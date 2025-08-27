איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "הכנסות ורווחיות הקבוצה ממשיכים לצמוח, גם בתקופות מאתגרות"

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 עלו בכ-14% לכ-3.4 מיליארד ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-68 מיליון ש"ח.

במחצית הראשונה של שנת 2025 ההכנסות עלו בכ-14% לכ-6.8 מיליארד ש"ח; הרווח הנקי – 134 מיליון ש"ח.

צבר העבודות של הקבוצה, ליום 30 ביוני 2025, צמח לשיא של כ-38.8 מיליארד ש"ח.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 47 מיליון ש"ח.

קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי תוצאות הרבעון השני לשנת 2025

סך ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-14.3% לכ-3.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל בשנה הקודמת. העלייה נובעת מגידול בהכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת PJM בארה"ב שנרכשה ברבעון הראשון לשנת 2025, ומצמיחה אורגנית ביתר מגזרי הפעילות.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-6.8% לכ-236 מיליון ש"ח, לעומת כ-221 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעליה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל המיוחס בעיקר לפעילות בארה"ב, מעלייה במגזר הפעלה, שירות ואחזקה, בין היתר לאור גידול בהיקף הפעילות, בקיזוז מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל שרווחיותו עדיין מושפעת מהשלכות המלחמה.

החברה רשמה ברבעון השני של שנת 2025 עליה של כ-7.9% ברווח הנקי לכ-68 מיליון ש"ח, לעומת כ-63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ-216 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-215 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות המגזרים לרבעון השני לשנת 2025

ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלה בכ-12.2% לכ-1.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל ב-2024. הגידול נבע מעלייה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לבניה ותחום התקנת מערכות אלקטרו-מכניות. החברה רשמה הפסד תפעולי במגזר של כ-9 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-12 מיליון ש"ח בשנה הקודמת. השינוי ברווחיות נובע בעיקר מהפסד בתחום התשתיות, לנוכח השפעות המלחמה על רווחיות החברה בפרויקטים אלו.

במגזר הפעלה, שירות ואחזקה עלו ההכנסות ברבעון בכ-4.6% לכ-844 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-807 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני בהיקפי הפעילות במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר זה עלה בכ-10.4% לכ-74 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-67 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל עלו ההכנסות ברבעון בכ-32% לכ-655 מיליון ש"ח, לעומת כ-496 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של חברה בארה"ב שנרכשה במהלך הרבעון הראשון. הרווח התפעולי במגזר עלה בכ-38.5% לכ-18 מיליון ש"ח, לעומת כ-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בפעילות בארה"ב.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום ההכנסות ברבעון עלו בכ-56.7% לכ-188 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-120 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2024. הגידול נובע מעלייה בהיקפי הביצוע ברבעון. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-11 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מעלייה בהוצאות מכירה ושיווק של אלקטרה מגורים ומירידה ברווחי ישות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הפועלת ברוסיה.

במגזר הזכיינות ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-267 ש"ח, לעומת כ-292 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מירידה בהכנסות פעילות התחבורה הציבורית של אלקטרה אפיקים לאור סיום פעילות של אחד האשכולות, ומירידה בהכנסות הזכיין בפרויקט קריית הממשלה בנתניה לאור סיום הקמתו. הרווח התפעולי במגזר זה עלה לכ-9 מיליון ש"ח, לעומת כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה ברווחי אלקטרה אפיקים.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025

סך ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 עלו בכ-14.2% לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת לכ-5.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מגידול בהכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת PJM בארה"ב שנרכשה בתקופת הדוח, ומצמיחה אורגנית ביתר מגזרי הפעילות.

הרווח הגולמי במחצית עלה בכ-8.5% לכ-473 מיליון ש"ח, לעומת כ-436 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מעלייה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ומיוחס בעיקר לפעילות בארה"ב, עלייה במגזר הפעלה, שירות ואחזקה, בין היתר לאור גידול בהיקף הפעילות, בניכוי ירידה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

החברה רשמה במחצית הראשונה לשנת 2025 רווח נקי של כ-134 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. יצוין כי בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח הון, לאחר מס, בסך כ-10 מיליון ש"ח בגין רווח ממכירת הזכיין במעונות הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן. בנטרול רווח זה היה הרווח הנקי של אלקטרה אשתקד מסתכם בכ-124 מיליון ש"ח, נתון המשקף עלייה של כ-8.1% ברווח הנקי.

ה-EBITDA בחציון הראשון הסתכם לכ-439 מיליון ש"ח, לעומת כ-445 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ממאזן החברה, נכון ל-30 ביוני 2025 עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר) הסתכמו בכ-808 מיליון ש"ח.

ההון של החברה, נכון ל-30 ביוני 2025 הסתכם בכ-2.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.3 מיליארד ש"ח ל-31.12.2024.

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 30 ביוני 2025 עלה לכ-38.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-37.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:

במאי 2025 אלקטרה תשתיות, התקשרה בהסכם לרכישת 51% מהון המניות של החברות טר ארמה בע"מ וחברת טר ארמה תעשיות בע"מ, העוסקות בתחומי התשתיות והתעשייה הטרומית. התמורה הכוללת בגין העסקה תסתכם לסך של 36-50 מיליון ש"ח, בכפוף להתאמות שסוכמו בין הצדדים. מחזור הפעילות השנתי של החברות הנרכשות מוערך בכ-320 מיליון ש"ח, וצבר העבודות של 'טר ארמה' נכון למועד חתימת ההסכם עומד על כ-800 מיליון ש"ח. במסגרת העסקה הוענקו לצדדים אופציות רכש ומכר הדדיות בנוגע ליתרת 49% מהון המניות של כל אחת מהחברות הנרכשות בתום 72 חודשים לאחר השלמת העסקה, וזאת בהתאם לשווי אשר ייקבע על בסיס מכפיל בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הרכישה.

במאי 2025 חתמה אלקטרה עם שנהב מימון נתניה בי או טי, על הסכם למכירת מלוא אחזקות אלקטרה בחברת קמפוס אלקטרום, אשר הינה הזכיין בפרויקט קריית הממשלה בנתניה. בחודש יולי 2025 הושלמה העסקה וכתוצאה מכך בדוחות הרבעון השלישי של שנת 2025 צפוי לנבוע לחברה רווח הון חשבונאי, לפני מס, בסך של כ-16 מיליון ש"ח והחוב הפיננסי, נטו של החברה יקטן בכ-280 מיליון ש"ח. החברה תמשיך להחזיק ב-100% ממניות חברת התפעול והתחזוקה המספקת לזכיין את שירותי התפעול והתחזוקה של הפרויקט.

באפריל 2025 אלקטרה בניה נבחרה כקבלן ראשי של הפרויקט להקמת חוות השרתים "אלפא", שתוקם בנתניה. חוות השרתים "אלפא" הינו פרויקט שיבוצע עבור שותפות, המוחזקת על ידי חברת לוינשטיין הנדסה וקבלנות ועל ידי חברת די.סי צפון שותפות מוגבלת. היקף העבודות שתבצע אלקטרה בפרויקט נאמד בכ-450 מיליון ש"ח.

באפריל 2025 אלקטרה בניה זכתה במכרז של בית החולים אסותא באשדוד לעבודות שלד, התקנת מערכות, מעליות וביצוע עבודות גמר לפרויקט של הקמת בניין מגדל אשפוז חדש בבית החולים, בסמוך למגדל קיים. התמורה הכספית לאלקטרה בניה בגין ביצוע העבודות האמורות צפויה לעמוד על כ-530 מיליון ש"ח. עבודות הקמת המתקן צפויות להתחיל בתקופה הקרובה ולהימשך עד כ-64 חודשים ממועד צו התחלת העבודה.

באפריל 2025 אלקטרה דנקו, שבבעלות הקבוצה, זכתה במכרז של בית החולים איכילוב בתל אביב, לביצוע תוספת בניה של 2 קומות מלאות ועוד קומה אחת טכנית וגג ב'מגדל עופר' בבית החולים. התמורה הכספית לאלקטרה דנקו בגין ביצוע העבודות האמורות צפויה לעמוד על כ-113 מיליון ש"ח.

בפברואר 2025 חתמה אלקטרה בניה על הסכם עם ורטיקל סיטי לשמש כקבלן ראשי לביצוע עבודות דיפון וביסוס לשני מגדלים המתוכננים במסגרת פרויקט ורטיקל סיטי ברמת גן, וכן תכנון וביצוע חניון בן 6 קומות בשטח של כ-36,800 מ"ר שיוקם מתחת לדרך מנחם בגין ברמת גן עבור אותו פרויקט. התמורה בפרויקט צפויה לעמוד על כ-390 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

בפברואר 2025 אלקטרה מגורים ודן נדל"ן (בחלקים שווים) זכתה במכרז רמ"י לחכירת מגרש בשטח כ-6.1 דונם הכלול בתכנית רובע שדה דב, בתל אביב. התמורה הכוללת בגין הקרקע, לרבות עלויות פיתוח, מסתכמת בכ-808 מיליון ש"ח כאשר חלקה של אלקטרה מגורים הינו 50%. הקרקע תשמש לבניה רוויה למגורים של 437 יח"ד, כ-2,200 מ"ר מסחר וכ-3,500 מ"ר תעסוקה. היקף ההכנסות הכולל בפרויקט נאמד בכ-2.5 מיליארד ש"ח, בתוספת מע"מ.

בינואר 2025 חברת הבת אלקטרה ארה"ב חתמה על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת PJ Mechnical תמורת כ-29 מיליון דולר במזומן. החברה הנרכשת הינה חברה קבלנית ותיקה אמריקאית המתמחה בעבודות מכאניות בתחום מיזוג האויר Air Side ובכלל זה עבודות פחחות, צנרת, בידוד, שירות ותחזוקה.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "אנחנו ממשיכים במגמת הצמיחה בהכנסות וברווחיות, כשמבנה הקבוצה, המבוסס על מספר רגליים איתנות, מאפשר לנו גמישות ניהולית ומסייע לנו להציג תוצאות חזקות גם בתקופות מאתגרות, וזאת על אף השפעות המלחמה על הפעילות בתחום פרויקטי התשתיות והמבנים בישראל.

ברבעון השני של השנה בלטה במיוחד התרומה החיובית של הפעילות בארה"ב, כאשר רכישת חברת PJM בארה"ב בתחילת השנה הביאה לגידול בהכנסות וברווחי מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל. לצד זאת, נמשכה גם הצמיחה במחזורי הפעילות ובשיעורי הרווחיות במגזר הפעלה, שירות ואחזקה.

לפני כחודש השלמנו את העסקה למכירת הזכיין בפרויקט קריית הממשלה בנתניה, והיא צפויה להניב לנו ברבעון השלישי רווח הון, לפני מס, בסך של כ-16 מש"ח לצד הקטנת החוב הפיננסי של הקבוצה בכ-280 מיליון ש"ח. עסקה זו הינה בהמשך לעסקאות נוספות שביצענו בהצלחה במגזר הזכיינות, בהן פעלנו להשבחת פרויקטים ומימושם באופן המניב לחברה תזרימי מזומנים ורווחים.

בראיה אסטרטגית לשנים הבאות, רכישת 51% ממניות קבוצת התשתיות והתעשייה טר-ארמה שבוצעה בחודש מאי האחרון, אשר כפופה לאישור הממונה על התחרות, צפויה להרחיב את יכולות הקבוצה להתמודד על פרויקטים מורכבים בתחומי התשתיות והתעשייה הטרומית.

בתוך כך, מתחילת השנה זכינו במספר פרויקטים משמעותיים בישראל, ביניהם הקמת חוות השרתים "אלפא" בנתניה בהיקף של כ-450 מיליון ש"ח, הצפויה לבסס את התמחותנו בתחום הצומח של חוות שרתים שיהווה מנוע צמיחה נוסף עבור הקבוצה. בנוסף, זכינו במכרזים לביצוע עבודות משמעותיות בתחום הבריאות – בבתי החולים אסותא אשדוד ואיכילוב בת"א, בהיקף של כ-530 מיליון ש"ח. בראייה קדימה, אנו מעריכים, כי תחום הבריאות ימשיך להתפתח ואלקטרה תוכל להנות מיתרונותיה היחסיים גם בסקטור זה.

להערכתנו, בשנים הקרובות צפוי גידול משמעותי בפרויקטים לתשתיות ולמגורים בישראל לאור הצרכים הגדולים הקיימים במשק, ובהמשך לעיכובים שנוצרו בפרויקטים בצל המלחמה המתמשכת. אנחנו פועלים להבטיח שאלקטרה תהיה שחקנית מרכזית בייזום, ביצוע ותפעול פרויקטים בתחום זה.

אנחנו ממשיכים להגדיל את צבר ההזמנות שלנו שנושק כבר ל-40 מיליארד ש"ח, תוך המשך יישום אסטרטגיית החברה שמוכיחה את עצמה לאור השנים – ליזום, להקים ולתפעל פרויקטים".



