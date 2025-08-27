שמואל אלפסי, מנכ״ל אמנת: "תוצאות חזקות בזכות זיהוי מהיר של הזדמנויות ופיתוח שירותים מתקדמים"

הכנסות הקבוצה עלו ב - 5.8% ל – 168 מיליון שקל.
רווחיות מפעולות רגילות עלתה בשיעור 41% לכ-5 מיליון שקל (זאת בנטרול רווח מעסקת נדל"ן בחציון המקביל בשנת 2024).
העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה בהיקפים של פרויקטים בתחום הביטחון.
החברה סיכמה את המחצית הראשונה לשנת 2025 עם רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של כ- 4.95 מיליון שקל.
לחברה יתרת מזומנים וכספים המושקעים באמצעים מניבים בסך כולל של כ- 45.5 מיליון שקל שמטרתה לתמוך בפעילות של חברות הקבוצה ולנצל הזדמנויות למיזוגים ורכישות.
צבר ההזמנות של הקבוצה גדל במחצית הראשונה של 2025 בכ- 28% לכ- 564 מיליון.
מתחילת שנת 2025 תחלק החברה דיבידנדים בהיקף של כ- 8 מיליון שקל.
שמואל אלפסי, מנכ"ל הקבוצה: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות חזקות: גידול של כ־5.8% במחזור וגידול של כ־41% ברווח מפעולות רגילות (בנטרול רווח חד-פעמי בחציון המקביל בשנת 2024) . לצד הרחבת הפעילות בתחום הביטחוני, הצמיחה מיוחסת ליכולת ההנהלה לזהות הזדמנויות במהירות ולפתח שירותים מתקדמים בתחומי האוטומציה, הדאטה וה- AI, בין השאר הקבוצה מבצעת פרויקט הטמעה ויישום מערכת MES בגוף ביטחוני מוביל, אמנת ממשיכה את העמקת המעורבות בפרויקטים לאומיים, תוך בחינת רכישות בתחומי הייעוץ, ההנדסה האזרחית והטכנולוגיה. כל אלה מחזקים את מעמד הקבוצה ומציבים אותה במסלול צמיחה מתמשך.
9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.8 מיליון באמנת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמנת.
שם קרן
אחוז מהקרן
בשקלים
0.65%
876931.86
0.4%
2650496.38
0.04%
2937.53
0.04%
8513.56
0.04%
91028.25
0.01%
985.04
0.01%
55619.58
0%
13192.5
0%
104449.42