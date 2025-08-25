תוצאות שיא לקבוצת רימון: "הצמיחה מבוססת על פיזור גאוגרפי ורכישות אסטרטגיות"

ההכנסות ברבעון השני של 2025 טיפסו בכ-64.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד לשיא של כ-414.6 מיליון שקל.

ה-EBITDA ברבעון השני זינק בכ-82% לכ-69.5 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות טיפס ברבעון לכ-20 מיליון שקל.

צבר עבודות החברה סמוך למועד פרסום הדוח טיפס לכ-2.83 מיליארד שקל.

קבוצת רימון, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:

ההכנסות של רימון ברבעון טיפסו בכ-64.5% לכ-414.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-252 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול במגזר פתרונות גלובליים ורכישת פח תעש, וכן מגידול בהכנסות במגזר ביצוע תשתיות ומגזר יזמות אנרגיה וגז.

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-86% לכ-71.6 מיליון שקל (17.3% מההכנסות), לעומת כ-38.5 מיליון שקל (15.3% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

הרווח התפעולי זינק בכ-86.8% לכ-45.6 מיליון שקל, לעומת כ-24.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהעלייה ברווח הגולמי, בקיזוז עם גידול בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות כתוצאה מאיחוד לראשונה של פח תעש.

החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2025 גידול של כ-36.5% ברווח הנקי לכ-26.8 מיליון שקל (כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-19.6 מיליון שקל (כ-19 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול ברווח נובע מהעלייה ברווח התפעולי, בקיזוז גידול בהוצאות המימון, נטו.

ה-EBITDA ברבעון השני זינק בכ-82% לכ-69.5 מיליון שקל, לעומת כ-38.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חלוקה למגזרי הפעילות לרבעון השני לשנת 2025:

ביצוע תשתיות: ההכנסות עלו בכ-11.8% לכ-226.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-202.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בפעילות המגזר בפרויקטים השונים בארץ ובעולם. הרווח הגולמי של מגזר זה הסתכם לכ-27.5 מיליון שקל (12.2% מההכנסות), לעומת כ-33.5 מיליון שקל (16.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווחיות נובע משינוי בתמהיל הפרויקטים, וכן מעיכוב בפרויקטים כתוצאה ממבצע 'עם כלביא'.

יזמות אנרגיה וגז: ההכנסות ברבעון עלו בכ-5% לכ-32.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח הגולמי עלה בכ-35% לכ-6 מיליון שקל (18.3% מההכנסות), לעומת כ-4.5 מיליון שקל (14.3% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024.

יזמות מים וסביבה: ההכנסות הסתכמו לכ-15.9 מיליון שקל, לעומת כ-19.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. עיקר השינוי נובע כתוצאה מקיטון מביצוע עבודות TK במגזר. הרווח הגולמי הסתכם לכ-1 מיליון שקל (6.6% מההכנסות), לעומת כ-2 מיליון שקל (10.2% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנה הקודמת. השינוי נובע מקיטון בפרויקט TK שמשפיעים על שיעורי הרווח.

פתרונות גלובליים: ההכנסות ברבעון השני זינקו לכ-152.2 מיליון שקל, לעומת כ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024. עיקר השינוי, בסך שך כ-137 מיליון שקל נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של חברת פח תעש. בנוסף הגידול נובע גם מהתקדמות באבני הדרך לביצוע בפרויקט. הרווח הגולמי זינק לכ-40.7 מיליון שקל (26.7% מההכנסות), לעומת כ-2.5 מיליון שקל (16.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025:

ההכנסות במחצית טיפסו בכ-45.7% לכ-662.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-454.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול במגזר פתרונות גלובליים לאור איחוד לראשונה של תוצאות חברת פח תעש, וכן גידול במגזר ביצוע תשתיות, ומגזר יזמות אנרגיה וגז.

הרווח הגולמי בחציון צמח בכ-52.5% לכ-112.4 מיליון שקל (17% מההכנסות), לעומת כ-73.7 מיליון שקל (16.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

הרווח התפעולי עלה בכ-47.6% לכ-67.8 מיליון שקל, לעומת כ-45.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה במחצית הראשונה לשנת 2025 גידול של כ-19.5% ברווח הנקי לכ-45.1 מיליון שקל (כ-38 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-37.7 מיליון שקל (36.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה בשנת 2024.

ה-EBITDA במחצית צמח בכ-45% לכ-108.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי המאזן:

יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ליום 30.6.2025 עומדת על כ-347.6 מיליון שקל.

סך ההון העצמי נכון ל-30.6.2025 עלה לכ-625.9 מיליון שקל (כ-573.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-532.7 מיליון שקל (כ-529.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בסוף שנת 2024.

צבר ההזמנות של רימון סמוך למועד הדוח עלה לכ-2.84 מיליארד שקל, לעומת כ-2.3 מיליארד שקל בסמוך למועד פרסום הדוחות לרבעון הראשון לשנת 2025, גידול המיוחס בין היתר גם לרכישת פח תעש.

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה

באוגוסט 2025 עדכנה החברה כי בהמשך לרכישת 67% מהון המניות של חברת מר-טר בשנת 2022, המוכרת מימשה את אופציית ה-PUT שניתנה לה במסגרת העסקה למכירת יתרת ההחזקה בחברת מר טר תמורת כ-19 מיליון שקל, והחל ממועד מימוש האופציה רימון מחזיקה במלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של מר-טר.

באפריל 2025 רימון השלימה את רכישת 50% מחברת פח תעש תמורת 80 מיליון שקל, המשקף שווי חברה של 160 מיליון שקל. באמצעות רכישה זו, נכנסת רימון לתחום המתפתח, הן בישראל והן בחו"ל, של טיפול באוויר ושמירה על איכות הסביבה.

במרץ 2025 החברה עידכנה, בהמשך לדיווח מחודש מרץ 2024 על חתימת מזכר הבנות של יורוהינקה לביצוע עבודות דחיקה במערב אפריקה, כי נחתם הסכם מפורט במסגרתו משמשת יורוהינקה כקבלן ביצוע בפרויקט. במסגרת ההסכם, יורוהינקה תהיה אחראית גם על רכישת הצנרת לפרויקט. לאור זאת, ובשל הגדלת היקף הקידוחים האופקיים, יורוניקה תקבל במסגרת הפרויקט סך של כ-46.5 מיליון אירו בתוספת מע"מ. (חלף כ-32.5 מיליון אירו שהוסכם במזכר ההבנות מחודש מרץ 2024).

בפברואר 2025 עידכנה החברה כי יורוהינקה צ'ילה התקשרה בהסכם לתוספת עבודות בהיקף של כ-7.6 מיליון דולר בפרויקט עליו עדכנה החברה בחודש יולי 2024 לביצוע עבודות קידוחים להקמת מנהרות ימיות במסגרת הקמת מתקן התפלה בצ'ילה כך שסך התמורה הכוללת תעלה לכ-43.6 מיליון דולר בתוספת מע"מ.

יוסי אלמלם, מייסד ומנכ"ל קבוצת רימון: "אנחנו מציגים לרבעון השני של 2025 תוצאות טובות המשקפות את אסטרטגיית הצמיחה המשמעותית של רימון, כמתבטא בגידול חד בהכנסות לשיא של מעל 400 מיליון שקל. הרכישה האסטרטגית של פח תעש שביצענו מוקדם יותר השנה כבר נותנת את אותותיה בתוצאות הרבעון, ומהווה נדבך נוסף במגמת הצמיחה ארוכת הטווח שלנו. ככלל, רימון ממשיכה לפעול ליצירת פיזור גיאוגרפי תומך צמיחה בין ישראל וחו"ל ורואה בכך חלק מעוצמת החברה ויכולתה להתמודד בצורה מיטבית עם מצבי שוק משתנים, תוך ניצול יתרונותיה היחסיים והידע הייחודי הנצבר. במהלך מבצע 'עם כלביא' ובימים שלאחריו נרשמה השפעה בעיקר על פעילות מגזר ביצוע תשתיות, אך מבנה החברה, המבוסס על מספר רגליים איתנות, וגיוון בפעילות החברה ובשווקי הפעילות, תמך ביכולתנו להמשיך להציג תוצאות טובות והחברה ערוכה להשגת יעדי הצמיחה לטובת כלל בעלי העניין בה".



