רג׳יב רמסוואמי: ״חתמנו על הסכמים חדשים והמשכנו לחדש בפלטפורמת הענן שלנו, כולל יישומים מודרניים ובינה מלאכותית״

נוטניקס (נאסד"ק: NTNX), מובילה עולמית במיחשוב מרובה עננים היברידי, הודיעה היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית 2025 ועל תוצאות השנה כולה שהסתיימה ב- 31 ביולי 2025.
"הרבעון הרביעי שלנו היה סיום טוב לשנת הכספים שבה הצגנו צמיחה בהכנסות והוספנו למעלה מ- 2,700 לקוחות חדשים", אמר רג'יב רמסוואמי, נשיא ומנכ"ל נוטניקס. "בשנת הכספים 2025, התקדמנו גם בתחום השותפויות: חתמנו על הסכמים חדשים או משופרים עם AWS, Pure Storage, NVIDIA וגוגל, והמשכנו לחדש בפלטפורמת הענן שלנו, כולל יישומים מודרניים ובינה מלאכותית".
"התוצאות הפיסקאליות שלנו לשנת 2025 הראו איזון טוב בין ביצועים בשורה העליונה והתחתונה עם צמיחה של 18% בהכנסות משנה לשנה ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזק", אמר רוקמיני סיברמן, סמנכ"ל הכספים של נוטניקס.
הכנסות נוטניקס ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 הגיעו לסך של 653.3 מיליון דולר,בהשוואה ל- 548 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, עליה של 19%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי שלא על פי GAAP (Non GAAP) הגיע לסך של 119.5 מיליון דולר בהשוואה ל- 70.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות נוטניקס בשנת הכספים 2025 הגיעו לסך של 2.54 מיליארד דולר בהשוואה לסך של 2.15 מיליארד דולר בשנת 2024, עליה של 18%. ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) בשנת 2025 הגיעו לסך של 2.22 מיליארד דולר, בהשוואה לסך של 1.91 מיליארד דולר בשנת 2024, עליה של 17%. הרווח התפעול שלא על פי GAAP (Non GAAP) הגיע לסך של 536.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 347.1 מיליון דולר בשנת 2024, עליה של 54%. סך המזומנים נטו כתוצאה מפעילויות תפעוליות הגיע ל- 821.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 672.9 מיליון דולר בשנת 2024, גידול של 148.6 מיליון דולר. סך תזרים המזומנים החופשי בסוף שנת 2025 עומד על 750.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 597.7 מיליון דולר בסוף 2024, גידול של 152.5 מיליון דולר.
13 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.4 מיליון ב NUTANIX INC - A
קרנות נאמנות שמחזיקות את NUTANIX INC - A. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.67%
|
6073741.48
|
3.47%
|
1864908.78
|
3.4%
|
2930570.94
|
3.27%
|
3330194.25
|
3.07%
|
719321.96
|
2.13%
|
612755.74
|
1.85%
|
293057.09
|
1.59%
|
1438643.92
|
1.5%
|
1598493.24
|
1.19%
|
93245.44