יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: "שיא נשבר לא רק במדד ת"א-35, אלא גם במחזורי המסחר"

בורסת תל אביב רושמת היום שיא חדש במדד המניות ת״א-35, לצד עלייה חריגה במחזורי המסחר של חודש אוגוסט. לדברי יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה, "שיא נשבר לא רק במדד ת״א-35, אלא גם במחזורי המסחר החודש. בתקופה הנוכחית, פרקי הזמן בין שבירות שיאים מתקצרים, ויש להניח שזה לא השיא האחרון שנשבר השנה במדד. ההסבר לכך הוא שקודם כל, יש רוח גבית מצד השווקים בחו״ל. לפנינו, ככל הנראה, תהליך של הורדת ריבית בעולם וגם בישראל.
אנחנו בעיצומה של עונת דוחות כספיים חזקה בסך הכל, והדוחות משפיעים באופן חיובי גם על המניות של החברות שנסחרות בבורסה. שוק המניות כיום רגיש יותר ומגיב בחדות לדיווחים הכספיים של החברות. כאמור, אנחנו עדים לא רק לשיא במדד הדגל של הבורסה, אלא גם לשיא במחזורי המסחר של חודש אוגוסט שמתקרב לסיומו. כבר כעת אפשר לקבוע שזהו חודש אוגוסט חסר תקדים מבחינת היקפי המסחר בבורסה. אנחנו רואים עליות במדדים ומחזורי מסחר גבוהים בחודש שהוא בדרך כלל דליל במחזורי מסחר - וזה בהחלט סימן מעודד לשוק״.