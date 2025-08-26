יגאל רותם מונה לחבר דירקטוריון בחברת ולנס סמיקונדקטור

חברת ולנס סמיקונדקטור (Valens Semiconductor, NYSE:VLN), ספקית מובילה של שבבים לתקשורת מהירה בתעשיות האודיו-וידאו והרכב, מודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט למנות את יגאל רותם, מנהל היי-טק ותיק ויזם סדרתי, כחבר בדירקטוריון.
מר רותם מחליף את מייקל לינזה, חבר דירקטוריון ובעל מניות בחברת ולנס מאז 2018.
ד"ר פיטר מרטנס, יו"ר הדירקטוריון של ולנס סמיקונדקטור, ציין: "הניסיון של יגאל רותם, הן כמנכ"ל והן כיו"ר של חברות טכנולוגיה פרטיות וציבוריות, יביא נקודת מבט מקצועית חשובה לצוות שלנו. אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להודות למייקל לינזה על תרומתו החשובה לדירקטוריון במשך שנים רבות בהן כיהן כחבר דירקטוריון."
גדעון בן-צבי, מנכ"ל ולנס סמיקונדקטור, הוסיף: "הניסיון של יגאל רותם בהובלת עסקים לצמיחה, לרבות כמייסד ומנכ"ל של חברת שבבים, הופך אותו לתוספת משמעותית לדירקטוריון שלנו. יכולתו המוכחת להניע צמיחה אסטרטגית ולקדם חדשנות תהיה בעלת חשיבות רבה כאשר נמשיך בהרחבת ההובלה הטכנולוגית שלנו בתעשיות השונות. אני רוצה להודות למייקל לינזה על השנים הרבות שהקדיש לחברה; בעיניי, הוא דוגמא ומופת לתפקוד חבר דירקטוריון – חכם, יוזם ומקצועי."
יגאל רותם נבחר על ידי הדירקטוריון בזכות ניסיונו העשיר כמנהל היי-טק, יזם ומוביל חדשנות תעשייתית. לאחרונה כיהן כיו"ר Shift4 EU Bank לאחר שנרכשה על ידי Shift4 Inc בעסקה בשווי 575 מיליון דולר. קודם לכן, כיהן במשך יותר מעשור כמנכ"ל ויו"ר Finaro (לשעבר Credorax) והציב את החברה כמובילה עולמית בתחום אמצעי תשלום דיגיטליים ופתרונות עיבוד תשלומים, כשהוא מוביל בהצלחה את מכירתה ל-Shift4. מוקדם יותר בקריירה שלו, היה שותף להקמת חברת שבבים בשם PowerDsine, מחלוצות טכנולוגיית Power over Ethernet, שם שימש כמנכ"ל והוביל את החברה להנפקה בנאסד"ק ולרכישתה לאחר מכן על ידיMicrosemi בסכום של 246 מיליון דולר.
הדירקטוריון החליט על מינויו של מר רותם בישיבתו מיום 25 באוגוסט 2025, ומינויו נכנס לתוקף באופן מיידי.