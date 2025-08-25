"ממשיכים ליישם את האסטרטגיה": זפירוס מסכמת מחצית עם צמיחה ופיתוח פרויקטים חדשים בפולין

ההכנסות ברבעון טיפסו בכ-38% לכ-48 מיליון שקל.

ה- EBITDA ברבעון השני של 2025 טיפס בכ-52% לכ-32.3 מיליון שקל, ה-FFO יותר מהוכפל והגיע לכ-23 מיליון שקל.

חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס ווינג אנרג'יס, הפועלת בתחום של ייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות ומחזיקה בפוטגובו שהינה בחוות הרוח הגדולה ביותר בפולין, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה:

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-20% לכ-114.7 מיליון שקל, לעומת כ-95.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ההכנסות ממכירת חשמל עלו בכ-13% לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-93.4 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, כאשר הגידול נובע בעיקר מעלייה של כ-19% במחיר החשמל הממוצע, ומנגד ירידה של כ-6% בהיקפי הייצור.

ההוצאות במחצית הראשונה של 2025 עמדו על כ-35.2 מיליון שקל, לעומת כ-27.6 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהוצאות מנגנון ההתחשבנות בגין האסדרה הרגולטורית לקיבוע מחיר החשמל ומגידול בהוצאות פיתוח וייזום בפולין.

הרווח לפני מיסים והשפעת מכשירים פיננסיים ואחרים במחצית הראשונה של 2025 טיפס לכ-13.1 מיליון שקל, לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בסעיף רווח (הפסד) ממכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ואחרים, החברה רשמה במחצית הראשונה של 2025 הפסד של כ-1.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-67.1 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ההפרשים נובעים בעיקרם משינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסים המושפעים, בין היתר, מההתחשבנות במזומן בגינם.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2025 ברווח של כ-9.5 מיליון שקל לבעלי המניות, לעומת כ-58.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידה ברווח בסעיף רווח (הפסד) ממכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ואחרים כפי שצוין לעיל.

ה-EBITDA של החברה במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-4% לכ-74.1 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ה-FFO במחצית הראשונה של 2025 הוסיף כ-9% לכ-54.6 מיליון שקל, לעומת כ-49.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. העלייה ב-EBITDA וב-FFO נבעה בעיקר מעלייה במחיר הממוצע נטו (בהתחשב במנגנוני הגידור) של כ-12% ומנגד ירידה של כ-6% בהיקפי הייצור וגידול של כ-8% בהוצאות התפעול והתחזוקה.

עיקרי תוצאות רבעון השני:

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 עלו בכ-38% לכ-48.4 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת חשמל עלו בכ-27% לכ-44.3 מיליון שקל, לעומת כ-34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הגידול נובע בעיקר מעלייה של כ-19% בהיקפי הייצור ועלייה של כ-9% במחיר החשמל הממוצע. בנוסף, רשמה החברה ברבעון ב-2025 אחרת מתקבולי ביטוח בגין נזק בטורבינה של כ-6 מיליון שקל.

ההוצאות ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-18.4 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהוצאות מנגנון ההתחשבנות בגין האסדרה הרגולטורית לקיבוע מחיר החשמל ומגידול בהוצאות פיתוח וייזום בפולין.

החברה רשמה ברבעון השני של 2025 קיטון בהפסד לפני מיסים והשפעת מכשירים פיננסיים ואחרים לכ-3.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-9.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בסעיף רווח (הפסד) ממכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ואחרים, החברה רשמה ברבעון השני של 2025 רווח של כ-1.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-11.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפרשים נובעים בעיקרם משינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסים המושפעים, בין היתר, מההתחשבנות במזומן בגינם.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2025 בהפסד לבעלי המניות בהיקף של כ-1.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-30.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי ברבעון ב-2025 רשמה החברה הכנסות מיסים בסך כ-0.5 מיליון שקל לעומת הוצאות מיסים בסך כ-9.1 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDA של החברה ברבעון השני של 2025 טיפס בכ-51.6% לכ-32.3 מיליון שקל, לעומת כ-21.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO ברבעון השני של 2025 יותר מהוכפל והגיע לכ-22.7 מיליון שקל, לעומת כ-10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-EBITDA וב-FFO נבעה בעיקר מעלייה בהיקפי היצור של כ-18% ומעלייה במחיר הממוצע נטו (בהתחשב במנגנוני הגידור) של כ-15%.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 ביוני 2025, הסתכם בכ-514.2 מיליון שקל. ברשות החברה מזומנים, שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר בסך של כ-281.7 מיליון שקל, וכן פיקדונות והשקעות ומזומנים מוגבלים בשימוש לזמן ארוך בסך של כ-171.3 מיליון שקל.

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

יולי 2025 החברה דיווחה כי החלה בהקמת פרויקט פוטגובו PV, בעל הספק חזוי של כ-82 מגה וואט, ובהתאם נתנה לקבלני ההקמה צו על תחילת העבודות (NTP) במסגרת הסכם ה-EPC שנחתם עמם, וביצעה הזמנות לרכישת המודולים הסולאריים והאינוורטרים עבור הפרויקט.

יולי 2025 פרויקט פוטגובו PV זכה במכרז של הרשות הפולנית לרגולציית אנרגיה (URE), לתעריף מובטח ל-15 שנה, החל משנת 2027. על פי תנאי המכרז, הפרויקט יהיה זכאי לתעריף מובטח בגובה של כ-318 זלוטי (כ-289 שקל), כשהוא צמוד למדד המחירים בפולין החל משנת 2025, וזאת בגין כמות של 636,000 מגה וואט שעה, המהווה 50% מהחשמל שצפוי לייצר הפרויקט במשך 15 שנה. יתרת החשמל שתיוצר על ידי הפרויקט צפויה להימכר במחירי שוק או בעסקאות גידור למכירת חשמל (VPPA). סך ההכנסות בגין הכמויות בהן זכה הפרויקט במכרז (כ 50%) צפויות להסתכם בכ-202 מיליון זלוטי (כ- 184 מיליון שקל), בתוספת הצמדה לאורך התקופה.

מאי 2025 החברה השלימה הנפקת סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'), המדורגת 3A, בהיקף של 170 מיליון שקל. גיוס האג"ח נועד לתמוך בהרחבת פעילות החברה לקראת תחילת הקמה של הפרויקטים פוטגובו PV ו-Goliat, בהיקף כולל של 212 מגה וואט ובעלות כוללת של כ-410 מיליון שקל.

מרץ 2025 החברה קיבלה רישיון ניהול רשת חלוקה מקומית (DSO) מהרשות הפולנית לרגולציית אנרגיה (URE). בהתאם לכך שונה הסטטוס של החברה מיצרן חשמל בלבד, ליצרן חשמל שהינו בעל רישיון ניהול רשת חלוקה מקומית (DSO).

ערן סער, מנכ"ל זפירוס: "במהלך המחצית הראשונה של השנה פעלנו באופן אינטנסיבי לקידום ופיתוח הפרויקטים שבבעלותנו בפולין. בחודש שעבר התחלנו בהקמת פרויקט פוטגובו PV, בעל הספק חזוי של כ-82 מגה וואט, שזכה לאחרונה במכרז של הרשות הפולנית לרגולציית אנרגיה (URE), לתעריף מובטח ל-15 שנה, כאשר להערכתנו נגיע לשלב ההפעלה המסחרית שלו במחצית הראשונה של 2026. בתוך כך השלמנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח ראשונה שתמורת הנפקתה, כ-170 מיליון שקל, נועדה לתמוך בפיתוח ובהקמה של פרויקטים ביזום, כאשר בשנה הקרובה אנחנו צפויים להתחיל בהקמת הפרוייקטים Goliat ו-Reut, בהספק כולל של כ-230 מגה וואט. לצד אלו הרחיבה החברה את צבר הפרויקטים ביזום להיקף של כ-470 מגה וואט נוספים."

יעקב (קוקי) אדרי, יו"ר זפירוס: "זפירוס מסכמת מחצית ראשונה של המשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה לפיתוח והרחבת פעילותה בשוק האנרגיה הפולני שמתאפיין בצמיחה משמעותית ויעדים אגרסיביים למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות. במהלך תקופת הדוח פעלנו לקידום הפרויקטים בפיתוח מתקדם וביזום שבבעלותנו, וזכינו לאמון המשקיעים עם הנפקתה המוצלחת של סדרת אג"ח ראשונה. כחברת אנרגיה מובילה בשוק הפולני בכוונתנו להמשיך בפיתוח והרחבת פעילותנו והבטחת צמיחתה של החברה בשנים הקרובות."



