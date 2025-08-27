רמי נוסבאום, יו״ר אשטרום: "תוצאות הרבעון השני מדגישות את החוסן העסקי והאיתנות הפיננסית של הקבוצה"

הרווח התפעולי עלה ל-274 מיליון ₪, עליה של כ- 50%.
הרווח הגולמי עלה לכ- 246 מיליון ₪.
הרווח הנקי ברבעון עלה משמעותית לכ-94 מיליון ₪.
ה- EBITDA עלה לכ-159 מיליון ₪.
לקבוצה צבר הזמנות של כ-8 מיליארד ₪.
יתרת המזומנים ומסגרות האשראי של הקבוצה עומדים על 2.1 מיליארד ש"ח.
הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-1.109 מיליארד ₪ לעומת כ-1.066 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 4.1%.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-246 מיליון ₪, גידול של כ-3.4% בהשוואה לכ-238 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה נובע משיפור בפעילות המגזרים קבלנות, תעשיות ונכסים.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-274 מיליון ₪, לעומת כ-182 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד– גידול של כ- 50%, עלייה המייצגת גידול במחזור וברווחיות ברוב מגזרי הפעילות.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ- 94 מיליון ₪ בהשוואה לכ-13 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 617%.
ה- EBITDA הסתכם בכ-159 מיליון ₪, לעומת כ-145 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-10%.
אירועים משמעותיים מתחילת השנה:
בינואר 2025, ביצעה החברה הנפקת מניות מוצלחת בסך של כ-600 מיליון ₪ בהשתתפות של בעלי השליטה בסך של כ- 100 מיליון ₪.
בפברואר 2025 נחתם חוזה לפרויקט האנרגיה המתחדשת EL-PATRIMONIO, בהספק של כ-195 MWDC כולל הסכם למכירת חשמל לעיריית סן אנטוניו למשך 20 שנה החל מ-2027, עם צפי הכנסות של למעלה ממיליארד דולר.
בחודש מרץ 2025 זכתה אשטרום תעשיות ביחד עם שותפים במכרז רמ"י להפעלת מחצבת חנתון.
בחודש יוני 2025 אשטרום אנרגיה מתחדשת השלימה הסכם השקעה עם שני גופים מוסדיים בסך של כ-80 מיליון דולר בתמורה לכ-36% ממניות הפרויקט הסולארי TIERRA BONITA לפי שווי של כ-220 מיליון דולר.
בחודש יולי 2025 ביצעה החברה גיוס חוב מוצלח בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-570 מיליון שקל.
בחודש יולי 2025 קיבלה אשטרום, יחד עם שותפים, הסמכה מהממשלה לקידום הקמת תחנת כוח "שמשון", הצפוי להוות תשתית אסטרטגית לחיזוק אספקת החשמל ופיזור מוקדי הייצור בישראל.
הרחבה על מספר תחומי הפעילות של הקבוצה ברבעון השני לשנת 2025
אשטרום קבלנות
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ- 647 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 568 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 13.9%. והרווח הגולמי הסתכם בכ- 62 מיליון ₪ לעומת כ- 55 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 12.9%. שיעור הרווח הגולמי עומד על 9.6% לעומת 9.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
אשטרום תעשיות
הכנסות המגזר ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ- 264 מיליון ₪ לעומת כ- 241 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עם עלייה של 9.7%. הרווח הגולמי הסתכם בכ- 36 מיליון ₪ כמו בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עומד על 13.7% לעומת 15.1% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה במחזור ההכנסות וברווחיות לעומת הרבעון הראשון לשנה זו, נובעת בעיקר בשל היציאה למבצע "עם כלביא", אשר בעטיו ירד היקף האספקות ופגע ברווחיות.
אשטרום נכסים
ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ההכנסות בכ- 128 מיליון ₪ לעומת כ- 105 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד- עלייה של 22.1%. הרווח הגולמי הסתכם בכ- 90 מיליון ₪ לעומת כ- 79 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד- עלייה של 13.9%.
אשטרום אנרגיה מתחדשת
ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ההכנסות בכ- 21 מיליון ש"ח והרווח הגולמי הסתכם בכ- 8 מיליון ₪ שיעור הרווח הגולמי עומד על 37.9%.
אשטרום מגורים (אשדר)
ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ההכנסות בכ- 168 מיליון ₪ לעומת כ- 213 מיליון ₪ ירידה של 21.4%. הרווח הגולמי הסתכם בכ- 39 מיליון ₪ לעומת כ- 52 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של 24.5%. שיעור הרווח הגולמי עומד על 23.4% לעומת 24.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום: "תוצאות הרבעון השני מדגישות את החוסן העסקי והאיתנות הפיננסית של הקבוצה שממשיכה ליישם בעקביות את אסטרטגיית הצמיחה הרב-שנתית שלה. העלייה המשמעותית ברווח התפעולי וברווח הנקי, משקפות את יכולתנו לצמוח גם בתקופות מאתגרות ולהשקיע בפיתוח פעילותנו בארץ ובעולם. נמשיך לפעול מתוך ראייה ארוכת טווח, תוך שמירה על גמישות ובחינת הזדמנויות עסקיות במגזרי הפעילות השונים בארץ ובחו"ל שיחזקו את הקבוצה ויעמיקו את הערך ללקוחות, לשותפים ולבעלי המניות".
137 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 211.97 מיליון באשטרום קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אשטרום קבוצה. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
10.51%
|
3536623.74
|
10.51%
|
6630131.27
|
10.51%
|
13220894.66
|
9.84%
|
3562565.58
|
8.07%
|
11676659.42
|
5.27%
|
443059.32
|
5.26%
|
3726869.59
|
5.12%
|
11453379.25
|
4.22%
|
2161820
|
4.19%
|
2033305.49