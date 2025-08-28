ניר גולן, משנה למנכ״ל חמת: "השיפור בתוצאות הושג למרות פגיעה בפעילות במהלך מבצע ׳עם כלביא׳"

ההכנסות ברבעון עלו בכ-8% לכ-220.8 מיליון שקל.
הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ-166% לכ-11.8 מיליון שקל.
הצמיחה בהכנסות ברבעון נרשמה לאור גידול בביקושים ובהיקפי הפעילות, ועל אף השפעת מבצע 'עם כלביא' על חודש יוני.
במחצית הראשונה לשנת 2025 ההכנסות עלו בכ-13.5% לכ-460.9 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק בכ-81% לכ-29.2 מיליון שקל.
הקבוצה ממשיכה להציג תזרים מזומנים חיובי משמעותי מפעילות שוטפת ואיתנות פיננסית בדמות הון עצמי בהיקף של 541 מיליון שקל.
קבוצת חמת פרסמה את התוצאות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:
הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-8% לכ-220.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-204.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהתמתנות השפעות מלחמת חרבות ברזל ועל אף השלכת מבצע עם כלביא.
הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-15.3% לכ-94.7 מיליון שקל (42.9% מהמכירות), לעומת כ-82.1 מיליון שקל (40.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במחזור המכירות וצעדי התייעלות שננקטו.
הכנסות אחרות, נטו ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו הכנסות אחרות, נטו של כ-4.4 מיליון שקל שכללו אשתקד בעיקר מענקי פיצויים בגין המלחמה אשר לא חזרו על עצמם ברבעון הנוכחי.
הרווח התפעולי ברבעון טיפס בכ-166% לכ-11.8 מיליון שקל, לעומת כ-4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מימון, נטו הסתכמו לכ-10.4 מיליון שקל, לעומת כ-6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהפרשי שער.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם לכ-0.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA בנטרול תקן 16 IFRS ("חכירות") ברבעון השני צמח בכ-52% לכ-18.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון ממשיך להיות חזק והוא הסתכם לכ-27.7 מיליון שקל.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025:
סך ההכנסות במחצית צמחו בכ-13.5% לכ-461 מיליון שקל, לעומת כ-406 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-18.6% לכ-197.4 מיליון שקל (42.8% מההכנסות), לעומת כ-166.4 מיליון שקל (41% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות אחרות, נטו בחציון המקביל אשתקד הסתכמו הכנסות אחרות, נטו של כ-13.5 מיליון שקל, שכללו אשתקד בעיקר מענקי פיצויים בגין המלחמה אשר לא חזרו על עצמם ברבעון הנוכחי.
במחצית הראשונה לשנת 2025 יש זינוק ברווח הנקי לכ-9 מיליון שקל, לעומת כ-1.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
כמו כן החברה חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 15 מיליון שקל ביום 1 ביולי 2025.
ה-EBITDA בנטרול תקן 16 IFRS ("חכירות") בחציון צמח בכ-33.3% לכ-42.9 מיליון שקל, לעומת כ-32.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת במחצית הסתכמו לכ-40.8 מיליון שקל, לעומת כ-74.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.6.2025, עלה לכ-541.8 מיליון שקל והוא מהווה כ-35% מסך המאזן שלה.
ניר גולן, משנה למנכ"ל חמת: "אנחנו ממשיכים להציג שיפור מתון בהכנסות ובמדדים התפעוליים, לצד התאוששות הדרגתית בשווקי הליבה המרכזיים שלנו. החברה מיישמת מהלכי התייעלות ושיפור תהליכים תפעוליים, תוך מיקוד אסטרטגי בקטגוריות שבהן יש לנו יתרון תחרותי ברור, כדי להמשיך את מגמת הצמיחה ולהגדיל את הרווחיות. השיפור בתוצאות הושג חרף פגיעה בפעילות שחווינו במהלך מבצע 'עם כלביא' בחודש יוני, שבמהלכו נרשמה ירידה בהכנסות של חלק מחברות הקבוצה ולאחריו חזרנו למגמת צמיחה".
