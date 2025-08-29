רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד: "גיוסי ההון ואיתנות פיננסית חזקה, יאפשרו לנו לשמור על על יחסים פיננסיים מצוינים"

קבוצת דוניץ אלעד, מהחברות המובילות בישראל בתחום ייזום ובניית פרויקטים למגורים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 ולמחצית הראשונה של השנה, ומדווחת על המשך תנופת צמיחה משמעותית. החברה מציגה הרחבה מתמדת של פעילותה, עם דגש על כניסה לפרויקטים רחבי היקף בתחום ההתחדשות העירונית, לצד חיזוק נוכחותה במתחמי מגורים יוקרתיים ברחבי הארץ. נכון למועד פרסום הדוחות, הקבוצה מחזיקה צבר פרויקטים רחב היקף הכולל כ-13,400 יחידות דיור מתוכננות, מתוכן חלקה של הקבוצה עומד על כ-7,600 יחידות דיור.

בנוסף, דוניץ אלעד נבחרה להוביל, באמצעות יזום ושיתוף פעולה עם נציגויות דיירים, 23 פרויקטים של פינוי-בינוי בפריסה גיאוגרפית רחבה. מדובר במתחמים הכוללים יחד כ-2,800 יח״ד קיימות וכ-12,000 יח״ד חדשות מתוכננות, כאשר ברובם חלקה של החברה עומד על כ-50%. מהלך זה מעיד על האמון הרב שרוחשים הקהילות והדיירים לחברה ועל יכולתה לנהל ולבצע פרויקטים מורכבים ועתירי משאבים בהצלחה.

הנתונים הכספיים למחצית הראשונה של 2025 מצביעים על פעילות ערה והתמקדות בפרויקטים חדשים. ההכנסות בתקופה זו הסתכמו בכ-75 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-109 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2024. הירידה נובעת בעיקר מכך שההכרה בהכנסות השנה התבצעה מפרויקטים שהיתרי הבנייה שלהם התקבלו רק בתחילת 2025, דוגמת שלב א’ של ״נווה מגן החדשה״ ברמת השרון, בניין 7 בפרויקט ״קריית האומנים״ בראשון לציון ופרויקט ״יפו תל אביב״. בפרויקטים אלו, שיעורי הביצוע עדיין ראשוניים, בעוד שבמחצית הראשונה של 2024 ההכנסות נבעו בעיקר מפרויקטים שהסתיימו, בהם פרויקט גבעת שמואל, אשדוד ואורבן פארק שלב ג’.

עם זאת, ברבעון השני של 2025 לבדו רשמה הקבוצה עלייה נאה של כ-7.9% בהכנסות, שהסתכמו בכ-41 מיליון ש"ח, לעומת כ-38 מיליון ש"ח בלבד ברבעון המקביל בשנת 2024. החברה ממשיכה להציג רווחיות גולמית גבוהה, המהווה חוסן פיננסי משמעותי, עם שיעור רווח גולמי של כ-29% ברבעון וכ-23% במחצית הראשונה כולה.

במהלך המחצית הראשונה של השנה מכרה הקבוצה 36 יחידות דיור (כולל חלק שותפים) בהיקף כולל של כ-92 מיליון ש"ח, כולל מע״מ. לאחר תקופת הדו"ח נמכרו חמש יחידות דיור נוספות בכ-16 מיליון ש"ח, ובמקביל נחתמו 21 בקשות רכישה נוספות בהיקף של כ-73 מיליון ש"ח, כולל מע״מ וחלק השותפים. מגמה זו מצביעה על ביקושים יציבים ועל התחזקות מעמדה של החברה בשוק.

האיתנות הפיננסית של דוניץ אלעד באה לידי ביטוי גם בנתוני המאזן. ההון העצמי של הקבוצה נכון לסוף יוני 2025 הסתכם בכ-1.02 מיליארד ש"ח, המהווים כ-48.5% מסך המאזן, נתון המשקף מדיניות ניהול אחראית ובסיס יציב להמשך צמיחה ופיתוח.

במהלך הרבעון השני של השנה והחודשים שלאחריו רשמה הקבוצה התקדמות משמעותית בפרויקטים אסטרטגיים. באוגוסט 2025 קיבלה החברה היתר בנייה בתנאים ל-401 יח״ד בפרויקט ״פארק בית הכרם" בירושלים ובפרויקט ״ההסתדרות״ בגבעתיים (250 יח״ד).

בנוסף, חתמה החברה הבת על הסכם עם תאגיד בנקאי לליווי פיננסי של בניינים 7 ו-8 בפרויקט ״קריית האמנים״ בראשון לציון. ביולי 2025 גייסה הקבוצה בהצלחה כ-100 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרת אג״ח ג’, על רקע ביקושים יציבים מצד השוק ובריבית אפקטיבית של 5.13%. עוד קודם לכן, במאי 2025, נחתם הסכם ליווי פיננסי להקמת שלב א’ של פרויקט ״נווה מגן החדשה״ ברמת השרון, הכולל שני מגדלים בני 21 קומות ובהם 164 יחידות דיור.

באפריל 2025 התקשרה חברת הבת בהסכם עם השותף לרכישת חלקו של השותף בשלב ב’ של פרויקט ״יפה נוף 120״ בחיפה בתמורה לכ-30 מיליון ₪, כך שעם השלמת העסקה תקבל שליטה מלאה בזכויות היזם בשלב זה. בנוסף, התקשרה הקבוצה בהסכם לרכישת שליש מהזכויות והחובות בפרויקט התחדשות עירונית מתקדם בקרול פתח תקווה, הכולל הריסת חמישה מבנים קיימים והקמת שלושה מגדלים בני 30 עד 35 קומות מעל קומות מסחר ותעסוקה, ובסה״כ 359 יחידות דיור חדשות, מהן כ-263 יחידות ישווקו על ידי השותפות. לפרויקט היתר חפירה ודיפון והחלטת ועדה להיתר מלא.

קבוצת דוניץ אלעד ממשיכה למצב עצמה כאחת החברות המובילות בענף הנדל״ן בישראל, עם צבר משמעותי של פרויקטים, נוכחות דומיננטית בתחום ההתחדשות העירונית ויכולת ביצוע מוכחת בפרויקטים רחבי היקף.

רונן יפו, מנכ״ל דוניץ אלעד, מסר: ״המחצית הראשונה של 2025 מתאפיינת בצמיחה ובקידום היתרי בניה בהיקף של כ-2000 יח"ד. גיוסי ההון שביצענו, יחד עם שיעור רווחיות גבוה ואיתנות פיננסית חזקה, מאפשרים לנו להמשיך ולהתפתח תוך שמירה על יחסים פיננסיים מצוינים. אנו רואים עצמנו כחלק בלתי נפרד מהובלת תחום המגורים בישראל ופועלים לקידום מתחמי מגורים חדשים באיכות גבוהה ובסטנדרטים המתקדמים ביותר.״



