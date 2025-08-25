"נמשיך להשביח נכסים": אלון וקסמן מודיע על רכישת נכס ראשון בגרמניה

מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בשליטתו של איש העסקים הקנדי Alex Shnaider, ומנוהלת ע"י המנכ"ל אלון וקסמן, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025.
ה-NOI מנכסים זהים עלה לסך של כ-51 מיליון ש"ח במחצית הראשונה - בישראל נרשמה עליה של כ-7% והנתון הסתכם בכ-14.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-13.9 מיליון ש"ח אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים בארה"ב עלה במחצית הראשונה בכ-17% והסתכם בכ-36.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.1 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מאכלוס הנכסים The Grove, Willowbrook ו-Tallahassee במהלך המחצית השנייה של 2024.
ה-AFFO (סולו מורחב, ללא תוצאות סקייליין) עלה במחצית הראשונה של 2025 בכ-37% והסתכם בכ-21.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-15.8 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה ב-AFFO נובעת משיפור ברווחים התפעוליים של החברה בישראל ובארה"ב.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-577 מיליון ש"ח נכון לסוף הרבעון השני של 2025. תיק הנכסים המניבים בישראל ובארה"ב, ללא חלקה של מישורים בנכסי סקייליין, הסתכם בשווי כולל של כ-1.4 מיליארד ש"ח נכון לסוף יוני 2025.
במהלך הרבעון השני של 2025 השלימה החברה שלושה מהלכים אסטרטגיים משמעותיים: באפריל 2025 התקשרה החברה יחד עם שותף (60% חלק החברה ו-40% חלק השותף) בהסכם לרכישת מרכז מסחרי בשטח 11,000 מ"ר בעיר טלהאסי, פלורידה, בתמורה לכ-12.7 מיליון דולר, והעסקה הושלמה בחודש מאי. בנוסף, באפריל 2025 חתמה החברה על הסכם למכירת בניין משרדים בן שלוש קומות בבנימינה, בשטח בנוי של 3,164 מ"ר, בתמורה לכ-39.4 מיליון ש"ח- סכום העולה על השווי בספרי החברה. במאי 2025 התקשרה החברה בהסכם למכירת הנכס ב-Westland Park שבפלורידה (50% חלק החברה ו-50% חלק השותף האמריקאי), המשקף לנכס שווי של כ-23.5 מיליון דולר- מהלך השבחה מהיר ומשמעותי לאחר רכישתו בדצמבר 2024 בכ-13.5 מיליון דולר, שנבע מעלייה ניכרת בשיעורי התפוסה.
לאחרונה הכריזה החברה על מהלך אסטרטגי של כניסה לשוק הגרמני שמציע פער אטרקטיבי בין עלויות המימון לתשואה, עם עסקה ראשונה במסגרתה רכשה מישורים מרכז מסחרי בברלין תמורת כ-62 מיליון אירו. המרכז מושכר לרשת ה-DIY הגרמנית OBI, המפעילה כ-340 חנויות ברחבי גרמניה, וממוקם בשכונת שטגליץ-צלנדורף היוקרתית בבירה הגרמנית. הנכס צפוי להניב לחברה NOI שנתי בגובה של כ-3.7 מיליון אירו (כ-14.3 מיליון שקל).
אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים מסר: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם עלייה ב-NOI מנכסים זהים בישראל ובארה"ב, המשקפת את המשך מגמת הצמיחה בפעילות הנדל"ן המניב של החברה. בד בבד, אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיה של פיתוח, טיוב והשבחת פורטפוליו הנכסים, תוך שמירה על איתנות פיננסית וגמישות לבחינת הזדמנויות חדשות. בהתאם לאסטרטגיה הזו, ביולי האחרון נכנסנו לשוק הגרמני, עם רכישת מרכז מסחרי בברלין בהיקף של כ-62 מיליון אירו ובכוונתנו להרחיב את הפעילות בשוק זה. מהלך זה, יחד עם העסקאות שביצענו בישראל ובארה"ב, מחזק את מעמדה של מישורים כשחקנית חזקה ומגוונת המבסס את המשך הצמיחה שלנו בשווקים הרלוונטיים."
60 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 23.31 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.95%
|
49618.1
|
0.94%
|
401541.54
|
0.91%
|
1971130
|
0.83%
|
663563.92
|
0.82%
|
163128
|
0.82%
|
662239.8
|
0.75%
|
203910
|
0.66%
|
220358.74
|
0.62%
|
121333.25
|
0.6%
|
19398.64