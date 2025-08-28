"נמשיך לייצר ערך לבעלי המניות": עמיר שיווק משקיעה בלולים ומדווחת על שיפור ברווחים

ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-3.5% והסתכמו בכ-357.9 מיליון שקל.
הרווח הגולמי עלה בכ-7.7% לכ-55.4 מיליון שקל לעומת כ-51.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.
הכנסות תחום האריזות צמחו בכ-14.7% לכ-64 מיליון שקל.
הרווח התפעולי עלה לכ-18.9 מיליון שקל לעומת כ-17.8 מיליון שקל ברבעון המקביל; ה-EBITDA הסתכם בכ-23.3 מיליון שקל.
במהלך הרבעון חילקה החברה דיבידנד של כ-15 מיליון שקל – כ-20 שנים רצופות של חלוקת דיבידנדים.
עמיר שיווק והשקעות בחקלאות, העוסקת בשיווק ובהפצה של תשומות לחקלאות ובהפעלת מכון תערובת לייצור מזון לבעלי חיים, פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השני והחציון הראשון של שנת 2025.
הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-357.9 מיליון שקל לעומת כ-345.7 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-3.5%. העלייה בהכנסות נבעה מעלייה בתחום האריזות, התערובות והאחר, שקוזזה בחלקה מירידה בתחום הגנת הצומח והזנתו. הכנסות החברה בחציון הראשון הסתכמו בכ-632.1 מיליון שקל לעומת כ-624.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-1.2%.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-55.4 מיליון שקל לעומת כ-51.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-7.7%. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מעלייה בתחום התערובות, אריזות ואחר, שקוזזה בחלקה בירידה בתחום הגנת הצומח וסביבתו. הרווח הגולמי בחציון הראשון הסתכם בכ-104.9 מיליון שקל לעומת כ-99.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-5.7%
הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ-18.9 מיליון שקל (כ-5.3% מהמחזור), לעומת כ-17.8 מיליון שקל (כ-5.1% מהמחזור) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-33.3 מיליון שקל לעומת כ-32.8 מיליון שקל במחצית המקבילה.
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-23.3 מיליון שקל לעומת כ-23.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA במחצית הראשונה הסתכם בכ-42.6 מיליון שקל לעומת כ-43.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-12.7 מיליון שקל לעומת כ-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-23.1 מיליון שקל לעומת כ-24.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הונה העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של כ- 402.2 מיליוני שקל, 41.1% מסך המאזן, לעומת כ- 392.7 מיליון שקל, 43.2% מסך המאזן, ליום 31 בדצמבר 2024. ההון הושפע בעיקר מהרווח הכולל בתקופה בניכוי דיבידנד שחולק בהיקף 15 מיליון שקל בחודש מאי.
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך 22.7 מיליון שקל, נכון לסוף הרבעון, והון חוזר חיובי (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) בסך של 216.6 מיליון שקל.
תוצאות החברה לפי מגזרי פעילות:
בתחום הגנת הצמח והזנתו, חלה ירידה במכירות ברבעון השני של כ- 4.3 מיליוני שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד וההכנסות הסתכמו בכ-169.2 מיליון שקל לעומת כ-173.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות במחצית הסתכמו בכ-280.9 מיליון שקל לעומת כ-291.0 מיליון שקל במחצית המקבילה, ירידה של כ-10.2 מיליון שקל. הירידה נובעת בעיקר מירידה במחירי הדשנים ומהשפעות מזג האוויר, מיעוט גשמים וטמפרטורות גבוהות יחסית, שהפחיתו מחלות עלים וכפועל יוצא הקטינו את צריכת חומרי ההדברה בתקופת הדיווח.
בתחום האריזות, ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-64 מיליון שקל לעומת כ-55.8 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-8.2 מיליון שקל (כ-14.7%). ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-124.9 מיליון שקל לעומת כ-107.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-17.1 מיליון שקל (כ-15.8%). העלייה נובעת בעיקרה מגידול בהיצע מוצרי האריזות לחקלאות, בעיקר בחומרי אריזה שאינם קרטון גלי, ועליה כמותית גם באספקת אריזות לתעשייה. בנוסף, חלה עליית מחירים בכל תחומי שוק הקרטון הגלי, עקב עליית מחירי חומרי הגלם לתעשייה זו.
בתחום התערובות, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני בכ-78.5 מיליון שקל לעומת כ-77 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נובעת בעיקר מעלייה במכירות בשר בלולים אותם מפעילה החברה, בקיזוז ירידה של 2% בכמויות התערובת שנמכרו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות בחציון הסתכמו בכ-149 מיליון שקל לעומת כ-153.5 מיליון שקל במחצית המקבילה, ירידה של כ-4.5 מיליון שקל. הירידה נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה של התערובת ללקוחות, בשל ירידה במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור התערובות, בתוספת ירידה של 2% בכמויות התערובת שנמכרו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בתחום האחר, הכולל בין היתר שיווק מוצרי השקיה, זרעים ושתילים, כלי-עבודה וקטיף, מיכון חקלאי, ביגוד, פוליאתילן, רשתות ועוד, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני בכ-45 מיליון שקל לעומת כ-38.4 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-6.6 מיליון שקל (כ-17.1%). ההכנסות בחציון הסתכמו בכ-74.8 מיליון שקל לעומת כ-70 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של כ-4.9 מיליון שקל (כ-6.9%). העלייה נובעת בעיקר מעלייה במכירות מוצרים להשקייה, פוליאתילן, זרעים ומוצרים טכניים, בקיזוז ירידה במכירות מיכון חקלאי ואחרים.
בתחום הנדל"ן, שבו בין היתר מחזיקה החברה שני בניינים בבני ברק (בניין חד-קומתי בשטח של כ-2,200 מ"ר, ובסמוך לו - בניין בן 3 קומות בשטח של כ-5,500 מ"ר), בנכס של החברה בבני ברק מבוצעות החל מתחילת שנת 2024 עבודות התאמה להפיכתו למרכז מסחרי. הערכת החברה נכון למועד זה הינה שעבודות ההתאמה יסתיימו במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2025, ולפיכך הירידה בהכנסות מחלק זה של הנכס צפויה להימשך לפחות עד מועד זה. שאר חלקי הנכס מושכרים ללא שינוי.
גיא בינשטוק, מנכ"ל עמיר שיווק: "ברבעון השני של השנה ראינו שיפור ברווחיות בתחומי האריזות והתערובות, שקוזזו בחלקן מפעילות הגנת הצומח שנפגעה ממיעוט הגשמים, לדוגמה, מיעוט מחלות עלים. אנו ממשיכים לחזק את תחום התערובות באמצעות השקעה ישירה ועקיפה בלולים לגידול עופות לבשר ולולי הטלה. שיקום הצפון והדרום תורם לפעילותנו בתחומי ההשקייה, הפוליאתילן, כלי העבודה והמיכון. במהלך הרבעון השני גם חילקנו דיבידנד של כ-15 מיליון שקל לבעלי המניות, כ-20 שנה ברצף של חלוקות דיבידנדים, ואנו מאמינים כי באמצעות פעילויותינו בתחומי החקלאות נמשיך לייצר ערך עבור בעלי המניות".
41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 30.63 מיליון בעמיר שיווק
קרנות נאמנות שמחזיקות את עמיר שיווק. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.68%
|
4928282.28
|
2.02%
|
5187131.19
|
1.5%
|
3666485.43
|
1.24%
|
4779930
|
1.16%
|
121417.2
|
1.14%
|
382289.73
|
0.91%
|
213666.36
|
0.61%
|
864992.88
|
0.4%
|
872250
|
0.39%
|
31366.11