאנחנו מספקים לסוכנים בתחום העסקי" מסכמת אסלן.