ראם רצון, מנכ״ל אב-גד: "צמיחה מואצת וקפיצת מדרגה בהיקפי הפעילות"

מתחילת השנה (ועד מועד פרסום הדוחות) מכרה אב-גד 58 יח"ד (חוזים + הרשמות) בהיקף כולל של כ- 176.3 מיליון שקל.
מתוך כלל המכירות (ועד מועד פרסום הדוחות) נחתמו 46 חוזי מכר ליח"ד בהיקף של כ- 145.7 מילון שקל (כולל מע"מ) וכן נחתמו 12 הרשמות נוספות לרכישת דירות, בסך כולל של כ- 30.7 מיליון שקל כולל מע"מ.
בחציון הראשון מכרה אב-גד 43 יח"ד בתמורה של כ- 131.7 מיליון שקל כולל מע"מ, גידול של 37% בהשוואה ל- 30 יח"ד בחציון המקביל אשתקד.
מתחילת השנה קיבלה החברה 4 היתרי בניה בפרויקטים בלפור בת ים, בני בנימין בהרצליה ,הזוהר בתל אביב והגאונים בחולון. החברה צופה שיתקבלו עוד 3 היתרי בניה עד לסוף 2025 בפרוייקט שערי העיר רמלה , מתחם הרשות הוד השרון ובן גוריון 13-15 כפר סבא.
ב- 12 החודשים הבאים יחל ביצועם של 10 פרויקטים חדשים בתחום ההתחדשות העירונית, במסגרתם יבנו כ- 1,673 יח"ד, פעילות המשקפת את המשך צמיחת החברה וגידול בצבר הפרויקטים.
נכון למועד פרסום הדוחות מסתכם מלאי יח"ד של אב-גד הנמצאות בשלבי הביצוע, התכנון, העתודות ואחר, בסך של 23,987 יח"ד, גידול של כ- 15% בהשוואה לרבעון הראשון של 2025.
הכנסות החברה צמחו ברבעון השני בכ- 95% והסתכמו בכ- 40.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 20.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות אב-גד בחציון הראשון לשנת 2025 צמחו בכ- 64% והסתכמו בכ- 81.4 מיליון שקל.
בתקופה שלאחר החציון הראשון וטרם פרסום הדו"ח, השלימה אב-גד גיוס אג"ח קורפורייט בהיקף של כ- 93 מיליון שקל שישמשו למימון המשך השקעה בפרויקטים של החברה.
חברת הנדל"ן אב-גד החזקות בע"מ, העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2025.
הכנסות החברה ברבעון השני צמחו בחדות בכ-95% והסתכמו בכ- 40.9 מיליון שקל בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 20.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון השני של 2025 בהפסד נקי כולל של כ- 7.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במהלך הרבעון השני מכרה החברה 15 דירות בסכום כולל של כ- 46.2 מיליון שקל בהשוואה ל- 21 בסך כ- 65.6 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024. לאחר מועד פרסום הדוח מכרה החברה עוד 3 דירות בסכום כולל של כ- 13.9 מיליון שקל, ו- 12 הרשמות בסך כולל של 30.7 מיליון שקל . בסך הכל מתחילת שנת 2025 מסתכמות מכירות החברה עד למועד פרסום הדוח ב- 58 דירות (כולל הרשמות) בסכום כולל של כ- 176.3 מיליון שקל.
ההון העצמי לתום הרבעון השני של 2025 גדל והסתכם בכ- 107 מיליון שקל (כ- 18.3% מסך המאזן) בהשוואה לכ- 59.5 מיליון שקל, (כ- 20.6% מסך המאזן ) בתום הרבעון המקביל אשתקד.
נכון למועד פרסום הדוחות אוחזת החברה במלאי תכנוני של כ- 23,987 יח"ד לרבות 266 יח"ד שבביצוע ו- 1,673 יח"ד שיכנסו לביצוע במהלך 12 החודשים הקרובים. בין הפרוייקטים שיכנסו לביצוע בשנה הקרובה נמנים: בלפור 81 בת ים, בני בנימין 16-18 בהרצליה, הגאונים 6-8 בחולון, הזוהר 33-35 בתל אביב, שערי העיר רמלה, מתחם הרשות בהוד השרון, בן יהודה 45 בפתח תקווה וסן מרטין 19-21 בירושלים.
בחודש יוני האחרון הסתיימה הקמת פרוייקט צה"ל 59-73 בקריית אונו (תמ"א 38/1), הכולל 108 יח"ד מהן 44 יח"ד חדשות, והתקבל אישור איכלוס. בחציון הקרוב צופה החברה את סיומם של שני פרוייקטים נוספים – אוסטשינסקי 16 בכפר סבא ושמואל שרירא 30-42 בראשון לציון (שניהם תמ"א 38/1), הכוללים 112 יח"ד, מהן 50 יח"ד חדשות.
ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: "אב-גד נמצאת בתקופה של עשייה משמעותית וצמיחה מואצת. החברה עומדת בפני קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות במסגרתה נבנה מעל ל- 1300 דירות בשנה לעומת כ- 200 דירות בשנת 2024. אנו ממשיכים להתמקד בקידום שיווק וביצוע של פרויקטים חדשים בתחום ההתחדשות העירונית, ובמעבר לפעילות בפריסה ארצית מלאה".
"אב-גד מתמקדת בתחום ההתחדשות העירונית ובעסקאות קומבינציה בהן אין צורך במימון רכישת הקרקע תוך שמירה על רמת מינוף נמוכה. גיוס האג"ח קורפורייט בריבית נמוכה שבצענו ביולי, מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה ובהנהלתה, ואין ספק שזה יאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולממש את צבר הפרויקטים הקיים ולהגדילו תוך זיהוי וניצול הזדמנויות בשוק."
"היום, לאחר המלחמה עם איראן, ברור לכולם שהתחדשות עירונית ותוספת ממ"ד לדירה הם אינם מותרות לשיפור איכות החיים, אלא מדובר בשמירה על החיים עצמם ובהצלת חיים. אני קורא למוסדות התכנון, בשלטון המקומי ובמינהל התכנון להבין שיש להאיץ משמעותית קידום תהליכי התחדשות עירונית, להפחית חסמים ולעודד תכנון ורישוי מהירים. זה מציל חיים וזה בידינו."
39 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 25.72 מיליון באב-גד
קרנות נאמנות שמחזיקות את אב-גד. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.97%
|
1114532.44
|
3.58%
|
1294784.4
|
3.14%
|
1402752.68
|
1.7%
|
137052.72
|
1.7%
|
395949.96
|
1.55%
|
172101.16
|
1.15%
|
48169.24
|
0.93%
|
299452.44
|
0.89%
|
297782.52
|
0.89%
|
558250.28