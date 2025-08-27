אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "הנפקת דלק נכסים ומיזוג להב אנרגיה ירוקה היו אבני דרך מרכזיות בצמיחתנו"

הכנסות החברה לחציון הראשון לשנת 2025, הסתכמו בכ- 347 מיליון שקל, עליה של כ- 12.3%, בהשוואה לחציון המקביל אשתקד; הרווח הכולל לחציון הראשון לשנת 2025, הסתכם בכ-99 מיליון שקל, עליה של כ- 38.3%, בהשוואה לחציון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 1.24 מיליארד שקל, לאחר תשלום דיבידנד בהיקף של כ- 50 מיליון שקל בגין שנת 2024.
שיעור ההון העצמי מסך המאזן עמד על כ- 50% - מינוף נמוך, שמרני, בנוסף לקווי אשראי לא מנוצלים.
לתום החציון הראשון לשנת 2025 לחברה יתרות מזומנים וני"ע סחירים של כ- 242.8 מיליון שקל (לא כולל חברות כלולות).
בחודש יולי 2025, השלימה דלק נכסים בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) והפכה לחברה ציבורית ובכך ההון העצמי חצה את רף המיליארד שקל.
בחודש אוגוסט 2025 הושלם המיזוג בין להב אנרגיה ירוקה ופריים אנרג'י בעקבות המיזוג להב אל.אר תרשום רווח הון בטווח של 70-75 מיליון שקל (לפני הפרשה למס), שירשם ברבעון השלישי לשנת 2025.
אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב אל.אר: "בהמשך לצמיחה בחצי השנה המדווחת בהכנסות, ברווח הכולל ובהון העצמי המשכנו לשים דגש על השקעות ומימושים בגרמניה, פיתוח תחום איכות הסביבה, האנרגיה הירוקה, דלק נכסים ודלק ישראל. עמדנו בשני יעדים אסטרטגיים מהותיים שהצבנו לעצמנו - הנפקת דלק נכסים ומיזוג להב אנרגיה ירוקה לחברה ציבורית ממוזגת עם פריים אנרג'י, ובניית תשתית ארגונית לצמיחה וגידול.
אנו ערוכים לניצול הזדמנויות עם מבנה ארגוני מתאים, לצד קופת מזומנים ויכולת ניהולית, פעולות שיובילו את החברה לתפיסתנו לצמיחה ולהצפות ערך נוספות למשקיעים".
ריכוז התוצאות:
בתום החציון הראשון לשנת 2025, לחברה עודף נכסים שוטפים במאזן על התחייבויות שוטפות של כ- 130 מיליון שקל
מהלכים אסטרטגיים
להלן מהלכים שבוצעו ע"י החברה החל מה- 1 בינואר 2025 המבטאים חוזקה, ידע מקצועיות ויצירה
החברה בוחנת עסקאות חדשות לרכישת פורטפוליו של נכסים מסחריים בהיקף כולל של כ- 83.2 מיליון אירו ובתשואת CAP ממוצעת של כ- 9.02%.
בנוסף החברה נמצאת במו"מ למכירת 9 נכסי נדל"ן מסחרים נוספים בגרמניה, בתמורה כוללת של כ- 40.8 מיליון אירו ובתשואת CAP של כ- 5.15%.
98 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 78.14 מיליון בלהב
קרנות נאמנות שמחזיקות את להב.
