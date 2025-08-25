"נפעל להביא את המוצר הטוב ביותר": מנכ"ל בלדי, אורן נגר על תוצאות החברה והמשך פיתוח עסקיה

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-26.7% לכ-355.6 מיליון שקל, בתמיכת הגדלת היקפי הפעילות בקרב לקוחות קיימים והתקשרות עם לקוחות חדשים.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 טיפס לכ-25.5 מיליון שקל.
חברת בלדי, העוסקת בייבוא, ייצור ועיבוד מוצרי מזון, ובפרט מוצרי בשר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025. החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בחודש ינואר 2025, לאחר שבאוקטובר 2024 גייסה אג"ח.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 צמחו בכ-26.7% לכ-355.6 מיליון שקל, לעומת כ-280.6 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2024. הגידול בהכנסות ברבעון מיוחס לצמיחת הפעילות אצל חלק מהלקוחות הקיימים והתקשרות עם לקוחות חדשים.
הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 גדל בכ-23.4% לכ-76.6 מיליון שקל (21.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-62 מיליון שקל (כ-22.1% ההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 גדל בכ-18.6% לכ-42.5 מיליון שקל (כ-11.9% מההכנסות), לעומת כ-35.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024 (12.8% מההכנסות). הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול האמור בהיקפי הפעילות.
הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 עלה בכ-15% לכ-25.5 מיליון שקל, לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהעלייה ברווח התפעולי, כאמור, בקיזוז חלקי עם גידול בהוצאות המימון, נטו (הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מנגזרים פיננסים והפרשי שער).
ה-EBITDA ברבעון השני של 2025 עלה בכ-16.2% לכ-48.4 מיליון שקל, לעומת כ-41.6 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2024.
עיקרי התוצאות לחציון הראשון של שנת 2025:
ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 גדלו בכ-38.7% לכ-750.5 מיליון שקל, לעומת כ-541 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2024.
הרווח הגולמי בחציון הראשון של שנת 2025 גדל בכ-39.6% לכ-155.4 מיליון שקל (20.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-111.3 מיליון שקל (כ-20.6% ההכנסות) בחציון המקביל בשנת 2024.
הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2025 גדל בכ-43.8% לכ-83.5 מיליון שקל (כ-11.1% מההכנסות), לעומת כ-58 מיליון שקל בחציון המקביל בשנת 2024 (10.7% מההכנסות).
הרווח הנקי לחציון הראשון של שנת 2025 גדל בכ-50% לכ-55.7 מיליון שקל, לעומת כ-36.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, על אף הגידול האמרו בהוצאות המימון.
ה-EBITDA בחציון הראשון של 2025 עלה בכ-34.6% לכ-95.3 מיליון שקל, לעומת כ-70.8 מיליון שקל החציון המקביל בשנת 2024.
מאזן ודגשים נוספים:
ההון העצמי של החברה נכון לסוף הרבעון השני של 2025 הסתכם בכ-445 מיליון שקל (48.5% מהמאזן), לעומת כ-178 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון המקביל בשנת 2024, וכ-212.5 מיליון בסוף 2024. הגידול בהון נובע מהנפקת מניות בהיקף של כ-200 מיליון שקל שביצעה החברה בינואר 2025, בעת הפיכתה לחברה ציבורית, וכן מהרווח בתקופה, בקיזוז עם חלקות דיבידנד בסך של כ-20 מיליון שקל.
אורן נגר, מנכ"ל בלדי: "הרבעון השני של שנת 2025 התאפיין בהמשך צמיחה, כאשר תוצאותינו משקפות את העשייה הענפה שלנו, הן בהעמקת שיתופי הפעולה עם לקוחות קיימים והן בהרחבת מעגל הלקוחות החדשים. אנו פועלים כל העת לחיזוק פעילותינו לאורך כל שרשרת הערך, תוך שיפור מתמיד של התמהיל והבאת המוצר הטוב ביותר לצרכן בישראל. נמשיך לפתח ולקדם את עסקינו לטובת כלל בעלי מניות בחברה."
121 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 74.96 מיליון בבלדי
קרנות נאמנות שמחזיקות את בלדי. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.46%
|
967846.2
|
2.53%
|
1327288.26
|
1.97%
|
382950.39
|
1.84%
|
1473474
|
1.36%
|
3313604.58
|
1.19%
|
399519.33
|
1.12%
|
1870822.86
|
0.96%
|
193874.94
|
0.92%
|
786260.4
|
0.87%
|
915021.24