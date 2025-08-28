יוליוס בר: מחירי הנפט עולים כתגובה לחוסר העקביות של ארצות הברית מול רוסיה

מחירי הנפט עולים כתגובה לחוסר העקביות של ארצות הברית מול רוסיה

אי הוודאות סביב התערבותה של ארצות הברית והתקפותיה האחרונות של אוקראינה על תשתיות האנרגיה של רוסיה תרמו לעלייה במחירי הנפט בימים האחרונים. הפגישה באלסקה נותרה ללא השפעה. הדיפלומטיה עד כה תקועה, שכן טרם נמצא מכנה משותף שיאפשר קידום שלום במלחמת אוקראינה. במיוחד, התנגדותה של ארצות הברית לרכישות הנפט של הודו מרוסיה הציתה מחדש חששות בנוגע לאספקה. עם זאת, בזכות השוק האפור שהתבסס בעודף ההיצע מהמזרח התיכון, שוק הנפט נראה חסין יותר לסיכונים כאלו. אף שהגיאופוליטיקה יוצרת תנודות בסנטימנט השוק, המגמות הפונדמנטליות מוסיפות להיות מושפעות על ידי עלייה בהיצע וסטגנציה בביקוש. אנו צופים שהנפט ייסחר סביב 60 דולר ושומרים על המלצת Neutral.

הפגישה באלסקה לפני כשבועיים לא שינתה את מצב הדיפלומטיה סביב המלחמה באוקראינה. החיבוקים באנקורג' היו יותר הצגה מאשר מהלך ממשי. הקונצנזוס הוא שאוקראינה ורוסיה עדיין לא הגיעו לתנאים המאפשרים שלום יציב, משום שכל אחת מהן עדיין מאמינה כי היא יכולה להטות את הכף לטובתה. מבחינה מהותית, המכנה המשותף למשא ומתן נבנה ככל שמאזן הכוחות בין אוקראינה לרוסיה מתאזן עם הזמן. העצמאות הצבאית של אוקראינה הולכת ומתחזקת הודות לידע שלה ולמימון המערבי היציב, בעוד שהכלכלה המלחמתית של רוסיה נראית שברירית מבחינה פיננסית בטווח הארוך. הדיפלומטיה לא צפויה להתקדם או להתגבר על מגמות אלה בטווח הקרוב. לכך מתווספים מזגו המשתנה של טראמפ ושאיפת הממשל האמריקאי לרשום הישג דיפלומטי מהיר, שמכניסים אלמנט של אי וודאות, במיוחד בשל התנודות במדיניותה של ארצות הברית מול רוסיה.

המכסים בשיעור 50% שהוטלו על הודו נובעים בחלקם מהתנגדות ארצות הברית לרכישות הנפט שלה מרוסיה. עם זאת, הסנקציות שהוטלו בשנת 2022, כולל מנגנון תקרת המחיר, נועדו להמשיך את זרימת הנפט הרוסי אך לצמצם את תזרימי המזומנים למשטר פוטין. האסטרטגיה הזו הגיונית, שכן היא מצמצמת את הסיכון לשיבושים בהיצע ולזינוק במחירים. רכישות הנפט של הודו או סין מיועדות ברובן להיות חלק מהתכנון הזה. בתחילת הדרך הייתה אפשרות להטיל מכסים על יבוא נפט רוסי למדינות המערב, עם אפשרות לחלק את ההכנסות ישירות לכל האזרחים. ההבדל היה שהרווחים שנבעו מהגבלות הלוגיסטיקה היו מגיעים לצרכנים ולא לסוחרי הנפט או למזקקים. עם זאת, באותה תקופה המכסים היו נושא פוליטי רגיש ולכן האפשרות נזנחה במהירות ללא דיון רציני.

הקולות הנוקשים מצד הממשל האמריקאי כלפי הודו עשויים להיות גם הצגה בלבד, שנועדה להגדיל בעקיפין את ההנחה במחיר הנפט הרוסי ולא להפחית את הרכישות בפועל. אי הוודאות סביב ההתערבות האמריקאית והתקפותיה האחרונות של אוקראינה על תשתיות האנרגיה של רוסיה תרמו לעלייה במחירי הנפט בימים האחרונים. עד כה התמקדה אוקראינה בבתי זיקוק כדי לפגוע באספקת הדלק המקומית של רוסיה, אך תקיפות צבאיות אחרונות פגעו גם ביצוא, למשל בצינור שעדיין מספק לסלובקיה והונגריה. עם זאת, בזכות השוק האפור שהתבסס בעודף ההיצע מהמזרח התיכון, שוק הנפט נראה חסין יותר לסיכונים אלו מבחינה פונדמנטלית. עם סיום "עונת הנהיגה" במערב (המאופיינת בצריכת דלק מרובה בחודשי הקיץ) ועונת שריפת החשמל בקיץ במזרח התיכון, אנו עדיין צופים שהשוק ינוע לעבר עודפי היצע בהמשך השנה. עם זאת, מצב הרוח בשוק הצטנן באופן משמעותי, מתוך ציפייה לעודפים אלו, מה שמגביר את הפגיעות לקפיצות מחירים קצרות טווח כתוצאה מגיאופוליטיקה וחששות אספקה. אנו שומרים על המלצת Neutral וצופים שמחירי הנפט ינועו סביב 60 דולר.

נורברט ראקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא, יוליוס בר