איסתא מתרחבת בתיירות ובנדל״ן: גידול של 41% בהכנסות, וגייסה 65 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם כ- 34.8 מיליון שקל.

סך הכנסות החברה למחצית הראשונה של 2025 גדלו בכ- 41% ועמדו על כ-205.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2025 חתמה החברה על הסכם שכירות מלון איילת השחר עם ישרוטל ניהול מלונות, לפיו המלון יושכר לישרוטל לתקופה של 15 שנה.

במחצית הראשונה של 2025 התקבל היתר בניה מלא לפרויקט באשדוד, אשר כולל הקמת 170 יח"ד והשיווק החל.

הרווח הגולמי רשם עלייה של כ- 5% במחצית הראשונה של 2025 והסתכם בכ- 99.1 מיליון שקל.

מגזר הנדל"ן -ה-NOI וה-FFO (חלק התאגיד) למחצית הראשונה של 2025 הסתכמו לכ-39 מיליון שקל וכ-24 מיליון שקל, בהתאמה.

הון העצמי הסתכם בכ-1.65 מיליארד שקל.

נכון להיום לחברה 8 פרויקטי נדל״ן למגורים בביצוע כאשר החברה צופה כי מרבית יתר הפרויקטים יחלו בהקמה ושיווק עד תום הרבעון הראשון של 2026.

איסתא בע"מ, חברת התיירות הגדולה בישראל ועם פעילות נדל״ן ענפה הכוללת מרכזים לוגיסטיים להשכרה, ייזום פרויקטים למגורים ונכסים מלונאיים מדווחת על התוצאות כספיות למחצית הראשונה של 2025.

סך הכנסות החברה למחצית הראשונה של 2025 גדלו בכ- 41% ועמדו על כ-205.8 מיליון שקל לעומת כ-146 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מתוך הכנסות אלו כ-170.3 מיליון שקל מתחום התיירות וכ-35.4 מיליון שקל הכנסות מדמי שכירות.

הגידול בהכנסות מתיירות נובע בעיקרו מגידול בהיקפי הפעילות בשל המשך פיתוח עסקי להרחבת קהלי היעד של החברה והתמקדות במוצרי תיירות בעלי רווחיות עודפת (כגון חבילות נופש, הפקות/כנסים, קבוצות ומוצרי תיירות מורכבים).

סך ההכנסות ברבעון השני של 2025 רשמו עלייה של כ- 22.5% והסתכמו בכ- 112 מיליון שקל לעומת כ- 91.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך תקופת הדוח פעילות התיירות הסיטונאית הושפעה ממלחמת עם כלביא מחד והיקפי הפעילות הקמעונאית הצטמטצו מאידך גם זאת כתוצאה מהמלחמה.

בתחום הנדל"ן ההחברה ממשיכה ביישום תוכניתה האסטרטגית לחיזוק התשתית העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות, להמשך השבחה של הקרקעות בשלב הייזום, וכן המשך צמיחה וגיוון מקורות ההכנסה לטובת יצירת תזרים מזומנים יציב תוך ניהול סיכונים שמרני בהתאם לשינויים המקרו כלכליים.

בתחום המגורים, ממשיכה החברה בקידום ותכנון הפרויקטים השונים אשר כוללים הקמה של כ - 3,800 יחידות דיור אשר מתוכן כ - 2,500 מיועדות לשיווק במסגרת תכניות ממשלתיות מהן כ - 800 בשוק החופשי וכ - 1,300 יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית (מתוכן כ-960 לשיווק). לחברה 8 פרויקטים בביצוע והיא צופה כי מרבית יתר הפרויקטים יחלו בהקמה ושיווק עד תום הרבעון הראשון של 2026.

הרווח התפעולי לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ-19 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ- 27 מיליון שקל.

הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 עמד על כ-8.4 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של 2025 הסתכם כ- 34.8 מיליון שקל. מגזר התיירות ברבעון השני של 2025 רשם הפסד מדווח לפני מס של כ - 1.6 מיליון שקל, וזאת ביחס לרווח של כ - 26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר ממלחמת "עם כלביא" בחודש יוני 2025 אשר להערכת החברה גרמה להשפעה שלילית של כ - 8 מיליון שקל ברווח המגזרי, וכן מאירועי תיירות וספורט עונתיים שחלו בתקופה אשתקד. במחצית הראשונה של 2025 רשם מגזר התיירות הפסד מדווח של כ - 0.5 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ - 40 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מימון נטו הושפעו בעיקר בגין התחזקות משמעותית של השקל מול הדולר, כ - 7% בחציון וכ - 9% ברבעון השני וכן בגין עמלת פירעון מוקדם בסך כ - 7 מיליון שקל בעקבות מימון מחדש בחברת FIH , שבוצע במהלך הרבעון השני של השנה. המימון מחדש בוצע בריבית אטרקטיבית יותר ומקטין את הוצאות המימון.

ההון העצמי לתאריך 30.6.2025 עלה לכ-1.65 מיליארד שקל ושיעור ההון למאזן עמד על כ- 42%.

אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו:

הנפקת מניות ואופציות בסך 65 מיליון שקל - לאחר תאריך המאזן גייסה החברה מניות ואופציות בסך 65 מיליון שקל ובמימוש מלא של האופציות תמורה נוספת של כ-92 מיליון שקל נוספים. גיוס המניות בוצע לפי שווי של 113.5 שקל למניה (משקף שווי של 1.96 מיליארד שקל לחברה), כשהאופציות ניתנות למימוש לתקופה של 4 שנים לפי שווי של 160 שקל למניה (משקף שווי חברה של 2.76 מיליארד שקל), פרמיה של כ-41%. ההנפקה חיזקה את האיתנות הפיננסית של החברה ומאפשרת לה לנצל הזדמנויות ולהאיץ את מימוש תוכניותיה העסקיות הן בתחומי הנדל״ן והן בתחומי התיירות.

שיתוף פעולה עם חברת כאל - עקרונות מחייבים לפיתוח פלטפורמת תיירות – בתקופת הדוח נחתם הסכם עקרונות מחייבים לפיהם תוקם חברה משותפת אשר תפתח פלטפורמה תיירותית וכן תיתן ללקוחות כאל הצעות ערך והטבות שונות.

הסכם לרכישת אקו טיולי שטח – לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה, באמצעות החברה הנכדה איסתא ספורט לרכישת מלוא המניות (100%) חברות אקו וטיולי שטח, זאת במסגרת אסטרטגיית החברה לחיזוק והעמקה של תוכן תיירות איכותי.

חתימה על הסכם שכירות מלון איילת השחר - בשנת 2024 השלימה איסתא נכסים עסקה עם צד ג' לרכישת מחצית מזכויות השותף במלון ברמת 5 כוכבים, אשר כולל 147 חדרי אירוח, ספא, בריכות ושטחים נוספים בקיבוץ איילת השחר. במהלך הרבעון הראשון של שנת ,2025 התקשרו איסתא נכסים והשותף בהסכם שכירות עם ישרוטל ניהול מלונות, לפיו המלון יושכר לישרוטל לתקופה של 15 שנה עם אופציה לישרוטל לתקופה נוספת של 9 שנים ו - 11 חודשים בכפוף להודעה של לפחות שנה מראש. דמי השכירות הינם הגבוה מבין שיעורים מסוימים מהמחזור השנתי של המלון או סכומים קבועים מסוימים, כאשר לסכומים הקבועים יתווסף סכ ום בשיעור מסוים מעלות הקמת כ - 50-60 חדרים נוספים ככל שאלו יוקמו.

הארכת הסכם BOT מכללת נתניה – בתקופת הדוח חתמה חברת הבת איסתא נכסים על הארכת הסכם BOT עם מכללת נתניה לתקופה של 25 שנה עם אופציה להארכה ל- 25 שנה נוספות.

פרויקטים ביואב ותימורים – לאחר תאריך המאזן התקשרו איסתא והשותף בהסכם לפיו הוסכם לייחד ביניהם את מגרשי יואב באופן בו איסתא תהא בעלת מלוא הזכויות במגרשים ,501 600 ו - 601 והשותף יהא בעל מלוא הזכויות במגרש ,602 כך שישמרו חלקיהם היחסיים של הצדדים במגרשי יואב, תוך תשלום תשלומי איזון לשותף בסכום שאינו מהותי לחברה. במקביל, התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף אשר מעגן את יחסי השיתוף ביניהם במגרשי תימורים, לפיו ככלל החלטות הצדדים יתקבלו פה אחד, וכלולות בו הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות הכפפת העברת זכויות לזכות סירוב ראשון.

קבלת היתר בנייה מלא והתקשרות בהסכם ליווי בפרויקט אשדוד - במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025 התקבל היתר בניה מלא לפרויקט באשדוד, אשר כולל הקמת 170 יח"ד מתוכם 85 יח"ד בשוק החופשי והחל שיווקו. בנוסף, התקשרה החברה הנכדה איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ עם תאגיד בנקאי בהסכם ליווי להקמת הפרויקט.



