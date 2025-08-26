יום של ירידות קלות בהמתנה דרוכה שיקרה משהו ממשי בחזית הדרומית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

חוץ מהמדד העיקרי (ת"א 35), אשר נתמך בבנקים, כל שאר המדדים היו שליליים. קרנות הנאמנות החליטו לקבץ את כל זה כך: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות, חיוב חודשי: ביטוח בבלעדיות, וחיוב שנתי? שילוב של שניהם: בנקים וביטוח. בצד הירידות נציין ברמה היומית את ת"א 90 ומניות הביטוח, כאשר ברמה החודשית נציין את מניות הבנייה. שנתית? הכול נשאר כשהיה: הדולר והאג"ח שלו.



הבורסה

ארה"ב: כל סוף השבוע דנו בארה"ב סביב נקודה אחת: האם לעליות של יום שישי יהיה המשך מגמתי חיובי שיאשר שלפנינו סגמנט חדש לכיוון 6800 ו-7000. ולמרות שהפתיחה הייתה די חלשה, אמצע היום מצא את השוק מנסה לייצר שיא תוך יומי חדש. הבעיה הייתה שהוא רק ניסה ולא הצליח. החצי השני של היום היה מאכזב עבור רבים מאוד כאשר הנר התוך יומי האחרון נפל בצורה די דרמטית לכיוון סגירה בנמוך היומי. בסה"כ, תצוגה שלילית מאוד ואכזבה למקווים. הנה סיום המסחר:





כל זה כאשר המקרו היומי (מספר הבתים חדשים שנמכרו) יצא טוב מהצפוי עם 652 אלף מול צפי של 635. נתון שלא הייתה השפעה מקווה על השחקנים הקובעים. כמו כן נזכיר שהשבוע יש לנו את נתוני התמ"ג, ואת ה-PCE כנתוני מקרו שיכולים להוות טריגר לתנודתיות. בקיצור: התחלה פחות טובה לשוק שקיווה הרבה עם יכולות לשנות מסלול בהמשך.

תל-אביב: נסכם את היום על ידי הצגת שני המדדים העיקריים: ת"א 35: 0.31%, ות"א 90: 1.08%-. ה"אשם" העיקרי בהבדל המהותי הזה הוא סקטור הבנקים אשר עלה 1.50% מול ירידות בכל הסקטורים האחרים: נדל"ן: 1.44%-, בלו-טק: 0.18%-, מניות קטנות: 0.35%-. מה קרה? אחרי יום של עליות כל יפה, ביום ראשון? אחרי שהבנו שיום ראשון היה השלמת תשואות עם מה שקרה ביום שישי בוול-סטריט (תקווה מחודשת להורדת ריבית אחר מה שאמר הפד), חזרנו לדון במצב הנוכחי של השוק, ומה משפיע עליו.

מהותית, שני כוחות פועלים על השוק כרגע: תקווה לריבית יורדת ברמה המקומית, אחרי שהפד יוריד (וזה לטובה), חוסר וודאות חדשה בדבר העתיד המיידי של המלחמה בעזה: האם מכריעים על ידי כיבוש הרצועה או עושים עסקה שתסמן, כנראה, את סיום המלחמה (וזה לא לטובה). עד סוף השבוע שעבר היה נדמה שההכרעה נמצאת על הפרק אבל כרגע זה כבר לא בטוח בכלל... במצבים של חוסר וודאות כזו, המשקיעים ממשים קצת ומחכים לאות מחו"ל. וזה מה שקרה היום כאשר הבנקים קצת סילפו את התמונה הכללית.





מבט מחודש על מדד ת"א 90 מראה לנו שהוא נמצא בנקודת הכרעה משלו לא קטנה: חזרה לאזור השיא סביב 3430 כאשר האופציה החיובית מדברת על פריצה מעלה, עשיית בדיקה, והמשך לסגמנט מגמתי חיובי חדש עם שיאים היסטוריים. האופציה השנייה מדברת על תבנית היפוך של פסגה כפולה שתאושר אם וכאשר המחיר ישבור מטה את 3100. מה יעשה המדד? בימים הקרובים נדע זאת בצורה האמיתית ביותר...



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-24-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ימי ראשון הם ימים של מסחר מקוצר ולכן קשה לתת משמעות גדולה מדיי לנתונים. אבל, בכל זאת, נאמר כך: ביום ראשון זה המחזור הכללי היה קצת חלש עם 707.4 מיליוני שקלים בלבד עבור כל מניות ת"א 35. כל זה כאשר המחזורים של המוסדיים פשוט מצחיקים: קניות: 114.1, מכירות: 107.8 ולכן נטו זעיר של 6.3. על פי נתונים אלו המוסדיים עלו חזרה על הגדר... בין המניות שנכמרו הכי הרבה נציין את פתאל אחזקות (9.9-) והפניקס (34.6-). מול אלו נקנו המניות הבאות: ביג (15.2) ופועלים (18.9).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



