מה היו הגורמים להתחזקות השקל לאחרונה

השקל רשם התחזקות ניכרת ורוחבית בימים האחרונים.

מאז ה-20/8 ועד למסחר כעת השקל התחזק מול כל המטבעות העיקריים בעולם בשיעורים של בין 0.6% ל-2.8%. הדולר נחלש מול השקל ב-2.1%- והאירו נחלש מול השקל ב-2.0%-.

בסטיות התקן הגלומות על הדולר-שקל לא היו שינויים מהותיים ובטווחים הקצרים הן נמוכות יחסית לערכים מתחילת השנה.

בסטיית התקן (ATM על הדולר-שקל) לחודש (בעיקר) ו-3 חודשים נרשמה עלייה קלה מאז ה-20/8 (המהלך האחרון של התחזקות השקל) בסטייה לשנה נשמרה כמעט יציבות.

רמת הסטיות לחודש ו-3 חודשים נמוכה יחסית מהממוצעים של סטיות התקן מאז תחילת השנה וסטיית התקן הגלומה לשנה זהה לרמה הממוצעת שלה מאז תחילת השנה.

כיצד נסביר את התחזקות השקל?

ראשית, נתחיל ממה לא מסביר את ההתחזקות הרוחבית של השקל:

נהוג לחשוב שאוגוסט הוא חודש חריג מאחר וזו תקופת חופשות ופעילים רבים אינם סוחרים.

גם מנתוני בנק ישראל עולה כי בשנים האחרונות מחזורי המסחר בעסקאות המרה רשמו בדרך כלל, (אך לא תמיד) ירידה באוגוסט בהשוואה ליולי.

יחד עם זאת, אמירות אלו על נפח הפעילים בחופשות, לא מצביעות על הכיוון של המגמה בדולר- שקל במהלך אוגוסט.

למעשה, כשבוחנים את חודשי אוגוסט ב-10 השנים הקודמות, ב-4 מתוכם נרשמה דווקא עלייה בדולר-שקל וב-6 מתוכם נרשמה ירידה. כלומר, העובדה שמדובר בחודש אוגוסט לא מסבירה דווקא את התחזקות של השקל.

התחזקות השקל נבעה משילוב של גורמים גלובליים ומקומיים, כולל התמחור של השקל לפני התחזקותו

ברקע הגלובלי נזכיר כי מדד הנאסד"ק עלה בכ-2% מאז ה-20/8 ומעט יותר (2.2%) מאז תחילת אוגוסט. במקביל הדולר נחלש בעולם (דולר- DXY) בחודש הנוכחי, אם כי דווקא בשבוע האחרון ההיחלשות שלו הייתה מתונה יחסית.

הגורמים הגלובליים תמכו אומנם בהתחזקות השקל, אך עדיין עוצמת ההתחזקות של השקל והיותה רוחבית מול מטבעות שונים מצביעה על מגמה שלא קשורה רק לגורמים הגלובליים.

התחזקות השקל נבעה גם מתמחור גבוה מדי של הדולר-שקל גם בראיה לטווח קצר בינוני ובמידה פחותה גם המסר ה"פחות מרחיב" של בנק ישראל.

נקודת הפתיחה של הדולר-שקל ב-20/8 (בינבנקאי) עמדה על כ-3.41, רמה גבוהה יחסית להערכות שלנו גם בראיה לטווח הקצר (במציאות לא משברית בעולם/בארץ). כך למשל מודל שלנו לטווח הקצר- בינוני הראה אז כי הדולר-שקל היה אמור להיסחר בנקודה מסוימת שבין 3.29-3.39 . בנקודת תמחור שכזו, התגובה של השקל למגמות הגלובליות (כשהוא היה ברמה גבוהה של 3.41) הייתה חדה יותר מאשר במצב של תמחור רגיל.

יש שיציינו את הודעת הריבית של בנק ישראל ב-20/8 כגורם שתמך אף הוא בהתחזקות השקל, ובפרט על רקע העובדה שבנק ישראל אפילו לא רמז על אפשרות להפחתת ריבית קרובה.

יחד עם זאת נציין כי תגובת שוק המט"ח להודעת הריבית לא ממש מעידה על כך.

למעשה, השקל נחלש (הן מול הדולר והן מול האירו) מיד לאחר הודעת הריבית והוא התחיל להתחזק רק אחר הצהריים של יום המסחר שלאחר מכן.

בנק ישראל נוקט אומנם במדיניות ריבית ניצית, אך הקשר בין פערי הריבית (ארה"ב מעל ישראל) לדולר -שקל הוא די חלש, אפילו מאז תחילת השנה.

למעשה, ישנו קשר לאחרונה בין פער הריבית הריאלית ובין הדולר-שקל. בראיה לגבי השנה האחרונה במרבית התקופה אפילו קשר זה לא התקיים ולא נראה כי הוא היה הגורם העיקרי להתחזקות השקל.

ההתפתחויות סביב סוריה/לבנון תמכו בשקל

בימים האחרונים נראה כי השקל נתמך גם מהדיבורים על הסדרים והתפתחויות בגזרה הסורית/לבנונית בהקשרים שמהווים מגמות חיוביות (לפחות בשלב זה) לגבי ישראל באם אכן יתממשו. כך למשל דווח על שיחות ואפילו פגישות ישירות בין שר החוץ הסורי לשר לענייני אסטרטגיה, רון דרמר, מתוך רצון להגיע להסדר והבנות שונות. מדובר במצב נדיר שלא היה במשך שנים ואולי הוא מעיד על הרצון והאפשרות להסדר מסוים.

בגזרת לבנון ישנם תהליכים וניסיונות להגיע למצב שבו חיזבאללה יסכים להתפרק מנשקו, והוא מעיד על שינוי בדינמיקה ובשיח בגזרת לבנון. התפתחויות אלו פורסמו ממש בימים האחרונים- עניין שתמך בשקל.

מה לגבי הגזרה בעזה?

בינתיים אין התפתחות מהותית משמעותית, ויש בעיקר צפי והמתנה כללית להעצמת הלחימה מול חמאס בעזה.

נציין כי הסכם (קבוע או חלקי) עשוי לתמוך בשקל בטווח הקצר, אך יחד עם זאת הסכם חלקי רק ישהה את תקופת אי הוודאות, בהשוואה לתרחיש בו יהיה הסכם מלא או בהשוואה לתרחיש של התעצמות הלחימה ופגיעה ניכרת יותר בחמאס, עניין שעשוי להוביל לאחר מכן למציאות חדשה.

בשורה התחתונה שילוב של גורמים גלובליים (העלייה במניות בעולם), לצד ההתפתחויות בגזרה הסורית והלבנונית ותמחור חסר עד לפני כמה ימים תמכו בשקל.

יתכן שהיותם של הפעילים בחופשות חיזק את התנודות החיובית. לאור טריגרים אלו אנו מעריכים כי בראיה 8-12 חודשים קדימה הדולר-שקל יהיה נמוך יותר, אך לאחר מגמת ההתחזקות הנוכחית בשקל והגעתו לטווח ה-"ערך ההוגן" בראיה לטווח קצר/בינוני- אנו מעדיפים לחכות לטריגר או שינוי חד לפני המלצה נוספת על מכירת דולר-שקל בטווח הקצר.