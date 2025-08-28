אורית בנבנישתי, מנכ"לית תיגבור: "הכנסות שיא וגידול ב-EBITDA, חרף אתגרי התקופה"

ההכנסות ברבעון צמחו בכ- 12.9%, לעומת אשתקד, לשיא של כ- 384.8 מיליון ש"ח.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 5.1% לעומת אשתקד לכ- 28.8 מיליון ש"ח (כ- 7.5% מההכנסות). הרווח קוזז בחלקו מהוצאות שנבעו מההיערכות למכרז הביטוח הלאומי במגזר כ"א וסיעוד ומעלייה חד פעמית בעתודה לחופשה עקב עלייה בשכר המינימום בסך של כ-2 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 2.6% לעומת אשתקד לכ- 15.9 מיליון ש"ח (כ- 4.1% מההכנסות) והושפע, בין היתר, מעליה משמעותית במספר המגויסים למילואים (מכ- 300 מגוייסים ברבעון המקביל לכ- 500 מגוייסים ברבעון זה) במגזר האבטחה וכן מהשפעות המלחמה עם איראן על מגזר הנגישות.
ה- EBITDA ברבעון גדל בכ- 11.9% לעומת אשתקד והסתכם לכ- 21.6 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 10.9 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד.
הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך כ- 5.5 מיליון ש"ח.
נקודות עיקריות מתוצאות הרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ברבעון גדלו בכ- 12.9% לשיא של כ- 384.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 340.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
הכנסות מגזר כ"א וסיעוד ברבעון הסתכמו לכ-261.5 מיליון ש"ח לעומת כ-228.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 14.2%. הגידול במכירות נובע בעיקר מעלייה במכירות בתחום הסיעוד.
הכנסות מגזר האבטחה ברבעון צמחו בכ-11.9% והסתכמו לכ- 106.5 מיליון ש"ח לעומת כ-95.1 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה במכירות נובעת מכניסתה של החברה למכרזים חדשים בתחום.
הכנסות מגזר נגישות ברבעון הסתכמו לכ-5.3 מיליון ש"ח, לעומת כ- 5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות הושפעה לרעה ממבצע "עם כלביא" שחל ברבעון.
הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 5.1% והסתכם לכ-28.8 מיליון ש"ח (כ- 7.5% מההכנסות) בהשוואה לכ-27.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל (כ- 8% מההכנסות). הרווחיות הושפעה ברבעון מעלייה חד פעמית בעתודה לחופשה עקב עלייה בשכר המינימום בסך כ-2 מיליון ש"ח ומהוצאות שנבעו מהיערכות למכרז הביטוח הלאומי במגזר כ"א וסיעוד וכן מכמות העובדים המגויסים במגזר האבטחה שעלתה מכ-300 מגויסים לכ-500.
הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 2.6% והסתכם לכ- 15.9 מיליון ש"ח (כ- 4.1% מההכנסות) לעומת כ- 15.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל (כ- 4.55% מההכנסות) והושפע מהקיזוז ברווחיות הגולמית וכן, בין היתר, מפגיעה בתוצאות מגזר הנגישות עקב ימי הלחימה עם איראן במבצע "עם כלביא".
הרווח התפעולי של מגזר כ"א וסיעוד ברבעון גדל בכ- 18.8% והסתכם לכ-12.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.6 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה ברווח נובעת מעלייה במחזור המכירות בעוד שהירידה בשיעור הרווחיות הושפע מעלייה חד פעמית בעתודה לחופשה עקב עלייה בשכר המינימום בסך כ-2 מיליון ש"ח וכן מעלויות הקשורות להערכות למכרז ביטוח לאומי.
הרווח התפעולי של מגזר האבטחה ברבעון הסתכם לכ-3.6 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע מכמות העובדים המגויסים שעלתה מ-300 מגויסים לכ-500 והעלויות הנובעות מכך.
ההפסד התפעולי של מגזר נגישות ברבעון הסתכם לכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 0.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נבע בעיקר מירידה במחזור המכירות, בעיקר עקב מבצע "עם כלביא".
ה- EBITDA ברבעון גדל בכ- 11.9% והסתכם לכ- 21.6 מיליון ש"ח (5.61% מההכנסות) לעומת כ- 19.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל (5.66% מההכנסות).
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 10.9 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל.
ההון העצמי נכון ל30 ביוני 2025 הסתכם בכ-197.6 מיליון ש"ח לעומת כ-184.6 מיליון ש"ח בסוף שנת 2024. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות רווח כולל לתקופה בסך 21.1 מיליון ש"ח ומנגד ירד בעקבות חלוקת דיבידנד בסך 8.1 מיליון ש"ח.
אורית בנבנישתי, מנכ"לית החברה, מסרה: "אנו מציגים רבעון נוסף של הכנסות שיא וגידול ב- EBITDA, חרף אתגרי התקופה. התוצאות נובעות מצמיחה בפעילויות הליבה, בשל גידול במכירות וזכיה במכרזים חדשים. הרווחיות ברבעון הושפעה מהוצאות הקשורות להיערכות למכרז הביטוח הלאומי במגזר כ"א וסיעוד וכן בשל כמות העובדים שגויסו למילואים שעלתה מכ-300 מגויסים אשתקד לכ-500 מגויסים ברבעון השני אשר פגעו בתוצאות מגזר האבטחה. כמו כן, עלייה חד פעמית בעתודה לחופשה בסך כ-2 מיליון ש"ח פגעה גם היא בתוצאות, עקב עלייה בשכר המינימום של כ- 6%. הודות ליתרון לגודל בפעילות של החברה והאיתנות הפיננסית הגבוהה אנו ערוכים לשמור על המגמה החיובית בפעילות תוך מימוש ההזדמנויות שעומדות בפנינו בתחומי הפעילות השונים. תיגבור תמשיך להוות בית של פתרונות גם לשנים הבאות ואנו מאמינים ביכולתנו לממש את החזון העסקי של הקבוצה".
36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.08 מיליון בתיגבור
קרנות נאמנות שמחזיקות את תיגבור. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
1.64%
|
3557760
|
1.36%
|
2129057.76
|
1.24%
|
137758.56
|
1.03%
|
52320
|
0.92%
|
3117905.76
|
0.66%
|
154710.24
|
0.64%
|
380784.96
|
0.58%
|
820639.2
|
0.56%
|
578973.12
|
0.51%
|
138595.68