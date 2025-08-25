אאורה מצטרפת לליגת העל של הנדל״ן: עסקת ענק עם הפניקס והתרחבות חסרת תקדים

הרווח הנקי הכולל של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בסך כ- 122 מיליון ש"ח, תוך שמירה על שיעור רווחיות גולמי של 23%.
ההון העצמי הסתכם בסוף המחצית הראשונה של 2025 לסך כ-1.4 מיליארד ש״ח וצפוי לעלות לכ-1.75 מיליארד שקל עם השלמת הנפקת חברת מגידו וכניסת הפניקס חברה לביטוח להשקעה של 17.5% בחברת ״אאורה מרכזי מסחר״ לפי שווי של 800 מיליון שקל וכן מימוש אופציות תמורת 48 מיליון שקל.
אאורה מכרה מתחילת השנה 737 דירות – בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל. במחצית הראשונה של 2025 נמכרו 308 דירות, בתמורה כוללת של 627 מיליון ש״ח ולאחר תאריך המאזן נמכרו 429 דירות נוספות בשווי כולל של כ-1.1 מיליארד ש״ח. ההישג נובע בין היתר בזכות הפריסה הגיאוגרפית ומיצובה בשוק הדירות בו קיים ביקוש אמיתי ולא בשוק הדירות למשקיעים.
אאורה הינה חברת הנדל״ן המובילה בישראל עם 27 פרויקטים בשיווק וביצוע, בהיקף 7,580 דירות. בשנה הקרובה מתכננת החברה פתיחת 12 פרויקטים נוספים עם 3,457 דירות. היקף הביצוע בחברה יגיע בשנה הקרובה לשיא של כ-10,000.
רווח גולמי כולל בסך של כ-5.3 מיליארד ש״ח בפרויקטים בשיווק וביצוע ופרויקטים שיפתחו בשנה הקרובה. היקף הרווח הגולמי, אינו כולל 130 פרויקטים נוספים אותם מקדמת החברה.
במהלך הרבעון הנוכחי החלו המכירות באמצעות ״חבר״ בפרויקט הסטריפ (בן-צבי) בנתניה - פרויקט ההתחדשות העירונית הגדול בישראל, הכולל 1,558 דירות, מהן 1,166 דירות לשיווק – מתוך אלה עבור 273 דירות נחתמו חוזים וכן עבור עשרות נוספות התקבלו בקשות רכישה.
במהלך שנת 2026 תחל החברה בשווק ובניית מספר פרויקטי ענק נוספים, בין היתר הפרויקט בקרית ים, בקו ראשון למים, בהיקף כ-1,700 דירות, פרויקט נס ציונה-הטייסים בהיקף כ-700 דירות, פרויקט קרית משה ברחובות בהיקף כ-678 דירות ופרויקט שהל בלוד בהיקף כ-620 דירות.
לקבוצה כיום שיא של 169 פרויקטים, בהיקף כולל של כ-78,040 דירות.
אאורה מרכזי מסחר, המרכזת את פעילות הנכסים המניבים של קבוצת אאורה, השלימה הסכם השקעה עם הפניקס חברה לביטוח בסך של כ-140 מיליון ש״ח במסגרתו תקצה אאורה להפניקס 17.5% ממניות ״אאורה מרכזי מסחר״ לפי שווי של כ-800 מיליון שקל. החברה תאכלס השנה את הנכסים המסחריים הראשונים בחדרה ובכפר יונה, ותמשיך באכלוס נכסים נוספים בשנת 2026.
חברת הבת מגידו עברה שינוי אסטרטגי – החברה השלימה הנפקה ציבורית מוצלחת וגייסה 181 מיליון ש״ח לפי שווי של 781 מיליון ש״ח, הנהלת החברה שודרגה באנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מתקיימים מהלכי השבחת זכויות בניה בקרקעות שבבעלותה, לרבות בפרויקט בערד, במסגרתו החברה פועלת להגדלת מספר הדירות מ-360 ל-1,140. החברה יצאה לשיווק וביצוע בפרויקטים בטבריה ובאופקים, ובהמשך השנה הקרובה תצא לשיווק וביצוע גם במעלות, אופקים (יתרת המגרשים) ובני עייש.
מגידו חתמה על הסכמים לביצוע הפרויקטים בלוד וביהוד עבור אאורה בהיקף כולל של כ- 800 מיליון ₪. למגידו קופת מזומנים בהיקף של כ-250 מיליון ש״ח לביצוע עסקאות אטרקטיביות שיאיצו את פעילותה והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-900 מיליון ש״ח.
דרוג אאורה A2 על ידי מדרוג.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון ש״ח בגין המחצית הראשונה של 2025 המצטרפת לחלוקת דיבידנד של 20 מיליון ש״ח שחולקה השנה, בגין המחצית השנייה של 2024
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים אאורה: "אאורה ממשיכה במגמה כחברת הנדל״ן המובילה, הדומיננטית והחזקה בתחום המגורים בישראל – לחברה היקף חסר תקדים של 27 פרויקטים בשיווק וביצוע ובכוונתנו לפתוח בשנה הקרובה 12 פרויקטים חדשים כך שנגיע להיקף מצרפי של 10,000 דירות. המגוון הרחב של הפרויקטים והפיזור שלהם בכל הארץ מאפשר לנו להמשיך ולמכור מאות דירות ברבעון, זאת על אף האירועים הביטחוניים וסביבת הריבית הגבוהה. אני גאה בהצלחה של החברה ובהישגים שבאים לידי ביטוי באמון שנותנים בנו הדיירים הוותיקים והרוכשים בכל הפרויקטים של החברה ברחבי הארץ. במהלך השנה האחרונה השלמנו מהלכים אסטרטגיים להצפת ערך משמעותית לבעלי המניות שלנו - רכישת והנפקת מגידו תוך הצפת ערך של מאות מיליוני ש״ח וכן גיוס הון במגידו כך שהיא כיום נזילה מאוד, ערוכה וממוצבת כחברה ייזום נדל״ן מהמובילות בישראל. בנוסף הכנסנו את הפניקס כמשקיעה בחברת ״אאורה מרכזי מסחר״ לפי שווי של 800 מיליון ש״ח, מהלך המציף ערך משמעותי נוסף. אנו זוכים להבעת אמון עקבית ומתמשכת משוק ההון וגאים בכך. בהסתכלות קדימה, אאורה ממשיכה לבנות את ישראל במרכז, בצפון ובדרום כך שאלפי יחידות דיור יבנו על ידינו במהלך השנה הקרובה, בכל הארץ, תוך יצירת ערך רב לבעלי המניות שלנו.״
162 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 238.49 מיליון באאורה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אאורה. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
9.86%
|
411725.64
|
9.64%
|
3243182.83
|
9.64%
|
6080065.7
|
9.64%
|
12124064.54
|
8.65%
|
3131939
|
6.76%
|
9784509.06
|
4.32%
|
15831519.68
|
4.09%
|
1985572.81
|
3.84%
|
236382.27
|
3.78%
|
138163.55