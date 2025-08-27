דוחות אנבידיה במוקד תשומת הלב

אנבידיה מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים, באירוע שעוקבים אחריו מקרוב הן המשקיעים בחברה עצמה והן כלל שוק הטכנולוגיה. מדד נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה עלה ביותר מ-40% מהשפל ב-8 באפריל, אבל בשבועיים האחרונים נחלש המומנטום במסחר. ללא התייחסות למניה ספציפית, אנו מעריכים כי התוצאות של אנבידיה ישמשו מנוע מרכזי נוסף לסנטימנט בסקטור הטכנולוגיה:
התחזית למניות טכנולוגיה גדולות נותרת אטרקטיבית.
מחשוב בינה מלאכותית (AI) ממשיך לשמש מנוע צמיחה מהותי.
אוטומציה מונעת בינה מלאכותית מציעה פוטנציאל צמיחה נרחב.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי ב-UBS Global Wealth Management, מציין:
"תוצאות הרבעון השני של ענקיות הטכנולוגיה היו חזקות ומבוססות, כאשר מרבית החברות עקפו את תחזיות ההכנסות והרווח למניה. גם התחזיות קדימה נותרו יציבות, והכנסות הענן של הפלטפורמות הגדולות צמחו ביותר מ-25% בהשוואה שנתית ברבעון שהסתיים ביוני. תחזית הרווח למניה במדד S&P 500 לשנת 2025 עומדת על 265 דולר - צמיחה של 6%, עם פוטנציאל להמשך העלאות בתחזית".
