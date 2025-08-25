בלייד ריינג׳ר חותמת על הסכם עם חברה בנאסד"ק לכניסה לשוק הביטחוני

חברת בלייד ריינג'ר הנסחרת בבורסת תל אביב הודיעה על חתימה של הסכם הפצה בלעדי לשוק האמריקאי עם חברת Nukkleus (סימול: NUKK) הנסחרת בנאסד"ק. ההסכם הינו לשלוש שנים וחל על המטע"ד המתקדם שפיתחה בלייד ריינג'ר.
במסגרת ההסכם, תקבל Nukkleus את הזכויות הבלעדיות להפצת פתרונות המטען של בלייד ריינגר בארצות הברית בשוק הבטחוני והשוק להגנת המולדת לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות בכפוף לעמידה ביעדים. ההסכם כולל התחייבות לרכישות מינימום שנתיות ותמריצי ביצוע נוספים, לצד תשלום מקדמה של 100 אלף דולר בפריסה רבעונית. הפתרונות הטכנולוגיים של בלייד ריינגר נועדו לשפר יכולות מודיעין, סיור, מבצעים טקטיים ותחזוקת תשתיות קריטיות.
ההסכם מהווה חלק מההתרחבות המתוכננת של חברת בלייד ריינג'ר אל מחוץ לישראל, ומסחור מואץ של פתרון המטע"ד של החברה.
שוק המטענים לרחפנים מוערך בכ-7.2 מיליארד דולר בשנת 2020 וצפוי להגיע ליותר מ-33 מיליארד דולר עד 2030 – צמיחה מהירה הממחישה את הפוטנציאל העסקי והצורך הגובר בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות בהיקף נרחב.
חגי כלימור, יו"ר בלייד ריינג'ר, הוסיף:
"ההסכם מעניק לבלייד ריינג'ר נתיב ישיר לשוק הביטחון האמריקאי דרך שותף אסטרטגי מחויב ובעל יכולות. Nukkleus היא השותפה האידיאלית עבורנו להרחבת היקף הפעילות בארה"ב ולהטמעת טכנולוגיותינו בקנה מידה רחב."
מני שלום, מנכ"ל נוקלוס, מסר:
"הכניסה שלנו לעולם הביטחוני משקפת הן את המציאות הביטחונית הגלובלית המתפתחת והן את ההזדמנות שאנו מזהים בטכנולוגיות רחפנים מתקדמות. באמצעות הקמת חברת הבת החדשה והסכם ההפצה הבלעדי עם בלייד ריינגר, אנו ממקמים את עצמנו בחזית החדשנות ומציעים פתרונות משמעותיים לשוק הביטחון האמריקאי."