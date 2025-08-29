סגירה שבועית שלילית שיכלה להיות הרבה יותר גרועה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום חמישי (28-08) היו המדדים אדומים. אבל, יש תמיד משהו ירוק בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: מניות ESG וגם טכנולוגיה. חיוב חודשי: ביטוח בבלעדיות, כאשר החיוב השנתי עדיין ממולא על ידי הבנקים וקצת ביטוח. בצד השלילה: רמה יומית: בנקים בבלעדיות (!), רמת חודשית: מניות בנייה בבלעדיות, וברמה שנתית: דולר בבלעדיות (מטבע ואג"ח). אין הרבה שינויים...



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:



החשיפה הגבוהה למניות (עד 30%), בקטגוריה הזו, מחייבת אדמומיות בטווח היומי כאשר השוק יורד לו. וזה מה שקרה ביום חמישי (28-08). יש לשים לב תמיד לעיכוב העדכון הקיים ב-4 קרנות ואיך זה משפיע על ההובלות של הטווחים. וכך, בהובלה היומית אנו מוצאים את הקרן שהפסידה הכי פחות (0%) וזו הקרן של מיטב (עוקבת) כאשר ברמה החודשית ההובלה כבר ירוקה על ידי הקרן של אי-בי-אי עם 0.95%. מתחילת השנה אנו פוגשים שוב את אי-בי-אי עם 12.39% כאשר הקרן הזו מתעקשת להוביל גם שנתית עם 20.78%. כל הכבוד לחבר"ה באי-בי-אי...

רק בטווח הארוך של שלוש שנים, אנו פוגשים קרן שונה: זו של תמיר פישמן העוקבת עם משהו מרשים במיוחד: 37.88%. הקרן של אי-בי-אי יקרה יחסית עם 0.89% דמי ניהול שנתיים כאשר זו של הורייזן גובה 0.90% מבלי ליהנות מההישגים של אי-בי-אי. הקרן של ילין לפידות מובילה בגודל עם 1.360 מיליארדי שקלים אבל פודה כספים כאשר המגייסת הגדולה הינה זו של סיגמא עם גיוסי של 83.46 מיליוני שקלים בחודש יולי.



הבורסות

ארה"ב: השוק האמריקאי הגיע עם ההשפעה השלילית ממניות אנבידיה. אבל אחרי זמן קצר למדי, האווירה השתנתה לגמרי וכל זמן המסחר התוך יומי התנהל בעלייה שהגיעה להשיג שיא כל הזמנים, מעל 6500. מה גרם לכך? יש אינסוף דעות בכיוון הזה אבל אנו נציין את הברור מאליו: נתוני המקרו המרשימים שהופיעו היום:

תוצר (GDP) אשר הגיע עם 3.3% מול צפי של 3.1%, נתוני האבטלה שהיו חלביים, ומכירות העומדות להיסגר בנדל"ן למגורים על פי הצפוי. מה שהרשים במיוחד היה קיטון במלאי של הגז הטבעי: 18 מיליארד קוב מול צפי של 27. עובדה המצביעה על צריכה גדולה ולכן צמיחה ופעילות כלכלית טובה מהצפוי. אם נשלב את העניין עם הצפי לנתון אינפלציה נמוך מחר (יום שישי – PCE) נבין מדוע השוק ניסה לשפר עמדות כל היום.

בגדול: מה יכול להיות טוב יותר מצמיחה ללא אינפלציה? וכל זה כאשר הגירעון קטן בגלל ההכנסות הנוספות מן המכסים. בקיצור: הקיצוניות של הסנטימנט, מצבי קניות היתר במדדים, התמחור היקר של רוב מניות ההשפעה, ואורכה העצום של המגמה (מאז אפריל 2020, עם הפסקה ב-2022), כל אלו אינם מחייבים תיקון יורד עמוק מיידי. חייב להיות טריגר לכך והוא עדיין לא הגיע... הנה סיום היום החיובי:





תל-אביב: כפי שנכתב אתמול במסגרת זו, הפתיחה בוול-סטריט הייתה שלילית. אמנם, המסחר התנהל בניסיון לסגור את הפער של הפתיחה הבעייתית הזו, אבל השוק שלנו לא יכול היה כבר לשנות מסלול וסגר בשלילה קטנה אחרי יום שהיה כולו מושפע לרעה מן החדשות מאנבידיה. אגב, אנבידיה יורדת היום (28-08), כפי שהמסחר אחרי הסגירה של אתמול ניבא.

מכל זה אנו למדים שהחשוב כיום בעיני המשקיעים המקומיים הם גורמי החוץ וקצת פחות ענייני המלחמה ויציבות הממשלה אצלנו. כאמור, היה זה יום של ירידות אבל הרבה פחות קשות ממה שהיה באמצע יום המסחר. ת"א 35 סיים עם 0.08%-, ת"א 90 סיים עם 0.31%-, כאשר המניות הקטנות יורדות ב-0.38%-, הנדל"ן מדדה ב-0.1%-, הבנקים נופלים ב-0.71%-, הביומד סובל ב-2%-, ורק הטכנולוגיה הצליחה לעלות דווקא עם 0.45%. מעניין... נראה ששבוע הבא יהיה קריטי בנושא עזה ואנו מצפים לתנודתיות מעניין זה שוב כגורם מרכזי.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-27-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי הפקיעה אתמול, והמחזורים האסטרונומיים שנבעו מכך, אנו חוזרים למסגרת הרגילה של הפעילות בבורסה שלנו. והמספרים בהחלט "נורמאליים". עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 1.655 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים פעלו גם הם במסגרת של הסביר בהחלט: קניות: 490.4, מכירות: 379.4 וכך, נטו: 111.0. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נזכיר את טאואר (8.8-) ואת הפניקס (44.9-). בצד הקניות הגדולות נזכיר את דיסקונט א (24.6) ואת פועלים (54.2).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



