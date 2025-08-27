פוטנציאל להגדיל את הקצבה גם לאחר הפרישה: מנורה מבטחים משיקה מסלול השקעה חדשני למקבלי קצבה

מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה בישראל, משיקה מסלול השקעה חדשני למקבלי קצבה - "מסלול עוקב מדדים למקבלי קצבה". המסלול החדש נועד לענות על האתגר המרכזי שניצב בפני הפורשים באשר לדרך להגדיל את קצבת הפנסיה גם לאחר סיום העבודה והיציאה לפרישה.

הפתרון שמשיקה מנורה מבטחים יאפשר בחירה במסלול חשיפה מוגברת למניות עם פיזור גלובלי מיטבי, שיאפשר לפורשים להמשיך ולהגדיל את הצבירה הפנסיונית שלהם גם לאחר הפרישה, תוך מתן מענה לאתגר התארכות תוחלת החיים והצורך בהכנסה פנסיונית גבוהה ויציבה לשנים ארוכות.

המסלול, שפותח בשיתוף חברת המחקר והמדדים הבינלאומית Index, מציע למעשה השקעה חכמה במגוון רחב של מניות בשווקי חו"ל עם גישה ל-4 מדדי מניות דומיננטיים המספקים פיזור איכותי, יעיל ומקסימלי. המסלול מעניק חשיפה למניות מ-33 מדינות מפתח ברחבי העולם הנסחרות ב-12 מטבעות שונים, ובכך מאפשר מצד אחד להשיג תשואה גבוהה יותר לאורך שנים, ומצד שני להבטיח פיזור יעיל על פני גאוגרפיות, סקטורים ומטבעות שונים, אלמנט שמאזן וממתן משמעותית את הסיכון ביחס למסלול מוטה מניות.

המסלול זמין בשני מוצרים פנסיוניים:

קרן פנסיה מקיפה (מ"ה 15661) – חשיפה של עד 40% למניות ו-60% אג"ח מיועדות.

קרן פנסיה משלימה (מ"ה 15673) – חשיפה של עד 65% למניות וכ-35% לאג"ח ממשלתי.

בצעד זה רותמת מנורה מבטחים את היתרונות והניסיון שצברה לטובת עולם הפרישה, בו היא משמשת כבית הגדול ביותר של הפורשים הישראלים - כ-47 אלף איש מקבלים ממנורה מבטחים קצבת פרישה מדי חודש (יותר מפי שניים ביחס לחברה השנייה בגודלה).

ראוי לציין כי הבחירה האם להצטרף למסלול עם החשיפה הרחבה יותר למניות דורשת בחינה קפדנית של פרופיל הסיכון האישי של החוסך, כמו גם צרכיו ודרישותיו.

ציפי אבירם קינן, מנהלת מערך הפרישה של מנורה מבטחים: "מנורה מבטחים ממשיכה לחדש ולהביא בשורה בעולמות הפנסיה והחיסכון גם עבור מי שכבר יצא לפנסיה אך עדיין מבקש לבחון אפשרויות להגדיל את החיסכון שיעמוד לרשותו לאורך כל שנות הגמלאות. זו דרך אפשרית נוספת למיצוי מקסימלי של אפיקי החיסכון, שמתווספת למגוון פתרונות בהתאמה אישית שמציעה מנורה מבטחים: פרישה מלאה, פרישה תוך שילוב עבודה ואפילו פרישה זוגית".

מנורה מבטחים היא קרן הפנסיה הגדולה בישראל ונחשבת למובילה בתחום מסלולי מחקי המדד, עם שורה של מסלולים ייחודיים - החל ממסלולי אג"ח סולידיים, דרך משולבים (חלוקה בין אג"ח ומניות) ועד למסלולים עוקבי מדדי מניות.

מנורה מבטחים מצטיינת במקביל גם מבחינת קליטת הכספים ומתן השירות, כפי שהכריזה רשות שוק ההון בשבוע שעבר (17 באוגוסט), ומובילה בחדשנות פנסיונית תוך התאמה מתמדת לצרכים המשתנים של הציבור הישראלי.