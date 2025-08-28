יוליוס בר: סיפור הצמיחה של תחום החימום הגרמני

ה"חוק לחימום" הידוע לשמצה בגרמניה הוא דוגמה מובהקת ליחסים המורכבים של המדינה עם המעבר לאנרגיה ירוקה. נתוני מכירות עדכניים של מערכות חימום שופכים אור על הדינמיקה שגרם החוק. הלקח המרכזי הוא שבלא כוונה, הוא יצר קדימה כפולה של ביקוש, הן לדוודי גז והן למשאבות חום. על אף חולשה רוחבית בשוק החימום, מכירות משאבות החום עלו ביותר מ־50% במחצית הראשונה של השנה, מה שמרמז שהגרמנים מתחילים בהדרגה לאמץ את הטכנולוגיה. במבט רחב יותר, אנו רואים בתחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר (HVAC) סיפור צמיחה מבני שמתכתב עם ההשקפה החיובית שלנו על תחום המבנים והתשתיות.

מורכבות היא המילה שמיטיבה לתאר את יחסיהם של הגרמנים עם המעבר לאנרגיה ירוקה. התעשיה הסולארית בגרמניה קרסה כאשר סין נכנסה לשוק בתחילת שנות האלפיים, וכעת ענף הרכב מתמודד מול אותו מתחרה. במקביל, הפוליטיקאים בגרמניה העניקו ברוב הפעמים רגולציה חזקה ונוקשה מדי במקום הנחיות סבירות וצפויות מראש, לעיתים בשילוב עם סובסידיות נדיבות- ה"חוק לחימום" הוא דוגמה בולטת לכך. נתונים שפורסמו לאחרונה על מערכות חימום חדשות שנמכרו בגרמניה שופכים אור על הדינמיקה שגרם החוק בשוק החימום. סך ההתקנות ירד ב־20% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לאותה תקופה ב־2024. מדובר בירידה של יותר מ־50% מהשיא שנרשם ב־2023 שהוא שיא שהיה מוטה מאוד כתוצאה מהסערה סביב החוק. אז, מי שרצה להימנע מהאיסור הנתפס על דוודי גז מיהר להזמין התקנה, בעוד שמי שרצה להיות חלוץ במעבר למשאבת חום נהג באופן דומה. מספר המתקינים היה מצומצם, מה שהוביל לעלייה במחירים ולהארכת זמני ההמתנה. ללא כוונה, החוק יצר קדימה כפולה של ביקוש, פעם לטכנולוגיה הישנה ופעם לחדשה.

גורם נוסף שתרם לעליית מחירי משאבות החום היה אופן עיצוב הסובסידיות. הממשלה בגרמניה בחרה במודל של סובסידיה באחוזים, אשר עודד מחירים גבוהים יותר, בניגוד לסובסידיה קבועה כפי שקיים במדינות אחרות, למשל בבריטניה. בשקלול גורמים נוספים, כולל דרישות טכניות ורגולטוריות מחמירות יותר, מחקר של חברת Octopus Energy ואוניברסיטת RWTH Aachen מצא כי עלות ההתקנה הממוצעת בגרמניה (28,000 יורו) היא כמעט כפולה מזו שבבריטניה (14,000 יורו).

למרות זאת, מכירות משאבות החום במחצית הראשונה של השנה עלו ביותר מ־50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יתרה מכך, לראשונה, משאבות חום מדורגות בראש מערכות החימום הנמכרות, כשהן עוקפות במעט את דוודי הגז. נראה שהגרמנים מתחילים לאמץ בהדרגה את משאבת החום, טכנולוגיה שאנו רואים כמרכיב מרכזי במעבר לאנרגיה ירוקה בשל היעילות האנרגטית הגבוהה שלה. במבט רחב יותר, אנו רואים את כל תחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר(HVAC) כסיפור צמיחה מבני, התומך בהשקפה החיובית שלנו על תחום ההשקעות במבנים ותשתיות.

קארסטן מנקה, ראש תחום מחקר הדור הבא, יוליוס בר