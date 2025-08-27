תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

דוחות אנבידיה במוקד תשומת הלב

סקירת השווקים היומית של UBS

 

 
סקירת השווקים היומית של UBS / תמונה: Dreamstimeסקירת השווקים היומית של UBS / תמונה: Dreamstime
 
UBS Global Wealth Management
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2025

אנבידיה מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים, באירוע שעוקבים אחריו מקרוב הן המשקיעים בחברה עצמה והן כלל שוק הטכנולוגיה. מדד נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה עלה ביותר מ-40% מהשפל ב-8 באפריל, אבל בשבועיים האחרונים נחלש המומנטום במסחר. ללא התייחסות למניה ספציפית, אנו מעריכים כי התוצאות של אנבידיה ישמשו מנוע מרכזי נוסף לסנטימנט בסקטור הטכנולוגיה:

התחזית למניות טכנולוגיה גדולות נותרת אטרקטיבית.

מחשוב בינה מלאכותית (AI) ממשיך לשמש מנוע צמיחה מהותי.

אוטומציה מונעת בינה מלאכותית מציעה פוטנציאל צמיחה נרחב.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי ב-UBS Global Wealth Management, מציין:

"תוצאות הרבעון השני של ענקיות הטכנולוגיה היו חזקות ומבוססות, כאשר מרבית החברות עקפו את תחזיות ההכנסות והרווח למניה. גם התחזיות קדימה נותרו יציבות, והכנסות הענן של הפלטפורמות הגדולות צמחו ביותר מ-25% בהשוואה שנתית ברבעון שהסתיים ביוני. תחזית הרווח למניה במדד S&P 500 לשנת 2025 עומדת על 265 דולר - צמיחה של 6%, עם פוטנציאל להמשך העלאות בתחזית".

לסקירת ה-CIO היומית של UBS Global Wealth Management לחצו כאן

x