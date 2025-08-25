שינוי כללי המשחק בענף הנדל"ן: קרסו שוברת את תקרת הזכוכית - 50% נשים בדירקטוריון

בענף הנדל"ן הישראלי שבו נשים עדיין מהוות מיעוט בעמדות המפתח, קרסו נדל"ן מציגה תמונה אחרת לגמרי. 47% נשים בדרגי הניהול ו־50% בדירקטוריון - נתונים מהגבוהים בענף, החברה מדגימה את הקשר בין פעילות אחראית להצלחה עסקית ארוכת טווח. קרסו נדל"ן פרסמה את דוח ה-ESG השנתי שלה, זו השנה השלישית ברציפות. הדוח סוקר את פעילות החברה בשלושה מימדים ובדגש על: דיאלוג רציף עם מחזיקי הענין, חתירה להתייעלות סביבתית לשמירה על סביבה בת קיימא, קידום חברה שוויונית, מגוונת ובטוחה וחיזוק ממשל תאגידי אתי ומוסרי. פרסום עקבי של דוחות ESG מציב את קרסו בחזית תחום האחריות התאגידית בענף ומהווה נדבך מרכזי בהעמקת מחויבותה לשקיפות מול מחזיקי העניין.

קרסו פועלת על פי רשימת נושאים מהותיים המתוקפת מדי שנה, תהליך שיטתי המתקיים מאז פרסום דוח ה־ESG הראשון שלה. ההערכה נועדה לזהות את הנושאים המרכזיים בעלי ההשפעה המשמעותית ביותר על פעילות החברה ועל מחזיקי העניין, והיא מתבססת על מתודולוגיות בינלאומיות מקובלות בתחום.

בין הנושאים שזוהו השנה ניתן למנות שימור סטנדרטים גבוהים של אתיקה עסקית, עמידה בתקני בניה ירוקה, הרחבת פעילות הייצור של אנרגיה מתחדשת, פיתוח ההון אנושי, שמירה על זכויות אדם, הבטחת סביבת עבודה בטוחה וכן תמיכה משמעותית בקהילה המקומית.

השנה, לראשונה ביצעה החברה מדידה של טביעת הרגל הפחמנית שלה, צעד זה מקבל משמעות מיוחדת על רקע מציאות של התחממות קיצונית, אירועי מזג אוויר חריגים ורמות זיהום גבוהות בישראל ובעולם. בצד החברתי, הדוח מציג הישגים יוצאי דופן בשוויון מגדרי: נשים מהוות 47% מדרגי הניהול ו־50% מחברי הדירקטוריון, נתונים הגבוהים משמעותית מהממוצע בענף. בנוסף, את ראשות הדירקטוריון מובילה אישה, עובדה המחזקת את המחויבות לגיוון והעצמה פנים ארגונית.

החברה מתמקדת בתחומי השפעה משמעותיים, בדגש על חינוך ובריאות, מתוך אמונה כי השקעה בהשכלת הדור הבא ובשיפור הנגישות לשירותי בריאות מהווים מנוע לשינוי חברתי ארוך טווח. בהתאם לכך, פועלת קרסו לפי תוכנית סדורה של השקעות חברתיות. בין שיתופי הפעולה הבולטים ניתן למנות את הפרויקט המשותף עם מרכז הגר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב לקידום פיתוח ידע, מחקר ופרקטיקה בתחום ההתחדשות העירונית. בשנת 2024, ההשקעות החברתיות של קרסו היוו כ- 0.64 מהרווח הנקי של החברה, כאשר 85% מהן הופנו לחינוך. קרסו נדל"ן שואפת להמשיך לתרום מהידע, הניסיון והמשאבים שברשותה לחיזוק החברה הישראלית, בדגש על תחומים שבהם יש בידה יכולת השפעה ישירה ומשמעותית.

לדברי מנכ"ל קרסו נדל"ן, דן פרנס:

דוח ה- ESG שלנו משקף את השילוב בין אחריות חברתית, סביבתית ודאגה לעובדים לבין הפעילות העסקית. ב־2024 המשכנו לקדם גישה זו מול אתגרים, והשנה אנו מרחיבים יעדים, מעמיקים את העבודה ומשלבים חשיבת קיימות בתהליכי קבלת ההחלטות כדרך אחראית ויעילה לצמיחה.

