שלמה איזנברג, יו״ר ישרס: "שומרים על איתנות פיננסית ונזילות גבוהה למרות האתגרים בענף המשרדים"

הכנסות הקבוצה ממגזר נדל"ן מניב ברבעון השני של השנה גדלו בכ-1.6% והסתכמו בכ- 137.3 מיליון שקל ובמחצית גדלו בכ-3% והסתכמו ב-275.2 מיליון שקל.
ה-NOI ברבעון השני גדל בכ-1% והסתכם בכ-119.3 מיליון שקל ובמחצית ה -NOI גדל בכ-2.6% והסתכם בכ- 237.4 מיליון שקל.
ה-AFFO ברבעון השני רשם ירידה קלה של כ–3% והסתכם בכ-89.1 מיליון שקל ובמחצית ירידה של כ-1.6% לכ-174 מיליון שקל, זאת בעיקר מירידה בהכנסות המימון.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות ברבעון השני הסתכם בכ-43.6 מיליון שקל ו-106.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.
שיעור תפוסה ממוצע של הנכסים עומד על כ-87%. סך שטחי הנכסים המניבים ליום 30.6.2025 הסתכמו בכ-634 אלף מ"ר.
קבוצת ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025 ולמחצית השנה:
הכנסות פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ – 137.3 מיליון שקל לעומת 135.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ–1.6%. במחצית הסתכמו ההכנסות בכ- 275.2 מיליון שקל לעומת 267.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ – 3%. הגידול בהכנסות נובע מעליה במדד המחירים לצרכן וכן מגידול בהכנסות בהר חוצבים ומהכנסה חד פעמית משוכר ברבעון הראשון של השנה.
הכנסות מפעילות נדל"ן למגורים ולמכירה הסתכמו ברבעון השני בכ-5.2 מיליון שקל לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הסתכמו ההכנסות בכ-6.3 מיליון שקל לעומת 102.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון בהכנסות מפעילות במגזר זה הינו יישום אסטרטגיית החברה להתמקד בפעילות המניבה ובמקביל להקטין את פעילותה במגזר זה.
ה-NOI ברבעון השני הסתכם בכ-119.3 מיליון שקל לעומת 117.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ – 1%. במחצית הסתכם ה-NOI בכ–237.4 מיליון שקל לעומת 231.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ–2.6%.
סך ה-NOI השנתי בהנחת תפוסה מלאה של נכסי החברה מסתכם בכ – 570 מיליון ₪.
ה-AFFO (רווח נקי, בנטרול שערוכים והוצאות והכנסות חד-פעמיות ובהתאם לגישת ההנהלה) ברבעון השני הסתכם בכ-89.1 מיליון שקל לעומת 92.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הסתכם ה – AFFO בכ- 174 מיליון שקל לעומת 176.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות המימון.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני בכ-43.6 מיליון שקל לעומת 40.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.7%. במחצית הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בכ-106.3 מיליון שקל לעומת 198.7 מיליון שקל. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מהטבת מס חד פעמית והכרה ברווח ממכירת הקרקע בשוהם במחצית המקבילה אשתקד.
נדל"ן להשקעה בהקמה הסתכם נכון ליום 30.6.2025 בכ-352 מיליון שקל לעומת כ-352.6 מיליון שקל ביום 31.12.2024. הקיטון הקל נובע ממיון קריית התקשורת שלב ב' בפרויקט מסעיף זה לנדל"ן להשקעה עקב החלטת החברה להקפיא הקמת שלב ב' בנכס ומנגד מעבודות הקמה בפארק שער המדע שלב ג' רחובות.
היקף שטחי הנכסים המניבים נכון ליום 30.6.2025 הסתכם בכ-634 אלף מ"ר, עם שיעור תפוסה ממוצע של 87%. שיעור זה כולל את העלייה בתפוסה בפרויקט "פארק גיסין" בשל הזכייה במכרז הדיור הממשלתי, אשר הכנסות בגינו צפויות להתחיל במהלך השלישי של השנה, וכן כולל את בניין ברוש הנמצא בתהליך שיווק ונכון למועד הדוח שיעור התפוסה בו עומד על כ- 30%.
סך הנכסים הנמצאים בשלבי הקמה מסתכם בכ-123.1 אלף מ"ר, בתוספת כ-2,091 מקומות חנייה, בעלות בנייה משוערת לסיום של כ-979 מיליון שקל. בין הנכסים הנמצאים בשלב ביצוע/תכנון מתקדם: פארק שער המדע ברחובות שלב ג', קמפוס טירת הכרמל, פארק עוגן (מתחם צפוני) בפתח תקווה וגן טכנולוגי ירושלים בניינים 6-7 (שלב א') וכתר דוד ימקא מגרש A. צפי הכנסות NOI בתפוסה מלאה בגין נכסים אלו מסתכם לכ-99 מיליון שקל.
מזומנים ושווי מזומנים ליום 30.6.2025 הסתכמו לסך שך כ-388.8 מיליון שקל לעומת 671.3 מיליון שקל ליום 31.12.2024. הקיטון נובע בעיקר מפירעונות חלקיים של אגרות חוב סדרות יד', טו' ו – יט', מרכישת קרקע בשגב שלום, מהשקעות בנדל"ן להשקעה בהקמה ונדל"ן להשקעה, רכישה עצמית של מניות ומחלקות דיבידנד בקיזוז רווח מפעילות שוטפת.
ההון המאוחד של ישרס נכון ליום 30.6.2025 הסתכם בכ-4.86 מיליארד שקל לעומת כ-4.92 מיליארד שקל ליום 31.12.2024.
שלמה איזנברג, יו"ר קבוצת ישרס: "על רקע האתגרים שעומדים בפני ענף המשרדים, ישרס שומרת על מגמה חיובית שבאה לידי ביטוי באיתנות פיננסית ורמת נזילות גבוהה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 67.7 מיליון שקל ולחברה יתרות מזומנים בקופה של כ- 388 מיליון שקל נכון ליום המאזן. לאחר יום המאזן ישרס גייסה הון בהיקף של 570 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח. כמו כן הליך אכלוס של בתי המשפט בפרויקט "פארק גיסין" החל לאחר תאריך המאזן ואנו נכיר בהכנסות כבר החל מהרבעון השלישי של השנה".
101 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 89.66 מיליון בישרס
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישרס. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.47%
|
326680
|
אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends
|
5.27%
|
1855542.4
|
4.88%
|
2326778.3
|
4.88%
|
3439123.7
|
3.44%
|
4524518
|
2.96%
|
1086211
|
2.88%
|
397732.9
|
2.73%
|
5863906
|
2.32%
|
6526249.7
|
2.13%
|
2038483.2