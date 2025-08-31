חשש גובר מהתערבות ממשלת ארה"ב בענף ההיי-טק

השלכות מעורבות ממשלת טראמפ באינטל

סנדיפ ראו, אנליסט בחברת ההשקעות Leverage Shares, מתריע מפני השלכות החזקת מניות ממשלת ארה"ב באינטל. לדבריו, "בעוד שבתחום הביטחוני שילוב אינטרסים בין ממשלות לחברות מובן ואף הכרחי, הרי שבחברות מסחריות כמו אינטל מדובר בסיכון אמיתי. הדירקטוריון עלול לאבד כוח הכרעה ומשקיעים זרים נרתעים לעיתים מהתקשרויות עם חברה בעלת זיקה ממשלתית".

ראו מדגיש כי על הממשל להיות "ברור וזהיר באילו חברות הוא בוחר להשקיע, כדי שלא לפגוע בצמיחתן דווקא בתקופה מאתגרת".

בהיבט המאקרו, הוא מציין כי נתוני אינפלציה של 2.7% ביולי מצביעים על לחץ מחירים מחודש כתוצאה מהעברת עלויות מכסים לצרכנים. אף שהשוק מתמחר סיכוי גבוה להורדת ריבית כבר בספטמבר, להערכתו "הפד עשוי להעדיף להמתין ולשמר את הריבית הנוכחית". בין האירועים המרכזיים לשבוע הקרוב: עדכון מדד מנהלי הרכש של S&P, נתוני הזמנות במפעלים ונתוני תביעות אבטלה ראשוניות.

חשש לגבי AI? נתוני הדאטה סנטרים של אנבידיה אכזבו

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, מציינת כי למרות דו"ח חזק של אנבידיה ברבעון האחרון והמשך ההובלה בתחום ה-AI, "הביצועים החלשים בתחום הדאטה סנטרים ואי-הוודאות סביב הביקוש מסין מערערים את סיפור ההצלחה". לדבריה, משקיעים כעת "בוחנים בזהירות אילו חברות טכנולוגיה מסוגלות לשמר מומנטום ואילו חשופות יותר ללחצי מאקרו וגיאופוליטיקה".

איומי טראמפ על הפד מערערים את השווקים

יבלונסקי מתייחסת גם למתח בין הבית הלבן לבנק המרכזי: "הניסיונות של טראמפ להשפיע על מדיניות הפד יוצרים אי-נחת גוברת בשווקים. הדולר והתשואות הקצרות ירדו, על רקע עלייה בציפיות להורדת ריבית". לדבריה, עצמאות הפד ויציבות שלטון החוק עומדות במוקד תשומת הלב, עם חשש גובר מפני פוליטיזציה של המדיניות המוניטרית.

הזהב כמקלט בטוח

יבלונסקי מעריכה כי חוסר הוודאות הפוליטי והכלכלי תומך בביקושים לזהב. "הציפייה להורדת ריבית בספטמבר, שעומדת על הסתברות של כ-89%, מפחיתה את התשואות הריאליות ותומכת במחיר הזהב", היא אומרת. בשילוב עם חששות סביב עצמאות הפד והגברת התנודתיות, היא צופה כי "הזהב ישמור על יציבות ואף ימשיך לעלות, גם אם העליות יהיו מתונות כל עוד לא תתפרץ משבר רחב יותר".