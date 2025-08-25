המדד המשולב לחודש יולי ירד ב-0.64%

המדד המשולב לחודש יולי ירד בשיעור של 0.64 אחוז. ירידה זו עודנה משקפת את השפעות מבצע "עם כלביא" על רכיבי המדד מחודש יוני. מנגד, רכיבי המדד המשולב שדווחו עד כה ליולי עלו, כביטוי לשיפור בפעילות במשק לאחר תום המבצע.
לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים. הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/
זהו הפרסום האחרון של "המדד המשולב למצב המשק" בפורמט הנוכחי. החל מהחודש הבא, בנק ישראל יפרסם מדד חדש - "מדד חודשי לפעילות המשק". המדד החדש מבוסס על כלי מחקרי מתקדם ונועד לספק תמונה מדויקת ועדכנית יותר של קצב הצמיחה החודשי במשק הישראלי. המדד החדש מבוסס על עיבוד מידע ממעל 30 סדרות כלכליות באמצעות מודל סטטיסטי ייעודי שפותח בבנק ישראל, והוא מאותת על שינויים בסביבת הצמיחה בשלב מוקדם יותר בהשוואה למדד המשולב. ניתן למצוא תיאור של המדד החדש והמתודולוגיה שבבסיסו באתר בנק ישראל.
בנק ישראל ימשיך לחשב את המדד המשולב הנוכחי במהלך השנה הקרובה לצורכי שרשור ובקרה, והוא יהיה זמין במאגר הסדרות באתר.