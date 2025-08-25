דוד מיכאל, מנכ״ל קבוצת שגריר: ״עברנו את רף 100 מיליון שקל בהכנסות בפעם השנייה ברציפות״

ההכנסות בחציון הראשון של 2025 גדלו בכ-18.4% והגיעו לכ-207 מיליון שקל;

הרווח הגולמי גדל בכ-17% ועמד על כ-45.3 מיליון שקל;

הרווח הנקי בחציון הראשון צמח בכ-20.5% ועמד על כ-8.4 מיליון שקל;

קבוצת שגריר שירותי רכב מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025.

בחודשים האחרונים הקבוצה נמצאת בתנופת התרחבות לתחומים המשיקים לתחומי הליבה, כאשר בחודש האחרון החברה דיווחה על רכישת 50.01% מהשליטה בחברת Koluman ישראל – המייבאת כלי רכב מסחריים, כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה להרחיב את פעילותה לייבוא רכב. בנוסף, החברה דיווחה על עסקה נוספת בהיקף של כ-2.8 מיליון שקל עם משרד הביטחון בתחום הרכבים הנשלטים מרחוק – תחום שהחברה מייחסת לו חשיבות רבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה. סך ההזמנות עד למועד הדוח הסתכמו בכ-12.7 מיליון שקל.

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-103 מיליון שקל, גידול של 20.5% לעומת כ-85.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו הכנסות החברה ב-206.9 מיליון ש"ח, גידול של 18.4% בהשוואה להכנסות של 174.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2024.

במגזר שירותים ומוצרים לענף התחבורה הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2025 ב-55 מיליון שקל, גידול של 16.3%, בהשוואה ל-47.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון הסתכמו ההכנסות במגזר שירותים ומוצרים לענף התחבורה ב-108.9 מיליון שקל, גידול של 14.8% בהשוואה ל-94.8 מיליון שקל בחציון הראשון של 2024. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בפעילות העסקית בחברה, וכן בשל עדכון תעריפי דמי מנוי.

במגזר ההתאמות ותיקונים למרכב הרכב הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2025 ב-ל-49.3 מיליון שקל, גידול של 26.4% בהשוואה לכ-39 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכמו ההכנסות בכ-100.7 מיליון שקל, גידול של 23.5% בהשוואה ל-81.6 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הגידול נובע בעיקר מהמשך הצמיחה בהכנסות מתיקוני רכבים וגידול באספקת רכבים.

לאחרונה קבע הביטוח הלאומי בתיאום עם חברות האיבזור מנגנון לעדכון מחירים שנתי עבור אבזור רכבי נכים הנגזר מעלות שכר עבודה וחלפים. ב-1.7.2025 עודכנו התעריפים ב-6.17%, באופן שישמר את רווחיות החברה במגזר.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 עמד על כ-23.2 מיליון שקל (22.6% מההכנסות), גידול של כ-31.2% בהשוואה ל17.7 מיליון שקל (20.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 עמד על כ-45.3 מיליון שקל (21.9% מההכנסות), גידול של 17.3% בהשוואה לכ-38.6 מיליון שקל (22.1% מההכנסות) בחציון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-8.9 מיליון שקל, גידול של 78.3% בהשוואה ל- 5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2025 הסתכם הרווח התפעולי בכ-18.2 מיליון שקל, גידול של 49% בהשוואה לכ-12.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר שירותים ומוצרים לענף התחבורה עמד הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 על כ-4.7 מיליון שקל, גידול של 21.8% בהשוואה לרווח התפעולי במגזר של 3.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח התפעולי המגזרי על 9.3 מיליון שקל, גידול של 10.8% בהשוואה לרווח התפעולי המגזרי של 8.4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בפעילות העסקית, עדכון התעריפים וכן בעקבות מהלכי התייעלות שביצעה החברה בשירותים השונים.

במגזר ההתאמות ותיקונים למרכב הרכב עמד הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 על 4.2 מיליון שקל, כמעט פי 4 מהרווח התפעולי של הרבעון המקביל אשתקד אשר עמד על 1.2 מיליון שקל. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח התפעולי במגזר ההתאמות ותיקונים למרכב הרכב על 8.9 מיליון שקל, יותר מפי 2 בהשוואה לרווח התפעולי המגזרי בחציון המקביל אשתקד אשר עמד על כ-3.8 מיליון שקל.

הגידול נובע בעיקר משיפור במסירת רכבים, אשר משפיע על הרווחיות, מהתחשבנות עם בעלי שליטה קודמים של חברת א.צ.מ.

הרווח התפעולי המתואם במחצית הראשונה של 2025 עלה ל-20.4 מיליון שקל, לעומת 16.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 21.4%.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2025 עמד על כ-18 מיליון שקל, גידול של כ-33.3% לעומת EBITDA של כ-13.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024. ה-EBITDA בחציון הראשון של 2025 עמד על כ-36.2 מיליון שקל, גידול של 24.4% בהשוואה ל- EBITDAשל כ-29 מיליון שקל בחציון הראשון של 2024.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-3.5 מיליון שקל, יותר מפי 2 בהשוואה לרווח נקי של כ-1.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. הרווח הנקי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-8.4 מיליון ש"ח , גידול של 20.5% בהשוואה לכ-6.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד: דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיווידנד של 1 מיליון שקל.

דוד מיכאל, מנכ"ל קבוצת שגריר: "אנו גאים לדווח על הרבעון השני ברציפות שבו אנו עוברים את רף ה־100 מיליון שקל בהכנסות, אשר מהווה עדות לצמיחה האורגנית של שגריר ולחוסן הפעילות שלנו – גם נוכח השפעת מבצע 'עם כלביא' על פעילות המשק הישראלי בכלל. לצד ההתרחבות והעמקת הפעילות הקיימת, אנו ממשיכים לפתח מנועי צמיחה, החל מהשבחת תחומי הליבה, דוגמת השכרת רכב ופעילות האיתור, וכלה בכניסה לעולמות נוספים דוגמת תחום ייבוא הרכב, ובכלל זה עסקת קולומן אשר נרכשה במחיר הזדמנותי שנבע מהמוניטין, הניסיון והפריסה שלנו.

"במקביל, אנו רואים המשך שיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות, תודות להתייעלות, התאמת מחירים ושיפור הפעילות במגזרים השונים וכן תודות לגיוון מקורות ההכנסה וצמצום התלות בלקוחות גדולים.

אנו ממשיכים לראות צמיחה גם בחטיבת סטרלינק, החטיבה הביטחונית של א.צ.מ. וגידול בהזמנות מצד משרד הביטחון, זאת לצד המשך בחינת של אפיקי צמיחה נוספים של חטיבה זו".



