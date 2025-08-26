אלקטרה פאוור ממשיכה לצמוח: דניאל ספיר, מנכ״ל אלקטרה פאוור מדווח על גידול במכירות גפ"מ וחשמל וחיזוק האיתנות הפיננסית

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת זינק ברבעון לכ-32.6 מיליון שקל לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה ממשיכה להציג צמיחה ושיפור בתוצאות מגזר אספקת החשמל וביסוס מעמדה כמובילה בתחום.

החברה הקטינה את החוב הפיננסי, נטו בסך של כ-47 מיליון שקלים, מסך של כ-655 מיליון שקל בסוף 2024, לכ-608 מיליון שקל.

החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה למיקוד ופיתוח פעילויות הליבה.

החברה רשמה בחציון הראשון של 2025 רווח נקי לבעלי המניות של החברה בסך של כ-8.5 מיליון שקל.

חברת אלקטרה פאוור מדווחת על תוצאות לרבעון השני של שנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025

ההכנסות ברבעון השני של 2025 צמחו בכ-17% לכ-219 מיליון שקל, בהשוואה לכ-187 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.

בתחום הספקת החשמל ההכנסות ברבעון השני גדלו בכ-86%, לכ-80 מיליון שקל, לעומת כ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. ההפסד התפעולי של המגזר הצטמצם הרבעון לכ-0.4 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בתחום הגפ"מ ההכנסות ברבעון צמחו בכ-3% לכ-95 מיליון שקל, לעומת כ-92 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הרבעון הסתכם בהפסד תפעולי של כ-1.3 מיליון שקל במגזר, לעומת רווח תפעולי של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. השינוי ברווחיות נגרם בעיקר בשל עלייה בעלויות הרכש, הייצור וההובלה, אשר נגרמה בין היתר כתוצאה מהשלכות מבצע 'עם כלביא'.

בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-44 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-52 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון בהכנסות, נגרם בגין ירידה בהיקף עסקאות מזדמנות והן כחלק מהשפעות מבצע 'עם כלביא'. הרווח התפעולי במגזר הסתכם ברבעון לכ-2.8 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-4.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. השחיקה ברווחיות המגזר נגרמה מירידה במחירי האנרגיה, משחיקת הדולר אל מול השקל, וכן מהירידה האמורה בעסקאות מזדמנות.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-17 מיליון שקל, לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.

החברה הציגה הרבעון הפסד בסך של כ-3.6 מיליון שקל, המיוחס לבעלי המניות של החברה, בהשוואה לרווח של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. השינוי נובע בעיקר מהשחיקה האמורה במגזר הגפ"מ והקיטון בהכנסות ממגזר הגז הטבעי, בקיזוז עם קיטון בהפסד מגזר החשמל, וכן קיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-8.3 מיליון שקל בעיקר בעקבות רווח מירידה בשיעור החזקה בחברה כלולה בעוד ברבעון ב-2025 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-2.6 מיליון שקל.

המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הרבעון, הסתכמו לכ-32.6 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לחציון הראשון לשנת 2025:

סך ההכנסות בחציון הראשון של 2025 צמחו בכ-23.5% לכ-489 מיליון שקל, בהשוואה לכ-396 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. העלייה בהכנסות נובעת מצמיחה במגזר אספקת החשמל ומגידול בכמויות הגפ"מ שנמכרו, בקיזוז ירידה במכירות הגז הטבעי, בעיקר בגין ירידה בעסקאות מזדמנות וכתוצאה מהשפעות מבצע "עם כלביא".

ה-EBITDA בחציון הסתכם לכ-53.7 מיליון שקל, לעומת כ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה בחציון הראשון של 2025 רווח נקי של כ- 6.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-12.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. השינוי ברווח נובע בעיקר מהשחיקה האמורה ברווחי המגזרים גפ"מ וגז טבעי, בין היתר בהשפעת מבצע "עם כלביא", כאמור, בקיזוז עם קיטון בהפסד מגזר החשמל, וכן קיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות.

החברה רשמה בחציון הראשון של 2025 גידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לכ-37.4 מיליון שקל, לעומת כ-23.6 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע משיפור ההון החוזר התפעולי של החברה.

ההון העצמי של החברה נכון לסוף הרבעון השני של 2025 הסתכם לכ-770.5 מיליון שקל, לעומת כ-796.6 מיליון בסוף שנת 2024. השינוי בהון העצמי, נובע מהפרשי מטבע חוץ, בקיזוז עם הרווח לתקופה.

נכון ליום המאזן, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-64 מיליון שקל, לעומת כ-48.4 מיליון בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

דירקטוריון החברה החליט לפעול להנפקת 150 מיליון שקל בנע"מ. במקביל לכך, החברה פועלת לטובת התקשרות עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי מחייבת לתקופה המקבילה ללקיחת הנע"מ בסכום שווה לסכום המונפק לטובת חיזוק תזרים המזומנים של החברה.

בחודש יולי 2025, עדכנה החברה על תחילת אספקת חשמל ירוק ממתקנים סולאריים עם אגירה של חברת EDF, כחלק מהסכם ארוך טווח שנחתם בין הצדדים. המהלך צפוי לחזק את יתרונה התחרותי של אלקטרה פאוור בשוק האספקה הביתית והעסקית. מדובר במתקנים סולאריים משולבי אגירת אנרגיה, המשמשים לייצור חשמל ירוק, ש-EDF יזמה את הקמתם, ושחוברו לרשת. זאת בהמשך להסכם שנחתם בין הצדדים, כאמור, ושבמסגרתו סוכם על רכישת החשמל על ידי אלקטרה פאוור לתקופה של 10 שנים ובתמורה כספית מוערכת של כ-200 מיליון שקל על פני התקופה כולה. עם הפעלת המתקנים הם ישויכו לחברה וכל החשמל המיוצר בהם יירכש במלואו על ידי החברה ויימכר על ידה ללקוחותיה.

בחודש יוני 2025, עדכנה החברה על הקטנת מסגרת הערבויות שהעמידה לטובת BRP בהיקף של כ-17.5 מיליון דולר (כ-60 מיליון שקל), ובכך למעשה נסגר הרוב המוחלט של מסגרת הערבויות שהעמידה אלקטרה פאוור ל-BRP, שעמדה במקור על כ-77 מיליון דולר (כ-270 מיליון שקל). החברה מציינת, כי המסגרת נותרה בסך לא מהותי. סגירת מסגרת הערבויות מתבצעת כחלק מתהליך הדרגתי המתבצע בפעילות בארה"ב, שכחלק ממנו נפרעו גם הלוואות בעלים שהעמידה אלקטרה פאוור לטובת BRP ויתרתן פחתה בשיעור ניכר.

דניאל ספיר, מנכ"ל אלקטרה פאוור: "אנחנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם המשך צמיחה, תוך יישום אינטנסיבי של אסטרטגיית החברה למיקוד והרחבת פעילותה בתחומי הליבה. בהתאם לכך, אנחנו מציגים רבעון נוסף של גידול בכמויות הגפ"מ שנמכרו זאת לאחר שנים של ירידה בכמויות, וכן מציגים המשך צמיחה משמעותית בתחום אספקת החשמל ואנחנו ממשיכים לבסס את מעמד החברה כשחקן מוביל בתחום. השורה התחתונה ברבעון הושפעה בין היתר מהשלכות מבצע 'עם כלביא' על פעילות הגפ"מ והגז הטבעי. בתוך כך, אנו פועלים כל העת לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה ומעדכנים היום על כוונה לגייס לראשונה נע"מ בהיקף של כ-150 מיליון שקל, זאת כחלק מגיוון והוזלה של מבנה החוב בחברה, ובהמשך למגמה העקבית של צמצום חוב החברה במהלך השנה האחרונה. נמשיך לפעול למיקסום ערך החברה לטובת כלל בעלי המניות".



