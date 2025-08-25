יאיר אוחיון: ״למרות המלחמה אורבניקה שומרת על יציבות בהכנסות ומציגה גידול במכירות החנויות הזהות״

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-227.5 מיליון לעומת כ-234.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2.9% בלבד וזאת חרף השפעת מבצע 'עם כלביא' ובזכות גידול במכירות בחנויות הזהות לצד גידול במצבת החנויות.

מתום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח, חוותה החברה התאוששות בקצב ההכנסות אשר באה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בכלל מותגי הקבוצה בשיעור של כ-11%.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-35.8 מיליון ש"ח לעומת כ-47.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. להערכת החברה, מבצע 'עם כלביא' הוביל לאובדן רווח תפעולי פוטנציאלי של כ-15 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון ש"ח ובמחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-29.8 מיליון ש"ח.

כיום לחברה 104 חנויות בפריסה ארצית, מתוכן 32 חנויות לאורבניקה ו-72 להודיס, וזאת בהתאם לתוכנית פריסת החנויות השנתית של החברה.

אורבניקה נערכת לצמיחה – באוגוסט 2025 החברה חתמה על הסכם שירותי אחסנה ולוגיסטיקה בשטח של כ-14,500 מ"ר במושב חפץ חיים שבשפלה תמורת כ-40 מיליון ש"ח בשנה.

יאיר אוחיון, יו"ר אורבניקה (פאלו) ריטייל ומנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס, מסר: "ברבעון השני בסה"כ הצלחנו לשמור על יציבות בהכנסות למרות מבצע 'עם כלביא' שבמהלכו החנויות היו סגורות, וזאת, הודות לעלייה במכירות החנויות הזהות לצד גידול במצבת החנויות.

מאז תום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח החברה חוותה התאוששות בקצב ההכנסות אשר באה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בכלל מותגי החברה בשיעור של כ-11%. החברה נמצאת בעיצומו של תהליך התרחבות משמעותי. החודש הודענו על המעבר המתוכנן למרלו"ג החדש בחפץ חיים, שיאפשר לנו לייעל את כלל תהליכי המערך הלוגיסטי של אורבניקה ומהווה קפיצת מדרגה תפעולית שתתמוך בהאצת קצב הצמיחה."

מריאנו קרפ, מנכ"ל אורבניקה (פאלו) ריטייל, מסר: "אנו מגבירים את קצב ההתקדמות תוך מיקוד באיכות המוצרים, החדשנות והשירות. למרות תקופת מבצע 'עם כלביא', במחצית הראשונה של השנה חלה עלייה של כ-3.5% בהכנסות ועלייה של כ-3.1% ברווח הגולמי. אנו ממשיכים ליישם את התוכנית האסטרטגית הממוקדת בצמיחה ארוכת טווח תוך מיקסום הרווחיות של המותגים אורבניקה והודיס."

אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ, מקבוצת קסטרו-הודיס פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025.

נתוני הדו"חות:

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2025 קטנו בכ-2.9% והסתכמו בכ-227.5 מיליון ש"ח לעומת כ-234.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' המקוזז על ידי גידול במצבת החנויות לצד הגידול במכירות בחנויות הזהות. על פי הערכות החברה, ההכנסות בתקופת מבצע 'עם כלביא' נפגעו בהיקף של כ-34 מיליון ש"ח. החברה מציינת כי מתום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום דוח זה, חוותה החברה התאוששות בקצב ההכנסות אשר באה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בכלל מותגי הקבוצה בשיעור של כ-11%.

הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו בכ-3.5% והסתכמו בכ-447.2 מיליון ש"ח לעומת כ-431.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במצבת החנויות לצד הגידול במכירות בחנויות הזהות, וזאת חרף הפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', כאמור.

מכירות החנויות הזהות ברבעון השני, בנטרול ימי מבצע 'עם כלביא', גדלו בכ-2.2% והסתכמו בכ-198.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-194.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום אורבניקה אופנת הלבשה הציגה החברה גידול של כ-0.2% במכירות החנויות הזהות כולל אתרי האונליין, בתחום אורבניקה אביזרי אופנה רשמה החברה גידול של כ-0.7% במכירות החנויות הזהות כולל אתרי האונליין ובתחום פעילות הודיס נרשם גידול של כ-6.2%.

מכירות החנויות הזהות במחצית הראשונה לשנת 2025, בנטרול ימי מבצע 'עם כלביא', גדלו בכ-3.4% והסתכמו בכ-393.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-381 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הכנסות תחום אופנת ההלבשה באורבניקה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-114.8 מיליון ש"ח, קיטון של כ-3% לעומת כ-118.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' המקוזז על ידי גידול במצבת החנויות לצד הגידול במכירות בחנויות הזהות. הרווח התפעולי הסתכם כ-19.3 מיליון ש"ח לעומת כ-23.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', כאמור, מגידול בהוצאות אחסון וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

הכנסות תחום אופנת ההלבשה באורבניקה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-226.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.1% לעומת כ-215.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול במצבת החנויות לצד הגידול במכירות בחנויות הזהות, וזאת חרף הפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא'. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם כ-27.5 מיליון ש"ח לעומת כ-30.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות

בימי מבצע 'עם כלביא', כאמור, מגידול בהוצאות אחסון וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

הכנסות תחום אביזרי אופנה באורבניקה ברבעון השני הסתכמו בכ-36.8 מיליון ש"ח לעומת כ-37.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' המקוזז על ידי הגידול במצבת החנויות והגידול במכירות החנויות הזהות. הרווח התפעולי הסתכם בכ-2.9 מיליון ש"ח לעומת כ-7.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מגידול בהוצאות אחסון וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

הכנסות תחום אביזרי אופנה באורבניקה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-65.6 מיליון ש"ח, גידול כ-1.1% לעומת כ-64.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במצבת החנויות, וזאת חרף הפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' והקיטון במכירות החנויות הזהות. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם כ-6.4 מיליון ש"ח לעומת כ-11.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מגידול בהוצאות אחסון וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

סך הכנסות תחום פעילות הודיס ברבעון השני הסתכמו בכ-75.9 מיליון ש"ח לעומת כ-78.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2.9%. עיקר הקיטון נובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' וזאת חרף הגידול במכירות החנויות הזהות, הגידול במצבת החנויות והגדלת שטחי המסחר כתוצאה ממעבר לחנויות בקונספט העיצובי החדש. הרווח התפעולי הסתכם בכ-13.5 מיליון ש"ח לעומת כ-16.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מגידול בהוצאות הלוגיסטיקה, מגידול בהוצאות הפרסום והשיווק וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

סך הכנסות תחום פעילות הודיס במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו בכ-2.4% והסתכמו בכ-155.1 מיליון ש"ח לעומת כ-151.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול במצבת החנויות, מגידול במכירות החנויות הזהות וכן, מהגדלת שטחי המסחר כתוצאה ממעבר לחנויות בקונספט העיצובי החדש, חרף הפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא'. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-24.8 מיליון ש"ח לעומת כ-25.2 מיליון ש"ח במחצית המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מגידול בהוצאות הלוגיסטיקה, מגידול בהוצאות הפרסום והשיווק וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה שנבע בעיקרו מעליית שכר המינימום.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני קטן בכ-4.3% והסתכם בכ-133.5 מיליון ש"ח (כ-58.7% מההכנסות) לעומת כ-139.5 מיליון ש"ח (כ-59.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' וכן, מגידול בהוצאות הלוגיסטיקה, אשר קוזזו בחלקם על ידי ירידה בעלויות ההובלה והשילוח והשינוי בשער החליפין.

הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה לשנת 2025 גדל בכ-3.1% והסתכם בכ-250.5 מיליון ש"ח (כ-56.0% מההכנסות) לעומת כ-243 מיליון ש"ח (כ-56.3% מההכנסות) במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני הסתכם בכ-35.8 מיליון ש"ח (כ-15.7% מההכנסות) לעומת כ-47.1 מיליון ש"ח (כ-20.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' - על פי הערכות החברה, הפגיעה בהכנסות במהלך מבצע 'עם כלביא' שמהלכו חנויות החברה היו סגורות, הובילה לאובדן של רווח תפעולי פוטנציאלי של כ-15 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי של החברה במחצית הראשונה הסתכם בכ-58.7 מיליון ש"ח (כ-13.1% מההכנסות) לעומת כ-66.4 מיליון ש"ח (כ-15.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון ש"ח לעומת כ-32.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-29.8 מיליון ש"ח לעומת כ-43.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום 30 ביוני 2025 הסתכמו לכ-256.3 מיליון ש"ח, ללא חוב פיננסי.

החברה עוסקת במכירה ושיווק של מותגיה – אורבניקה והודיס במרכזי קניות ברחבי הארץ, וכן, באתרי הסחר המקוונים שהיא מפעילה. נכון להיום, לחברה 104 חנויות בפריסה ארצית בשטח של כ-58,488 מ"ר, מתוכן 32 חנויות לאורבניקה ו-72 להודיס. בשנת 2025 החברה צופה פתיחת 7 חנויות של אורבניקה ו-5 חנויות של הודיס (מתוכן 4 חנויות אורבניקה ו-4 חנויות הודיס נפתחו מתחילת השנה ועד היום). החברה מעסיקה 1,109 עובדים.

מניות החברה החלו להיסחר ביום 4 במאי 2025 לאחר שהחברה השלימה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בת"א. תמורת ההנפקה משמשת להאצת קצב הצמיחה, בין היתר, באמצעות הגדלת שטחי המסחר והרחבת פעילות שני המותגים בישראל וכניסה לקטגוריות חדשות.



