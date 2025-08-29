אורמת משתפת פעולה עם Sage: "הסכם זה מהווה אבן דרך משמעותית עבורנו"

אורמת טכנולוגיות הודיעה היום כי חתמה על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה מסחרי עם Sage Geosystems, חלוצה בתחום הדור הבא של טכנולוגיות לאנרגיה גאותרמית ואגירת אנרגיה. ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית במאמצים של אורמת לפיתוח פתרונות אנרגיה חדשניים וברי קיימא.
במסגרת ההסכם, Sage תוביל פיילוט בו ייעשה שימוש בטכנולוגייה שלה (Pressure Geothermal technology) שמטרתו הפקת חום לייצור אנרגיה גיאותרמית מסלע חם ויבש, בתחנת כוח פעילה של אורמת. שיתוף פעולה זה יאיץ את תהליך היישום של של פתרונות גיאותרמיים מהדור הבא, יפחית משמעותית את הזמן הדרוש לייצור אנרגיה גיאותרמית לשוק וצפוי לשפר את היעילות התפעולית של התחנות של אורמת.
עם השלמת פרויקט הפיילוט בהצלחה, לאורמת תהיה הזכות לפתח ולהפעיל תחנות כוח גיאותרמיות באמצעות הטכנולוגיה של Sage. בנוסף, לאורמת תהיה הזכות להשתמש בטכנולוגיה גם לטובת פרויקטים בתחום האגירה. העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים אשר צפויים להיות מושלמים עד לסוף השנה.
דורון בלשר, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם Sage, חברה אשר נמצאת בחזית טכנולוגיות הדור הבא בעולם הגיאותרמי. הסכם זה מהווה אבן דרך משמעותית עבור אורמת ועדות למחויבותנו לקידום פתרונות בתחום האנרגיה הגיאותרמית ולצמצום הזמן הנדרש לאספקתו לשוק. אנו מצפים להשתמש במומחיות של Sage כדי לשפר את היכולות של תחנות הכוח הקיימות שלנו ולהאיץ פיתוחים עתידיים ואת הצמיחה שלנו."