ביה״מ דחה את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח מתקופת הקורונה

לאחר יותר מ-5 שנים לאחר שהוגשה, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשות לאישור תובענות שהוגשו בתקופת הקורונה, נגד רוב חברות הביטוח. ביה"מ חייב את המבקשים לשאת בהוצאות הנתבעות ושכ"ט עו"ד.

מדובר בקבוצה של 10 מבוטחי רכב בחברות ביטוח שונות, שהגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 12 חברות הביטוח. היקף התביעה הסתכם ב- 1.2 מיליארד שקל. לאחר מספר חודשים, הועברה התביעה לביה"מ המחוזי בתל אביב.

חברות הביטוח נגדן הוגשה הבקשה לייצוגית: ביטוח ישיר, הראל, הפניקס, מגדל, כלל ביטוח, AIG, מנורה, שומרה, שלמה, הכשרה, איילון ושירביט. לפי כתב התביעה ביטוח ישיר נתבעה בסכום הגבוה ביותר - 160 מיליון שקל על נזק שנגרם למבוטחיה, לכאורה, הפניקס על 145 מיליון שקל והראל על סך 130 מיליון שקל.

התובעים טענו אז ל"התעשרות בלתי צודקת על חשבון מבוטחיהן בביטוחי רכב, על ידי גביית כספים בחוסר תום לב לאורך משבר הקורונה".

לטענתם, פרמיית הביטוח המשולמת בגין פוליסות הביטוח היא נגזרת של הסיכון שמשקף המבוטח והביטוח שמבוקש על ידו לחברת הביטוח. הם מדגישים, כי החברות עצמן מודות בכך, שלהיקף הנסיעה של המבוטח ברכב יש השפעה מהותית על הסיכון שהן נוטלות על עצמן.

על פי טענות המבקשים אז "מאז התפשטות נגיף הקורונה ובמיוחד מאז התקנות לשעת חירום, הופחתו באופן משמעותי כמות הנסיעה וזמני הנסיעה של המבוטחים. על כך יעידו גם פרסומי תצרוכת הדלק מאז תחילת חודש מרץ. על פי האקטואר ד"ר תמיר לוי, ההשלכה הישירה של הצניחה הדרמטית בהיקף הנסיעה בישראל הינה הפחתה מהותית ביותר ברמת הסיכון לו חשופות חברות הביטוח מאז תחילת מרץ. כנגזרת מכך, קובע לוי בחוות דעתו, על החברות להפחית בצורה משמעותית את גובה הפרמיה הנגבית ממבוטחיהן בביטוחי רכב. למרות זאת, ואף שסעיף 20 לחוק חוזה ביטוח קובע באופן מפורש כי במקרה של הפחתה בסיכון זכאי המבוטח להפחתה בדמי הביטוח (הפרמיה), חברות הביטוח בחרו שלא לנהוג כך".

על פי התביעה, "החברות ממשיכות בשגרה וגובות את תשלום הפרמיה בגין ביטוחי הרכב במקביל לשמירת התשלומים שבוצעו מראש על ידי מבוטחיהן, מתוך תקווה כי התנהלותן הנפסדת תחלוף ללא התייחסות".

בכתב התביעה הציגו התובעים דוגמאות מארה"ב שם החזירו חברות הביטוח מיליארדי דולרים למבוטחים בגלל הירידה בנסועה על רקע הקורונה.

כאמור, ביה"מ דחה את הבקשות לתביעה ייצוגית בנושא בישראל.