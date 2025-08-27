רני צים, יו״ר רני צים מרכזי קניות: "קפיצת מדרגה בצמיחה הודות לפתיחת מרכזים חדשים והשבחת נכסים קיימים"

הרווח הנקי צמח לכ-29 מיליון שקל, ה-FFO לפי גישת ההנהלה הוכפל לכ-6.6 מיליון שקל.

החברה גייסה בחודש מרץ כ-485 מיליון שקל בהנפקת אגח, שתביא לחסכון שנתי של 10-13 מיליון שקל בהוצאות המימון ולחסכון תזרימי של כ-20 מיליון שקל בשנה.

חברת 'רני צים מרכזי קניות' פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו לכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. השינוי נובע בעיקר ממכירת 50% מהמרכז במעלות, שאשתקד נכללו מלוא ההכנסות ודמי הניהול בגינו, והשנה נכללו בסעיף ההכנסות רק מחצית מהכנסותיו. מנגד החלה החברה להכיר בהכנסות עם הפעלת המכרז ברהט ובטמרה.

ה-NOI מנכסים זהים ברבעון השני גדל לכ-24.3 מיליון שקל, לעומת כ-23.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO לפי גישת ההנהלה ברבעון עלה לכ-6.6 מיליון שקל, נתון המשקף למעלה מהכפלה לעומת כ-3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.

החברה רשמה ברבעון השני של 2025 ירידת ערך נדל"ן להשקעה של כ-10.4 מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-20.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. ירידת הערך ברבעון נובעת מירידה במתחם בכפ"ס, שקוזזה בחלקה משערוך נכסים בערד ובנוף הגליל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה, ברבעון השני של שנת 2025, התסכם לכ-29 מיליון שקל, לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי, הושפע מרווח בסך של כ-63 מיליון שקל, ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו, אשר נובע משערוך פעילות חוות השרתים בחברת סרברס. כמו כן, הרווח הנקי הושפע מקיטון של כ-5 מיליון שקל בהוצאות המימון, נטו, בעיקר בעקבות גיוס האג"ח, אשר שימש לפירעון הלוואות בנקאיות יקרות יותר.

עיקרי התוצאות לחציון הראשון לשנת 2025:

הכנסות החברה בחציון הראשון של שנת 2025 עלו בכ-20.7% לכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-78 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. הגידול נבע מהכנסות שנרשמו בתקופה ממכירת יחידות לוגיסטיקה, מסך של כ-11 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, לכ-25 מיליון בחציון זה, אשר נובע בעיקר ממכירת שטחי לוגיסטיקה במכירת הקרקע בפוריידיס.

ה-NOI מנכסים זהים בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-48.7 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024.

ה-FFO לפי גישת ההנהלה בחציון גדל בכ-62.4% לכ-9.5 מיליון שקל, לעומת כ-5.9 מיליון שקל בחציון המקביל בשנת 2024.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה, במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם לכ-17.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בתקופה המקבילה אשתקד.

המאזן ודגשים נוספים:

נכון לסוף הרבעון השני של 2025 לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ-59 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות, עלה לכ-920.9 מיליון שקל (כ-28.6% מכלל המאזן), לעומת כ-798.4 מיליון שקל בסוף שנת 2024 (כ-26.3% מכלל המאזן). הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהנפקה בהיקף של 104 מיליון שקל שבוצעה לקבוצת חג'ג', וכן מהרווחים במהלך התקופה.

תחזית החברה– ה-NOI של החברה בשנת 2024 הסתכם לכ-102 מליון שקל; על פי תחזית החברה לשנים הבאות, ה-NOI צפוי לצמוח לכ-118 מיליון שקל עד סוף שנת 2025, ולכ-246 מיליון שקל עד סוף שנת 2028. ה-FFO, בשנת 2024 הסתכם לכ-9.4 מיליון שקל, וצפוי לצמוח לכ-38.5 עד סוף שנת 2025, ולכ-134 מיליון שקל עד סוף שנת 2028.

פתיחת מרכזים:

בינואר 2025 השיקה רני צים את שלב א' של מתחם seven רהט שמתפרס על פני כ-6.4 אלף מ"ר ותשיק את שלב ב' עד סוף שנת 2025 כאשר סך הפרויקט ישתרע על פני 11.7 אלף מ"ר ובמאי 2025, השיקה החברה את המרכז המסחרי בטמרה, שגודלו כ-8 אלף מ"ר. לאחר פתיחת מרכזים אלה, לחברה 14 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-127 אלף מ"ר (חלק החברה).

בהסתכלות קדימה, בשנתיים הקרובות החברה צפויה לסיים את הקמתם של שלושה פרויקטים נוספים בהיקף של כ-44 אלף מ"ר (מתוכם כ-18 אלף מ"ר שטחי לוגיסטיקה), ולאכלס אותם, כאשר עד סוף שנת 2025 ייפתחו הפרויקטים בבקעת אונו וכפר סבא, ובסוף שנת 2026 המרכז בראש העין, שיתחיל להניב במחצית הראשונה של שנת 2027. בנוסף, על פי התכנית העסקית של הקבוצה, היא צפויה להקים 4 פרויקטים נוספים, שייפתחו בשנים 2027-2028 בשטח כולל של כ-47 אלף מ"ר, בערים גני תקווה, אום אל פאחם, דליית אל כרמל וטירה.

פעילות האנרגיה של החברה – צפי להגעה להיקף רווח תפעולי של קרוב ל-30 מיליון שקל. חברת ״רני צים אנרגיה מתחדשת (100%) מקדמת ייזום, פיתוח וניהול של פעילות האנרגיה בקבוצת רני צים, כאשר החשמל יסופק לצרכני קבוצת רני צים (מתחמי הקניות, חוות השרתים וכו'). לחברה נכסים מניבים בהיקף רווח תפעולי של כ-4.5 מיליון שקל בשנה, והיא מקדמת 4 מתקני אגירה וקוגנרציה, על בסיס הנכסים הקיימים, שצפויים לתרום רווח תפעולי שנתי מצטבר בהיקף של כ-34 מיליון שקל, כאשר תחילת ההנבה צפויה בשנים 2026-2027.

בחודש מרץ 2025 השלימה החברה בהצלחה הנפקת אג"ח מסדרה ד' (סדרה חדשה) בהיקף של 485 מיליון שקל, כאשר הביקושים בשלב המוסדי בהנפקה היו גבוהים והסתכמו בכ-745 מיליון שקל, בריבית שנתית צמודה בריבית של כ-3.44%. אגרות החוב מגובות בבטוחות על מספר נכסים מניבים, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג iIA-.

גיוס חוב זה נועד להחליף חוב בנקאי הנושא ריבית פריים בתוספת 1.2% בממוצע, בחוב צמוד למדד עם ריבית נמוכה יותר משמעותית. צעד זה התבצע, בין היתר, לאור העובדה שהסכמי השכירות במרכזי הקניות של החברה הינם צמודי מדד, כך שהחברה התאימה את הצמדת החוב לנכסי הבסיס שלה. הנפקה זו עשויה להוזיל, בעקבות שיעור הריבית הנמוך משמעותית שתישא האג"ח בהשוואה לחוב שיוחלף, את הוצאות ריבית של החברה בהיקף של 10-13 מיליון שקל בשנה. כמו כן, מאחר ותשלומי הקרן של האג"ח יבוצעו רק בשנים 2030-2031, בעוד שבמסגרת החוב המוחלף נכלל גם מרכיב קרן המשולם מדי שנה, ייחסך לחברה תזרים מזומנים שנתי בהיקף של כ- 20 מיליון שקל.

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "שנת 2025 הינה שנה של קפיצת מדרגה עבורנו, ומתאפיינת בהאצה משמעותית של פעילות החברה. זאת, הודות לכך שהשקעות רבות שקידמנו בשנים האחרונות מגיעות כעת לבשלות, ומרכזים שיזמנו והקמנו, נפתחים עתה ונכנסים לתיק הנכסים המניבים שלנו. לצד זאת, ביצענו בשנה האחרונה צעדים פיננסיים חשובים לחיזוק החברה ולהפחתת המינוף. המהלכים האסטרטגיים הללו צפויים להוביל להמשך מגמת השיפור בפרמטרים התפעוליים כבר בטווח הקצר, וכמובן גם בטווח הארוך יותר. אנו ממשיכים לפעול בנחישות להרחבת פורטפוליו המרכזים שלנו ולביסוס מעמדנו כחברה מובילה בתחום, תוך התמחות ביצירת מרכזים מותאמים לקהילות מקומיות ולצרכי השוק. הידע והניסיון שצברנו במגוון מגזרים מאפשרים לנו לממש את החזון ליצירת ערך מתמשך וצמיחה עקבית."

אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו מסכמים רבעון ומחצית המשקפים את העשיה המשמעותית של הקבוצה. במהלך התקופה השקנו את מרכזי הקניות ברהט וטמרה והתקדמנו באיכלוס חוות השרתים 'סרברז' בכפר סבא, שהשבחתה תרמה תרומה חיובית משמעותית לתוצאות הרבעון. עם הפנים קדימה, אנו צפויים להשיק במהלך החודשים הקרובים את שדרת המסחר בכפר סבא ואת המרכז בבקעת אונו. במקביל, אנו מפתחים את פעילות האנרגיה המתחדשת שלנו, הצועדת יד ביד עם מרכזי המסחר ושתהווה מנוע צמיחה נוסף של החברה לשנים הבאות, עם צפי לתוספת רווח תפעולי של כ-30 מיליון שקל מפעילות זו עד שנת 2027. בצד הפיננסי, השלמנו מהלכים מהותיים לחיזוק מבנה ההון, מה שמאפשר לחברה תזרים משופר ומינוף נמוך יותר. נכנסנו למחצית השנייה של השנה מנקודת זינוק יציבה ובריאה, עם תוכנית עבודה לפעילות משמעותית לפנינו, עם צבר פרויקטים איכותי שימשיך לחזק את מעמדנו כשחקן דומיננטי ומוביל בתחום מרכזי הקניות."



